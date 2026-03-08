  • Megjelenítés
Nem hatódott meg Trump az üzemanyagárak emelkedésétől: „ez egy kis probléma"
Donald Trump amerikai elnök az iráni háború miatt emelkedő üzemanyagárak kapcsán azt mondta az ABC News-nak, hogy szerinte ez rendben van, ez csak egy kis probléma.

Úgy gondolom, ez rendben van. Ez csak egy kis probléma

– mondta Trump az ABC News-nak az emelkedő üzemanyagárakról.

Hozzátette, szükséges volt megtenniük ezt a „kitérőt”, miközben tudja persze, hogy mi történik az üzemanyagárakkal.

De a legszebb az egészben, hogy 44 hajójukat süllyesztettük el, ami a teljes haditengerészetüknek felel meg. Kiütöttük a teljes légierőjüket. Kikapcsoltuk az összes kommunikációs és távközlési rendszerüket. A légvédelmi rendszereiknek annyi. Egyáltalán nem tudnak védekezni. Csak beszélgetni tudnak

– mondta Trump.

Eközben a CNN arról számolt be, hogy a benzin ára 47 centtel, azaz 16%-kal, 3,45 dollárra emelkedett gallononként (1 gallon = 3,78541 liter). A dízelár még ennél is jobban, 84 centtel, azaz 22%-kal emelkedett, ami gallononként most már 4,6 dolláros árat jelent az Egyesült Államokban.

Címlapkép forrása: Samuel Corum/Sipa/Bloomberg via Getty Images

