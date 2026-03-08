Nem hatódott meg Trump az üzemanyagárak emelkedésétől: „ez egy kis probléma”

Úgy gondolom, ez rendben van. Ez csak egy kis probléma
– mondta Trump az ABC News-nak az emelkedő üzemanyagárakról.
Hozzátette, szükséges volt megtenniük ezt a „kitérőt”, miközben tudja persze, hogy mi történik az üzemanyagárakkal.
De a legszebb az egészben, hogy 44 hajójukat süllyesztettük el, ami a teljes haditengerészetüknek felel meg. Kiütöttük a teljes légierőjüket. Kikapcsoltuk az összes kommunikációs és távközlési rendszerüket. A légvédelmi rendszereiknek annyi. Egyáltalán nem tudnak védekezni. Csak beszélgetni tudnak
– mondta Trump.
Eközben a CNN arról számolt be, hogy a benzin ára 47 centtel, azaz 16%-kal, 3,45 dollárra emelkedett gallononként (1 gallon = 3,78541 liter). A dízelár még ennél is jobban, 84 centtel, azaz 22%-kal emelkedett, ami gallononként most már 4,6 dolláros árat jelent az Egyesült Államokban.
Címlapkép forrása: Samuel Corum/Sipa/Bloomberg via Getty Images
Keményen visszaszólt Trumpnak a megtámadott ország: bátor katonáink vannak, akik készek elpusztítani az ellenséget!
Iránnak folytatnia kell a harcot a külügyminiszter szerint.
Irán bombázása így üthet vissza az amerikai demokráciára
A hadműveletekre vonatkozó jogalapot belföldi fellépésre vonatkozó jogkörré alakíthatják át.
"Krokodilok vannak mindenhol!" – Helikopterekkel mentik a lakosságot a hatalmas vihar és áradás után
"A helyzet nem is lehetne rosszabb".
Reagált Donald Trump: segítő kezet nyújtott Oroszország a súlyos támadás alá vett közel-keleti hatalomnak?
Érdekes nyilatkozat az amerikai elnöktől.
Elképesztő összegeket lehet keresni ezekben a különleges, sokszor igen veszélyes állásokban
A sokmilliós fizetés komoly stresszel is járhat.
Az osztalék portfólióm - 2026. február
Kicsit megkésve, de csak megszületett a februári update-om is. Adtam, vettem, meg sajnos volt egy osztalékvágás is.VáltozásokEdison International (EIX): Eladtam 62,01-en, plusz 15%-ban, de gyakorla
Irán: az ayatollah hagyatéka - a káosz stratégiája
Az iráni konfliktus nem csak katonai, hanem nagyon gyorsan energia- és ellátási kockázattá válhat: a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság az olaj- és LNG-szállításokon túl a műtrágyapiacot
A Hormuzi-szoros visszavág
Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&
Globális energiahatékonyság: javuló számok, növekvő kihívások
Valószínűsíthetően 2025-ben is javult a globális energiahatékonyság, azonban még messze vagyunk a 2030-ra lefektetett célok teljesülésétől - állapította meg elem
Nőhet a vagyonod bérlés mellett?
A személyes pénzügyek egyik nagy tévedése, hogy a lakásbérlés kidobott pénz lenne, míg a tulajdonlás felelős pénzügyi döntés. Sajnos az utóbbi évek őrülete miatt a legtöbb ember nem hi
Milliókat hagyhat az asztalon, aki most nem figyel: így alakultak a személyi kölcsön kamatok márciusra
Komoly lendületben van a hazai személyi kölcsön piac: a legfrissebb adatok szerint idén januárban több mint 84 milliárd forintot vettek fel a magyarok, az átlagos hitelösszeg pedig megközelíti
Értékpapírok könyvelése a KKV-knál: tipikus hibák és buktatók
Az értékpapírok könyvelése ma már nem csak a nagyvállalatok terepe: egyre több KKV tart állampapírt, kötvényt, részvényt, és közben gyakran megjelennek brókerszámlák, fedezeti ügyletek
Üzemanyagárak és infláció: mit jelent a közel-keleti konfliktus az olajárra és a forintra?
A közel-keleti feszültség gyorsan beárazódott az olajpiacon, miközben a dollár-forint árfolyam is mozgott. Megnézzük, ez együtt mekkora drágulást okozhat forintban, mennyire jelenik meg a kuta
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.
Milliárdokat költöttek rá, mégsem működik: fogják a fejüket a bankok és az ügyvédi irodák
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Új világrendet épít az USA: itt senkinek sem osztanak lapokat
Az iráni beavatkozást még számos másik követheti.
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság
A meddig lesz a döntő a krízis várható hatásai kapcsán.