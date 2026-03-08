Rég nem látott ilyet az olajpiac: meredeken emelkednek az árak, de ez még csak a kezdet lehet

A WTI amerikai nyersolaj referenciaára a valaha mért legnagyobb heti emelkedést produkálta. Az árfolyam 36 százalékot drágult, így hordónként 90,90 dolláron zárt, míg a nemzetközi referenciaként szolgáló Brent ára 92,69 dollárig kúszott fel. Mindkét jegyzés még január elején 60 dollár körül mozgott. Pénteken a Brent egyetlen nap alatt 8,5 százalékot erősödött. A piacon ugyanis a kereskedők egyre inkább a Hormuzi-szoros tartós lezárására számítanak. Ezen a tengerszoroson halad át a világ olaj- és cseppfolyósított földgáz (LNG) ellátásának legalább ötöde.

Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Irak, Kuvait és Irán egyaránt visszafogja a termelést, vagy teljesen leállítja a kitermelést a mezőin.

A nyersolaj ugyanis feltorlódott a Perzsa-öbölben, és a tárolókapacitások kimerülőben vannak. A szállítmányok több mint egy hete nem tudják elhagyni a térséget. Kuvait vis maiort jelentett be az olajexportra, és csökkentette a kitermelést. Az Abu Dhabi National Oil Company szintén visszafogta tengeri mezőinek termelését, Irak pedig már a kapacitása több mint felét leállította. Katar az LNG-szállításokra hirdetett vis maiort.

Szombaton érte először közvetlen támadás a szaúdi olajlétesítményeket a jelenlegi konfliktusban. A királyság közlése szerint 21 drónt fogtak el, amelyek a napi egymillió hordós kapacitású Sajba-mezőt célozták, emellett a Berri-mezőt is támadás érte. A műholdas adatok szerint Szaúd-Arábia már a támadások előtt megkezdte a termelés visszafogását, hogy elodázza a tárolók telítődését. Az állami Saudi Aramco olajvállalat a tartalék kelet-nyugati vezetéken keresztül igyekszik átirányítani az olajszállítmányokat a Vörös-tengerhez. A janbui kikötő rakodási kapacitása és a rendelkezésre álló tartályhajók száma azonban egyelőre nem elegendő a teljes exportvolumen kezeléséhez.

A konfliktus másik oldalán Izrael éjszakai csapást mért egy Teherán melletti nagyobb üzemanyagtároló létesítményre. A támadás robbanásokat és súlyos légszennyezést okozott. Iráni részről elhangzott egy figyelmeztetés is, miszerint a konfliktus az ország teljes olajtermelését és exportját megbéníthatja. Különösen érzékeny pont a Harg-sziget, amely Irán legfontosabb olajexport-csomópontja. Az Axios értesülései szerint

az Egyesült Államok már fontolgatja a sziget elfoglalását, ami a konfliktus jelentős eszkalációját jelentené.

A Goldman Sachs pénteki elemzése szerint a nyersolaj és a finomított termékek, köztük a benzin és a gázolaj ára történelmi csúcsra emelkedhet. Ez abban az esetben következhet be, ha a Hormuzi-szoroson áthaladó forgalom tartósan alacsony marad. A Brent eddigi rekordja a 2008-as pénzügyi válság kirobbanásakor elért 147,50 dollár volt, ami mai értéken 218 dollárnak felel meg. A finomított üzemanyagok ára már az elmúlt héten is meredeken emelkedett. Ennek oka, hogy az Öböl-térség az utóbbi években Európa egyik meghatározó gázolaj- és kerozinszállítójává vált, részben az orosz importot kiváltva ezzel.

