  • Megjelenítés
Rég nem látott ilyet az olajpiac: meredeken emelkednek az árak, de ez még csak a kezdet lehet
Gazdaság

Rég nem látott ilyet az olajpiac: meredeken emelkednek az árak, de ez még csak a kezdet lehet

Portfolio
Az olajárak közel négy éve nem látott szintre, a hordónkénti 100 dolláros lélektani határ közelébe emelkedtek. Ennek oka, hogy az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja gyakorlatilag elzárta a Hormuzi-szorost. Emiatt az Öböl-térség legnagyobb termelői kénytelenek voltak visszafogni a kitermelésüket - írta meg a Financial Times.

A WTI amerikai nyersolaj referenciaára a valaha mért legnagyobb heti emelkedést produkálta. Az árfolyam 36 százalékot drágult, így hordónként 90,90 dolláron zárt, míg a nemzetközi referenciaként szolgáló Brent ára 92,69 dollárig kúszott fel. Mindkét jegyzés még január elején 60 dollár körül mozgott. Pénteken a Brent egyetlen nap alatt 8,5 százalékot erősödött. A piacon ugyanis a kereskedők egyre inkább a Hormuzi-szoros tartós lezárására számítanak. Ezen a tengerszoroson halad át a világ olaj- és cseppfolyósított földgáz (LNG) ellátásának legalább ötöde.

Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Irak, Kuvait és Irán egyaránt visszafogja a termelést, vagy teljesen leállítja a kitermelést a mezőin.

A nyersolaj ugyanis feltorlódott a Perzsa-öbölben, és a tárolókapacitások kimerülőben vannak. A szállítmányok több mint egy hete nem tudják elhagyni a térséget. Kuvait vis maiort jelentett be az olajexportra, és csökkentette a kitermelést. Az Abu Dhabi National Oil Company szintén visszafogta tengeri mezőinek termelését, Irak pedig már a kapacitása több mint felét leállította. Katar az LNG-szállításokra hirdetett vis maiort.

Szombaton érte először közvetlen támadás a szaúdi olajlétesítményeket a jelenlegi konfliktusban. A királyság közlése szerint 21 drónt fogtak el, amelyek a napi egymillió hordós kapacitású Sajba-mezőt célozták, emellett a Berri-mezőt is támadás érte. A műholdas adatok szerint Szaúd-Arábia már a támadások előtt megkezdte a termelés visszafogását, hogy elodázza a tárolók telítődését. Az állami Saudi Aramco olajvállalat a tartalék kelet-nyugati vezetéken keresztül igyekszik átirányítani az olajszállítmányokat a Vörös-tengerhez. A janbui kikötő rakodási kapacitása és a rendelkezésre álló tartályhajók száma azonban egyelőre nem elegendő a teljes exportvolumen kezeléséhez.

Még több Gazdaság

Nincs ENSZ-felhatalmazás az Irán elleni háborúra, de azért morálisan védhető Trump lépése?

Nem hatódott meg Trump az üzemanyagárak emelkedésétől: „ez egy kis probléma”

Amikor drágul az olaj, drágul minden: az olajár-átgyűrűzés mechanizmusa

A konfliktus másik oldalán Izrael éjszakai csapást mért egy Teherán melletti nagyobb üzemanyagtároló létesítményre. A támadás robbanásokat és súlyos légszennyezést okozott. Iráni részről elhangzott egy figyelmeztetés is, miszerint a konfliktus az ország teljes olajtermelését és exportját megbéníthatja. Különösen érzékeny pont a Harg-sziget, amely Irán legfontosabb olajexport-csomópontja. Az Axios értesülései szerint

az Egyesült Államok már fontolgatja a sziget elfoglalását, ami a konfliktus jelentős eszkalációját jelentené.

A Goldman Sachs pénteki elemzése szerint a nyersolaj és a finomított termékek, köztük a benzin és a gázolaj ára történelmi csúcsra emelkedhet. Ez abban az esetben következhet be, ha a Hormuzi-szoroson áthaladó forgalom tartósan alacsony marad. A Brent eddigi rekordja a 2008-as pénzügyi válság kirobbanásakor elért 147,50 dollár volt, ami mai értéken 218 dollárnak felel meg. A finomított üzemanyagok ára már az elmúlt héten is meredeken emelkedett. Ennek oka, hogy az Öböl-térség az utóbbi években Európa egyik meghatározó gázolaj- és kerozinszállítójává vált, részben az orosz importot kiváltva ezzel.

Kapcsolódó cikkünk

Megtorlásra készül a rettegett Forradalmi Gárda: az egekbe lőhetik ezzel az olaj árát

Címlapkép forrása: Simon Dawson/Bloomberg via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Apokaliptikus látványt nyújt Teherán, megállapodás született az iráni legfőbb vezetőről – Híreink az iráni háborúról vasárnap
Bejelentették: hamarosan korlátozzák az üzemanyagárakat egy európai országban
Bekövetkezett a legrosszabb forgatókönyv: drámai szintre emelkedhet az olaj ára
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility