Újabb magyar benzinkúton vezettek be tankolási korlátozást

Az őcsényi benzinkút után – ahol legfeljebb 30 litert lehet egyszerre tankolni –
a bonyhádi 6-os főút mellett található Oil! töltőállomáson is limitálták a vásárolható üzemanyagmennyiséget.
Itt az autósok maximum 50 liter üzemanyagot vehetnek. A korlátozások egybeesnek a folyamatos drágulással, hiszen az elmúlt héten öt egymást követő napon emelkedett országosan a benzin és a gázolaj ára.
A hirtelen megnövekedett forgalom már ellátási fennakadásokhoz is vezetett. A szintén Tolna vármegyei Györköny benzinkútja pénteken teljesen kifogyott a gázolajból, miután a megrendelt napi szállítmány sem érkezett meg.
A helyi szinten jelentkező problémák ellenére, a 24.hu kérdésére a Mol közölte, hogy nem terveznek általános korlátozást bevezetni, mivel a hálózat ellátása biztosított. Az olajtársaság elismerte, hogy a feszült nemzetközi helyzet hatására az utóbbi napokban jelentősen megnőtt a forgalom a kutakon. A kereslet különösen a gázolaj iránt emelkedett, de a megnövekedett fogyasztói igényeket is képesek zökkenőmentesen kiszolgálni.
