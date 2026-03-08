  • Megjelenítés
Újabb magyar benzinkúton vezettek be tankolási korlátozást
Újabb magyar benzinkúton vezettek be tankolási korlátozást

A folyamatos áremelkedés és a hirtelen megnövekedett kereslet miatt egyre több helyi benzinkúton vezetnek be mennyiségi korlátozást, máshol pedig átmeneti készlethiánnyal küzdenek. A tegnap bejelentett őcsényi kút után egy Bonyhádi töltőállomáson is limitálták a vásárolható üzemanyag mennyiségét - írta meg a 24.hu.

Az őcsényi benzinkút után – ahol legfeljebb 30 litert lehet egyszerre tankolni –

a bonyhádi 6-os főút mellett található Oil! töltőállomáson is limitálták a vásárolható üzemanyagmennyiséget.

Itt az autósok maximum 50 liter üzemanyagot vehetnek. A korlátozások egybeesnek a folyamatos drágulással, hiszen az elmúlt héten öt egymást követő napon emelkedett országosan a benzin és a gázolaj ára.

A hirtelen megnövekedett forgalom már ellátási fennakadásokhoz is vezetett. A szintén Tolna vármegyei Györköny benzinkútja pénteken teljesen kifogyott a gázolajból, miután a megrendelt napi szállítmány sem érkezett meg.

A helyi szinten jelentkező problémák ellenére, a 24.hu kérdésére a Mol közölte, hogy nem terveznek általános korlátozást bevezetni, mivel a hálózat ellátása biztosított. Az olajtársaság elismerte, hogy a feszült nemzetközi helyzet hatására az utóbbi napokban jelentősen megnőtt a forgalom a kutakon. A kereslet különösen a gázolaj iránt emelkedett, de a megnövekedett fogyasztói igényeket is képesek zökkenőmentesen kiszolgálni.

