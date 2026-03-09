A piacok "tanultak" 2022-ből, azonnal ítéletet mondtak a közel-keleti háborúról

A swap-piaci árazások szerint az Európai Központi Bank (EKB) idén akár egy-két alkalommal is emelheti irányadó kamatát, mivel az emelkedő olaj- és gázárak újra fűtik az inflációs nyomást. A Bank of England (BoE) esetében szintén reális forgatókönyvvé vált az év végi kamatemelés, miközben a háború kitörése előtt még további lazítást áraztak a piacok. Az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed esetében is mérséklődtek a kamatcsökkentési várakozások: a határidős piacok már csak egy-két negyedpontos vágást áraznak, szemben a korábbi két-hárommal.
A várakozások mögött az a meggyőződés áll, hogy a jegybankok levonták a 2022-es tanulságokat.
Oroszország Ukrajna elleni inváziója nyomán az energiaárak elszálltak, az infláció pedig – a "csak átmeneti" narratívával szemben – tartósan magas maradt. A legtöbb jegybank akkori késlekedése miatt komoly bírálatokat kapott.
A jegybankokat a közelmúlt tapasztalatai kísértik – utólag azt kívánják, bárcsak gyorsabban cselekedtek volna az emelkedő inflációs várakozások láttán
– fogalmazott Michael Saunders, az Oxford Economics tanácsadója és a BoE korábbi kamatdöntő bizottsági tagja.
A piaci árazás eltolódása érzékenyen érintette az állampapírpiacokat is: a kétéves brit államkötvények hozama több mint fél százalékponttal emelkedett a konfliktus kitörése óta, nagyjából 4,1 százalékra. A svájci jegybank esetében, amely nulla százalékos alapkamattal dolgozik, szintén egy-két negyedpontos emelést áraz a piac, aminek hatására a svájci kétéves kötvényhozamok visszatértek a pozitív tartományba. A kanadai jegybanktól is kamatemelést várnak a befektetők az év végéig.
Egyes elemzők szerint ugyanakkor a piaci reakció túlzó lehet.
Karsten Junius, a J. Safra Sarasin közgazdásza arra hívta fel a figyelmet, hogy az EKB jelenleg hat egymást követő negyedévre 2 százalék alatti inflációt prognosztizál, ami teret hagy az áremelkedésnek. Számításai szerint amennyiben az olajárak idén 15 százalékkal emelkednének, az eurózóna inflációja mindössze 0,25 százalékponttal, 2,1 százalékra nőne – ami még mindig összhangban van az EKB középtávú céljával.
A brit gazdaság helyzete különösen kényes: a munkaerőpiac már gyengül, a növekedés a tavalyi év végén gyakorlatilag elakadt, miközben az infláció 3 százalékon áll, jóval a BoE 2 százalékos célja felett. A háztartások inflációs várakozásai a YouGov–Citigroup felmérése szerint a háború előtt is 3,3 százalékon álltak. Tomasz Wieladek, a T. Rowe Price stratégája szerint
a brit gazdaság akár rövid recesszióba is csúszhat, ezért a BoE ebben a szakaszban inkább a kivárást választhatja a kamatemelés helyett.
Az EKB egyelőre nem jelezte, hogy azonnali lépésre készülne. Frederik Ducrozet, a Pictet Wealth Management kutatási vezetője szerint a kulcsváltozó az inflációs várakozások alakulása lesz. Ugyanakkor szerinte
ebben a szakaszban semmit sem lehet kizárni, mivel az EKB-t még mindig jelentős trauma terheli a korábbi inflációs sokk miatt.
