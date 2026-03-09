Csúnyán elszállnak a magyar hozamok, itt az újabb hatalmas ugrás

Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) közzétette a keddi állampapírpiaci referenciahozamait. A pénteken megállapított értékekhez képest a hosszabb lejáratokon jelentősen emelkedtek a hozamok.

A péntekihez képest 15 bázisponttal került feljebb a 3 hónapos lejáratú papír referenciahozama.

A 10 éves lejáratú állampapír hozama 40 bázisponttal emelkedett.

Dátum Futamidő Értékpapír Hozam (%) Egynapos változás Egy hónapos változás 2026-03-09 3M D260624 6.2 0.15 0.12 2026-03-09 6M D260819 6.25 0.2 0.2 2026-03-09 12M D270217 6.21 0.2 0.24 2026-03-09 3Y 2029/C 6.87 0.39 0.73 2026-03-09 5Y 2031/B 6.97 0.36 0.69 2026-03-09 10Y 2035/A 7.35 0.4 0.82 2026-03-09 15Y 2041/A 7.38 0.33 0.59 2026-03-09 20Y 2051/G 7.44 0.32 0.47 Adatok forrása: ÁKK.

Az egy hónappal ezelőtti referenciahozamhoz képest a 3 hónapos lejáratú papír referenciahozama 12 bázisponttal került feljebb a 10 éves lejáratú állampapír hozama 82 bázisponttal került feljebb.

További adatok a Portfolio Terminál állampapír oldalain találhatók.

A tízéves referenciahozam utoljára majdnem két és fél éve, 2023 őszén volt a mostaninál magasabb, az alábbi grafikonon jól látszanak a közel-keleti háború hatásai:

Hétfőn a nemzetközi kötvénypiacokon is komoly feszültség látszott, a nyugat-európai hozamok is jelentősen emelkedtek. A befektetők ugyanis attól tartanak, hogy a háború gazdasági következményei miatt a jegybankok további kamatcsökkentése meghiúsulhat. Ha tartós lesz a mostani állapot, akkor az hosszabb távon jelentősen növelheti a világgazdasági problémákat, mivel a már most is eladósodott államok egyre drágábban tudnak majd forrást bevonni.

