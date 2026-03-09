  • Megjelenítés
Csúnyán elszállnak a magyar hozamok, itt az újabb hatalmas ugrás
Gazdaság

Csúnyán elszállnak a magyar hozamok, itt az újabb hatalmas ugrás

Portfolio
Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) közzétette a keddi állampapírpiaci referenciahozamait. A pénteken megállapított értékekhez képest a hosszabb lejáratokon jelentősen emelkedtek a hozamok.

A péntekihez képest 15 bázisponttal került feljebb a 3 hónapos lejáratú papír referenciahozama.

A 10 éves lejáratú állampapír hozama 40 bázisponttal emelkedett.

 
Dátum Futamidő Értékpapír Hozam (%) Egynapos változás Egy hónapos változás
2026-03-09 3M D260624 6.2 0.15 0.12
2026-03-09 6M D260819 6.25 0.2 0.2
2026-03-09 12M D270217 6.21 0.2 0.24
2026-03-09 3Y 2029/C 6.87 0.39 0.73
2026-03-09 5Y 2031/B 6.97 0.36 0.69
2026-03-09 10Y 2035/A 7.35 0.4 0.82
2026-03-09 15Y 2041/A 7.38 0.33 0.59
2026-03-09 20Y 2051/G 7.44 0.32 0.47
Adatok forrása: ÁKK.

Az egy hónappal ezelőtti referenciahozamhoz képest a 3 hónapos lejáratú papír referenciahozama 12 bázisponttal került feljebb a 10 éves lejáratú állampapír hozama 82 bázisponttal került feljebb.

További adatok a Portfolio Terminál állampapír oldalain találhatók.

Még több Gazdaság

Félelmetes ütemben cseréli AI-ra az embereket az ázsiai szuperhatalom – de sikerül a nagy ugrás?

Drága mulatság megvédeni a devizát: a törököknek is fáj a háború

Négyéves csúcsot döntött az alumínium ára

A tízéves referenciahozam utoljára majdnem két és fél éve, 2023 őszén volt a mostaninál magasabb, az alábbi grafikonon jól látszanak a közel-keleti háború hatásai:

Hétfőn a nemzetközi kötvénypiacokon is komoly feszültség látszott, a nyugat-európai hozamok is jelentősen emelkedtek. A befektetők ugyanis attól tartanak, hogy a háború gazdasági következményei miatt a jegybankok további kamatcsökkentése meghiúsulhat. Ha tartós lesz a mostani állapot, akkor az hosszabb távon jelentősen növelheti a világgazdasági problémákat, mivel a már most is eladósodott államok egyre drágábban tudnak majd forrást bevonni.

Címlapkép forrása: Rudy Sulgan

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Versant Media

A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette,&nbsp;az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Apokaliptikus látványt nyújt Teherán, megállapodás született az iráni legfőbb vezetőről – Híreink az iráni háborúról vasárnap
Rendkívüli lépés készülődik: akkora a baj, hogy felszabadíthatják a stratégiai olajtartalékot
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility