Csúnyán elszállnak a magyar hozamok, itt az újabb hatalmas ugrás

A péntekihez képest 15 bázisponttal került feljebb a 3 hónapos lejáratú papír referenciahozama.
A 10 éves lejáratú állampapír hozama 40 bázisponttal emelkedett.
|Dátum
|Futamidő
|Értékpapír
|Hozam (%)
|Egynapos változás
|Egy hónapos változás
|2026-03-09
|3M
|D260624
|6.2
|0.15
|0.12
|2026-03-09
|6M
|D260819
|6.25
|0.2
|0.2
|2026-03-09
|12M
|D270217
|6.21
|0.2
|0.24
|2026-03-09
|3Y
|2029/C
|6.87
|0.39
|0.73
|2026-03-09
|5Y
|2031/B
|6.97
|0.36
|0.69
|2026-03-09
|10Y
|2035/A
|7.35
|0.4
|0.82
|2026-03-09
|15Y
|2041/A
|7.38
|0.33
|0.59
|2026-03-09
|20Y
|2051/G
|7.44
|0.32
|0.47
|Adatok forrása: ÁKK.
Az egy hónappal ezelőtti referenciahozamhoz képest a 3 hónapos lejáratú papír referenciahozama 12 bázisponttal került feljebb a 10 éves lejáratú állampapír hozama 82 bázisponttal került feljebb.
További adatok a Portfolio Terminál állampapír oldalain találhatók.
A tízéves referenciahozam utoljára majdnem két és fél éve, 2023 őszén volt a mostaninál magasabb, az alábbi grafikonon jól látszanak a közel-keleti háború hatásai:
Hétfőn a nemzetközi kötvénypiacokon is komoly feszültség látszott, a nyugat-európai hozamok is jelentősen emelkedtek. A befektetők ugyanis attól tartanak, hogy a háború gazdasági következményei miatt a jegybankok további kamatcsökkentése meghiúsulhat. Ha tartós lesz a mostani állapot, akkor az hosszabb távon jelentősen növelheti a világgazdasági problémákat, mivel a már most is eladósodott államok egyre drágábban tudnak majd forrást bevonni.
Címlapkép forrása: Rudy Sulgan
Kiszivárgott: rendkívüli árazás jön a Molnál
A változás azonnal életbe is lép.
Megállapodás született a fogyókúrás csodaszerről, közel 50 százalékot száguldott egy részvény
A nyitás előtti kereskedésben.
Milliárdokért árulják a csődbe ment magyar óriáscég vagyonát
Köztük az újpesti gyártelepet.
Elképesztő: a mesterséges intelligencia pörgetheti fel a baromfiágazatot
Óriási növekedés jöhet.
Érdekelt vagy az autóiparban? Ennél jobb üzleti kapcsolatépítésre nem lesz lehetőség
Járműipar 2026: 15 perc privát meeting az autóipar legfontosabb szereplőivel - Ne hagyja ki, jelentkezzen a lehetőségre!
Nők a magyar parlamentben és kormányban - Elnézést, kik?
Újabb magyar negatív rekord az EU-ban
Évtizedes tilalmat törölnek el: utat nyitnak az atomfegyvereknek Oroszország közvetlen szomszédságában
Moszkvában most valószínűleg nem örülnek.
NATO-tagállamot támadott Irán – Megint riasztott a légvédelem, figyelmeztetett a török védelmi tárca
Teherán tagadta a korábbi incidenseket is.
Hogyan reagálnak a piacok a háborúkra? 107 válság tapasztalata
Az iráni háború ismét ráirányította a figyelmet arra a kérdésre, hogyan reagálnak a pénzügyi piacok a geopolitikai konfliktusokra. A közvélekedés szerint a háborúk egyértelműen negatív.
Versant Media
A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette, az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2
Az osztalék portfólióm - 2026. február
Kicsit megkésve, de csak megszületett a februári update-om is. Adtam, vettem, meg sajnos volt egy osztalékvágás is.VáltozásokEdison International (EIX): Eladtam 62,01-en, plusz 15%-ban, de gyakorla
Irán: az ayatollah hagyatéka - a káosz stratégiája
Az iráni konfliktus nem csak katonai, hanem nagyon gyorsan energia- és ellátási kockázattá válhat: a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság az olaj- és LNG-szállításokon túl a műtrágyapiacot
A Hormuzi-szoros visszavág
Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&
Globális energiahatékonyság: javuló számok, növekvő kihívások
Valószínűsíthetően 2025-ben is javult a globális energiahatékonyság, azonban még messze vagyunk a 2030-ra lefektetett célok teljesülésétől - állapította meg elem
Éves zárás 2025/2026: mire figyeljen a TAO (társasági adó) kalkuláció és az adókockázatok csökkentése során?
Közeledik az éves zárás, és ezzel együtt a TAO (társasági adó) kalkuláció legkritikusabb időszaka. Bár a naptári éves adózók társasági adóbevallási határideje 2026-ban június 1., a k
Nőhet a vagyonod bérlés mellett?
A személyes pénzügyek egyik nagy tévedése, hogy a lakásbérlés kidobott pénz lenne, míg a tulajdonlás felelős pénzügyi döntés. Sajnos az utóbbi évek őrülete miatt a legtöbb ember nem hi
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.
Újabb csavar az Otthon Startban: még könnyebb új lakást venni
A várakozásokat is felülmúlta a program.
Milliárdokat költöttek rá, mégsem működik: fogják a fejüket a bankok és az ügyvédi irodák
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Új világrendet épít az USA: itt senkinek sem osztanak lapokat
Az iráni beavatkozást még számos másik követheti.