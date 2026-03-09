Drasztikus lépésre készül Donald Trump a küszöbön álló energiaválság miatt

Donald Trump várhatóan már ma, azaz március 9-én áttekinti azokat a gyors beavatkozási lehetőségeket, amelyekkel a Fehér Ház fékezné az iráni háború és a térségi csapások miatt 100 dollár fölé ugró olajárak, illetve a dráguló amerikai üzemanyagárak politikai és gazdasági kockázatait.

A közel-keleti konfliktus eszkalációja és a Hormuzi-szoros lezárása miatt emelkedő olajárak felfelé húzzák a benzin árát is, miközben a kormányzat kiemelt célja továbbra is az, hogy az energiaárak ne szabaduljanak el.

A Reuters úgy értesült, hogy a Fehér Ház már a múlt héten arra kérte több szövetségi ügynökségét, hogy állítsanak össze javaslatokat, amelyek rövid távon enyhíthetik a nyomást a kőolaj- és üzemanyagpiacon.

A lehetséges lépések között felmerült a stratégiai kőolajtartalék (SPR) részleges felszabadítása, illetve az, hogy a kormányzat átmeneti, célzott intézkedésekkel próbálja csökkenteni a fogyasztói üzemanyagárakat.

Sajtóhírek szerint vizsgálják annak lehetőségét is, hogy ideiglenesen könnyítsenek bizonyos szövetségi szabályokon a belföldi üzemanyag-szállítás gyorsítása érdekében (például a tengerentúli/belföldi hajózási előírások egyes részein), hogy több üzemanyag jusson el gyorsabban a hiánytól tartó régiókba.

Mindezek mellett napirenden lehet további, vitatottabb eszközök mérlegelése is, például az amerikai nyersolajexport korlátozásának felvetése, illetve olyan piaci beavatkozások lehetősége, amelyek a határidős árakon keresztül próbálnák hűteni a drágulást.

A Fehér Ház a Reutersnek azt közölte:

az elnök és energiaügyi csapata a katonai műveletek megkezdése előtt is erős tervvel készült a piacok stabilizálására, és továbbra is minden hiteles opciót áttekintenek.

Elemzők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a gyors árletörés mozgástere korlátozott, mert a jelenlegi áremelkedést elsősorban a geopolitikai kockázat és a fizikai ellátási zavaroktól való félelem hajtja, így az érdemi mérséklődéshez a konfliktus intenzitásának csökkenése és a szállítási kockázatok enyhülése lenne a döntő.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images