Drasztikus lépésre készül Donald Trump a küszöbön álló energiaválság miatt

A közel-keleti konfliktus eszkalációja és a Hormuzi-szoros lezárása miatt emelkedő olajárak felfelé húzzák a benzin árát is, miközben a kormányzat kiemelt célja továbbra is az, hogy az energiaárak ne szabaduljanak el.
A Reuters úgy értesült, hogy a Fehér Ház már a múlt héten arra kérte több szövetségi ügynökségét, hogy állítsanak össze javaslatokat, amelyek rövid távon enyhíthetik a nyomást a kőolaj- és üzemanyagpiacon.
A lehetséges lépések között felmerült a stratégiai kőolajtartalék (SPR) részleges felszabadítása, illetve az, hogy a kormányzat átmeneti, célzott intézkedésekkel próbálja csökkenteni a fogyasztói üzemanyagárakat.
Sajtóhírek szerint vizsgálják annak lehetőségét is, hogy ideiglenesen könnyítsenek bizonyos szövetségi szabályokon a belföldi üzemanyag-szállítás gyorsítása érdekében (például a tengerentúli/belföldi hajózási előírások egyes részein), hogy több üzemanyag jusson el gyorsabban a hiánytól tartó régiókba.
Mindezek mellett napirenden lehet további, vitatottabb eszközök mérlegelése is, például az amerikai nyersolajexport korlátozásának felvetése, illetve olyan piaci beavatkozások lehetősége, amelyek a határidős árakon keresztül próbálnák hűteni a drágulást.
A Fehér Ház a Reutersnek azt közölte:
az elnök és energiaügyi csapata a katonai műveletek megkezdése előtt is erős tervvel készült a piacok stabilizálására, és továbbra is minden hiteles opciót áttekintenek.
Elemzők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a gyors árletörés mozgástere korlátozott, mert a jelenlegi áremelkedést elsősorban a geopolitikai kockázat és a fizikai ellátási zavaroktól való félelem hajtja, így az érdemi mérséklődéshez a konfliktus intenzitásának csökkenése és a szállítási kockázatok enyhülése lenne a döntő.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
