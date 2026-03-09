  • Megjelenítés
Drasztikus lépésre készül Donald Trump a küszöbön álló energiaválság miatt
Gazdaság

Drasztikus lépésre készül Donald Trump a küszöbön álló energiaválság miatt

Portfolio
Donald Trump várhatóan már ma, azaz március 9-én áttekinti azokat a gyors beavatkozási lehetőségeket, amelyekkel a Fehér Ház fékezné az iráni háború és a térségi csapások miatt 100 dollár fölé ugró olajárak, illetve a dráguló amerikai üzemanyagárak politikai és gazdasági kockázatait.

A közel-keleti konfliktus eszkalációja és a Hormuzi-szoros lezárása miatt emelkedő olajárak felfelé húzzák a benzin árát is, miközben a kormányzat kiemelt célja továbbra is az, hogy az energiaárak ne szabaduljanak el.

A Reuters úgy értesült, hogy a Fehér Ház már a múlt héten arra kérte több szövetségi ügynökségét, hogy állítsanak össze javaslatokat, amelyek rövid távon enyhíthetik a nyomást a kőolaj- és üzemanyagpiacon.

A lehetséges lépések között felmerült a stratégiai kőolajtartalék (SPR) részleges felszabadítása, illetve az, hogy a kormányzat átmeneti, célzott intézkedésekkel próbálja csökkenteni a fogyasztói üzemanyagárakat.

Sajtóhírek szerint vizsgálják annak lehetőségét is, hogy ideiglenesen könnyítsenek bizonyos szövetségi szabályokon a belföldi üzemanyag-szállítás gyorsítása érdekében (például a tengerentúli/belföldi hajózási előírások egyes részein), hogy több üzemanyag jusson el gyorsabban a hiánytól tartó régiókba.

Még több Gazdaság

Megszólalt Putyin a közel-keleti konfliktusról: "Oroszországnak ki kell használnia ezt a pillanatot"

Megvan, melyik szektor lehet a közel-keleti háború legnagyobb európai áldozata

A piacok "tanultak" 2022-ből, azonnal ítéletet mondtak a közel-keleti háborúról

Mindezek mellett napirenden lehet további, vitatottabb eszközök mérlegelése is, például az amerikai nyersolajexport korlátozásának felvetése, illetve olyan piaci beavatkozások lehetősége, amelyek a határidős árakon keresztül próbálnák hűteni a drágulást.

Kapcsolódó cikkünk

Ha a történelem ismétli önmagát, a java még csak most kezdődik

Amikor drágul az olaj, drágul minden: az olajár-átgyűrűzés mechanizmusa

Olyat üzenhet a kötvénypiac, amitől még Trump is hátraarcot csinálhat

A Fehér Ház a Reutersnek azt közölte:

az elnök és energiaügyi csapata a katonai műveletek megkezdése előtt is erős tervvel készült a piacok stabilizálására, és továbbra is minden hiteles opciót áttekintenek.

Elemzők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a gyors árletörés mozgástere korlátozott, mert a jelenlegi áremelkedést elsősorban a geopolitikai kockázat és a fizikai ellátási zavaroktól való félelem hajtja, így az érdemi mérséklődéshez a konfliktus intenzitásának csökkenése és a szállítási kockázatok enyhülése lenne a döntő.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Versant Media

A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette,&nbsp;az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára!
Aszódi Attila: Irán egy hétre lehet az atombombától - Ezen áll vagy bukik, mikor ér véget a háború
Kiszivárgott: rendkívüli árazás jön a Molnál
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility