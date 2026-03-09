Elszállt az olajár, megjött az IMF figyelmeztetése

Az olajárak hétfőn hordónként 120 dollár felé ugrottak, miután a közel-keleti feszültség tovább eszkalálódott, a Hormuzi-szoros pedig gyakorlatilag lezárult. Az Egyesült Arab Emírségek és Kuvait Irakhoz csatlakozva csökkentette a kitermelését, mivel a tárolókapacitások gyorsan telítődnek.

Georgieva közlése szerint a szoroson áthaladó hajóforgalom 90 százalékkal esett vissza. A Hormuzi-szoros a globális olajellátás mintegy ötödét, valamint a cseppfolyósított földgáz (LNG) kereskedelmének jelentős részét bonyolítja le. Ez az útvonal adja Ázsia olajimportjának nagyjából a felét és az LNG-behozatalának negyedét. Japán számára ez a tengerszoros az olajellátás közel 60, illetve az LNG-import 11 százalékát biztosítja.

Az IMF vezérigazgatója felvázolta a válság várható gazdasági hatásait is. Kiemelte:

ha az energiaárak 10 százalékos emelkedése egy éven át fennmarad, az a globális inflációt 40 bázisponttal növeli, miközben lassítja a gazdasági növekedést.

A Valutaalap egy részletesebb elemzést is közzétesz majd az áprilisban megjelenő World Economic Outlook (Világgazdasági kilátások) jelentésében.

Donald Trump amerikai elnök a Truth Social platformján reagált az olajár-emelkedésre. Azt írta, hogy a rövid távú áringadozás "nagyon csekély ár", amit meg kell fizetni. Hozzátette továbbá, hogy az árak gyorsan csökkenni fognak, "amint az iráni nukleáris fenyegetés felszámolása véget ér".

Japán az olajimportjának mintegy 90 százalékát a Közel-Keletről szerzi be, így a nyersolaj árának megugrása a gyenge jennel párosulva jelentősen növeli a stagfláció kockázatát az országban. Ez a sokk arra kényszerítheti a japán kormányt, hogy fokozza a költségvetési kiadásokat. Mindeközben a helyzet megnehezíti a jegybank számára a monetáris politika normalizálását is.

Georgieva arra ösztönözte a döntéshozókat, hogy erősítsék meg intézményeiket és szakpolitikai keretrendszereiket, valamint támogassák a magánszektor által vezérelt növekedést. Arra is kérte őket, hogy szükség esetén használják ki a rendelkezésre álló gazdaságpolitikai mozgásterüket, de csak azzal a feltétellel, ha a válságot követően újraépítik a tartalékaikat.

A belföldi politikáik felett önöknek van kontrolljuk. Hozzák a lehető legjobb helyzetbe saját gazdaságukat, hogy ellenálljanak ezeknek a sokkoknak

- fogalmazott az IMF vezetője.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images