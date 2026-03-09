  • Megjelenítés
EU: indokolt lenne a stratégiai olajtartalékok felszabadítása
EU: indokolt lenne a stratégiai olajtartalékok felszabadítása

Az iráni háború miatt kialakult piaci feszültségek újra előtérbe helyezték a stratégiai olajtartalékok szerepét Európában – írja a Bloomberg. Valdis Dombrovskis, az Európai Unió gazdasági biztosa szerint a jelenlegi helyzet „pont olyan”, amelyre ezeket a készleteket létrehozták: válság és ellátási zavar esetén a kormányok képesek gyorsan beavatkozni az árak és a kínálat stabilizálása érdekében.

Dombrovskis hétfőn Brüsszelben újságíróknak nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy

az olajtartalékok felszabadítása indokolt lehet, ha a konfliktus ellátási zavarokhoz vezet.

Kiemelte: nem látnak „strukturális”, azaz tartós, vagy alapvető kínálathiányt a következő időszakra, ami szerinte alátámasztja, hogy egy ideiglenes, célzott beavatkozás reális eszköz lehet.

A biztos szerint a készletek célja éppen az, hogy krízishelyzetben mozgósíthatók legyenek: amennyiben a piac ellátási sokkot szenved, a tartalékok felhasználásával mérsékelhető az árkilengés és csökkenthető a pánikszerű felhalmozás kockázata.

G7: készenlét van, döntés még nincs

A nyilatkozatot azután tette a biztos, hogy a G7 pénzügyminiszterei és jegybanki vezetői szintén jelezték, hogy

készek minden szükséges lépést megtenni, hogy támogassák a globális energiaellátást

– beleértve a stratégiai olajtartalékok felszabadítását is. Ugyanakkor a csoport egyelőre nem jutott el odáig, hogy ténylegesen elrendelje a készletek megnyitását.

Dombrovskis ezzel összhangban azt is elmondta: a G7-es egyeztetésen nem mentek bele részletesen a konkrét feltételekbe, de abban széles egyetértés volt, hogy egy ilyen ellátási sokkhelyzetben „készen állnak” a beavatkozásra.

A téma rövid távon is napirenden marad: Dombrovskis szerint a G7 energiaügyi miniszterei kedden újra áttekintik a kérdést. Ez arra utal, hogy a döntéshozók folyamatosan monitorozzák a piaci hatásokat, és szükség esetén gyors intézkedésre készülnek.

A stratégiai készletek felszabadítása tipikusanárfék-szerepettölt be: a piac számára jelzés, hogy a kormányok képesek ideiglenesen plusz kínálatot biztosítani. Ez rövid távon csökkentheti a volatilitást, ugyanakkor a döntés politikai és technikai részletei (mennyiség, időzítés, koordináció) kulcsfontosságúak: a beavatkozás mértéke határozza meg, hogy valóban érezhető-e a hatás az olajárakban és a kapcsolódó energiaipari részvényekben.

Címlapkép forrása: Omar Havana/Bloomberg via Getty Images

