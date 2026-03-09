  • Megjelenítés
Káosz a balkáni országban: órási roham indult a benzinkutaknál
Gazdaság

Káosz a balkáni országban: órási roham indult a benzinkutaknál

MTI
Hosszú sorok alakultak ki hétfőn a montenegrói benzinkutaknál, miután a Montenegrói Olajvállalatok Szövetsége (UNKCG) figyelmeztetett: komoly kockázata van az üzemanyag-ellátás megszakadásának az országban - jelentette a Vijesti.me hírportál.

A szakmai szervezet közlése szerint a közel-keleti válság kezdete óta a nyersolaj, különösen az euródízel beszerzési ára

mintegy 30 százalékkal magasabb annál az árnál, amennyiért Montenegróban értékesítik az üzemanyagot.

Az UNKCG szerint a problémát az a hatályos kormányrendelet okozza, amely kéthetente határozza meg a maximális kiskereskedelmi üzemanyagárakat az országban, és nem követi kellő gyorsasággal a nemzetközi piaci változásokat.

A szövetség közleménye szerint ilyen körülmények között a beszerzési és az eladási ár közötti különbség gyorsan nő, ami elkerülhetetlenül komoly pénzügyi veszteségeket okoz a vállalatoknak és zavarokat idézhet elő az ellátási láncokban. A montenegrói energiaügyi és bányászati minisztérium ugyanakkor tagadta az üzemanyaghiányról szóló híreket. A tárca közlése szerint az ország benzinkútjainak többsége továbbra is zavartalanul működik, és a rendelkezésre álló üzemanyagkészletek elegendőek a piac folyamatos ellátásához.

