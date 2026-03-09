Kijöttek a friss számok: elképesztő fegyverkezés indult Európában

Az európai országok fegyverimportja több mint háromszorosára nőtt az elmúlt öt évben, és ezzel a kontinens a világ legnagyobb fegyverimportőrévé vált - derül ki a Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet (SIPRI) friss jelentéséből.

A SIPRI adatai szerint a globális fegyverszállítások volumene 2021-2025 között 9,2 százalékkal nőtt a 2016-2020-as periódushoz képest. A kutatók a rövid távú ingadozások elkerülése érdekében ötéves időszakokat hasonlítanak össze, és a szállítások volumenét mérik, nem azok pénzügyi értékét.

Európa fegyverimportja ebben az időszakban mintegy 210 százalékkal emelkedett, a régió részesedése a globális importból 12 százalékról 33 százalékra nőtt.

A jelentés szerint a növekedés fő hajtóereje az orosz-ukrán háború, valamint az európai országok saját katonai képességeinek megerősítése volt.

Az európai országok a SIPRI adatai szerint elsősorban amerikai fegyvereket vásárolnak. A 2021-2025 közötti időszakban az Egyesült Államok fegyverexportjának legnagyobb része - 38 százaléka - Európába irányult, megelőzve a Közel-Keletet. A SIPRI szerint különösen a harci repülőgépek és a nagy hatótávolságú légvédelmi rendszerek iránt volt erős a kereslet.

Az Egyesült Államok a vizsgált időszakban a globális fegyverexport 42 százalékát adta, és 99 országba szállított haditechnikát. A második legnagyobb exportőr Franciaország volt mintegy 9-10 százalékos részesedéssel, míg Oroszország a harmadik helyre szorult, exportja 64 százalékkal visszaesett az Ukrajnában 2022-ben indított hadművelet után.

A világ legnagyobb egyedi fegyverimportőre Ukrajna lett, oda irányult 2021-2025 között a globális szállítások mintegy 9,7 százaléka. Az országot a legnagyobb importőrök rangsorában India, Szaúd-Arábia, Katar és Pakisztán követte.

A jelentés szerint Németország eközben a világ negyedik legnagyobb fegyverexportőrévé lépett elő, megelőzve Kínát. A német export közel egynegyede Ukrajnába irányult, további 17 százaléka pedig más európai országokba.

A SIPRI szerint a közel-keleti feszültségek és háborúk a jövőben tovább növelhetik a fegyverkeresletet. Ugyanakkor az amerikai fegyverkészletek esetleges szűkössége - például légvédelmi rakétákból - oda vezethet, hogy Washington saját haderejét részesíti előnyben, ami korlátozhatja a szövetségeseknek szánt szállításokat.

A stockholmi székhelyű SIPRI független békekutató intézet, amely évente publikál jelentéseket a fegyverkereskedelemről, a hadiiparról, a nukleáris fegyverekről és a katonai kiadásokról.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images