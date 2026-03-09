Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára!

A benzin nagykereskedelmi ára mintegy bruttó 10, a gázolajé pedig bruttó 20 forinttal emelkedik holnaptól.
Amennyiben ez a kutak áraiban is érvényesül kedden, úgy az alábbi átlagárakra számíthatnuk:
- 95-ös benzin: 595 Ft/liter
- Gázolaj: 649 Ft/liter
Mindezek fényében nem meglepő, hogy Orbán Viktor hétfő délutánra rendkívüli kormányülést hívott össze. Azt ígérte, hogy meg kell akadályozni, hogy a gázolaj és benzin ára elviselhetetlen szintre emelkedjen.
Az olajpiacon hatalmas emelkedésnek lehetünk szemtanúi: csak hétfő éjszaka több mint 20 százalékos ugrást láthattunk a globális benchmarknak számító Brent jegyzésében, miközben a konfliktus előtti, február 27-i szinthez képest már több mint 45 százalékkal került feljebb az árfolyam.
Ezzel a Brent hordónkénti ára csaknem négyéves csúcsra emelkedett:
A piac a világtörténelem egyik legsúlyosabb olajkínálati sokkjával szembesül, miután a Hormuzi-szoros lezárása miatt napi közel 20 millió hordónyi olajkínálat esett ki a piacról.
A stratégiai jelentőségű vízi útvonalon halad át a globális olajszállítás jelentős része, mintegy ötöde, így a forgalom leállása azonnali és drasztikus hatást gyakorol az energiapiacokra.
Összehasonlításképpen:
- az 1978-as iráni forradalom idején napi 5,5 millió hordó,
- az 1973-as jom kippuri háború során 4,5 millió hordó,
- az 1990-es Irak–Kuvait-háború idején 4,3 millió hordó,
- az 1980-as Irán–Irak-háború alatt 4 millió hordó,
- míg az orosz–ukrán háború kitörésekor 2022-ben mintegy 2 millió hordónyi kínálat esett ki.
A jelenlegi sokk nagysága tehát nagyjából megegyezik ezeknek a történelmi eseményeknek az együttes hatásával.
Az áremelkedést ráadásul nemcsak a nemzetközi olajpiaci folyamatok hajtják, hanem a forint látványos gyengülése is.
A dollárral szemben a magyar deviza egy hét alatt 7,5 százalékot veszített az értékéből,
Mivel a kőolaj és az üzemanyagok importja jellemzően devizában, elsősorban dollárban történik,
a forint esése önmagában is felfelé húzza a hazai árakat,
vagyis a nemzetközi drágulás hatása a gyenge árfolyam miatt még erősebben gyűrűzhet be Magyarországra.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Irán hallani sem akar tűzszünetről: az ország feldarabolásával vádolják Trumpot, csak hogy rátegye a kezét az olajra
Teherán tagadta, hogy Törökországot, Ciprust és Azerbajdzsánt lőtték volna.
Bejelentette Orbán Viktor: rendkívüli kormányülés jön, amelyen eldőlhet az üzemanyag-árstop kérdése
Hamarosan fontos döntés érkezik.
Parázs viták az AI-ról: bemutatjuk a mesterséges intelligencia valódi arcát
Rendhagyó formátum érkezik az AI in Business rendezvényünkön.
Megkongatták a vészharangot: repülők ezrei állhatnak le, tömeges csőd fenyegeti a légitársaságokat az iráni háború miatt
nagyon fáj az olajár emelkedése.
Egy tinédzser lett a húsallergiát okozó ritka kór második áldozata a világon
A kullancsot terjesztik.
Máris itt a benzinárstop Magyarország szomszédjában!
Kormányzati beavatkozás nélkül jóval magasabbak is lehetnének az árak.
Félelmetesen nagy deficit jött össze a magyar költségvetésben
Ilyen a nem választási költségvetés.
Irán megtalálta az Egyesült Államok gyenge pontját: filléres fegyverekkel semmisítik meg az amerikai csúcsfegyvereket
Fájó veszteségeket szenvedtek el.
Hogyan reagálnak a piacok a háborúkra? 107 válság tapasztalata
Az iráni háború ismét ráirányította a figyelmet arra a kérdésre, hogyan reagálnak a pénzügyi piacok a geopolitikai konfliktusokra. A közvélekedés szerint a háborúk egyértelműen negatív.
Versant Media
A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette, az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2
Az osztalék portfólióm - 2026. február
Kicsit megkésve, de csak megszületett a februári update-om is. Adtam, vettem, meg sajnos volt egy osztalékvágás is.VáltozásokEdison International (EIX): Eladtam 62,01-en, plusz 15%-ban, de gyakorla
Éves zárás 2025/2026: mire figyeljen a TAO (társasági adó) kalkuláció és az adókockázatok csökkentése során?
Közeledik az éves zárás, és ezzel együtt a TAO (társasági adó) kalkuláció legkritikusabb időszaka. Bár a naptári éves adózók társasági adóbevallási határideje 2026-ban június 1., a k
Irán: az ayatollah hagyatéka - a káosz stratégiája
Az iráni konfliktus nem csak katonai, hanem nagyon gyorsan energia- és ellátási kockázattá válhat: a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság az olaj- és LNG-szállításokon túl a műtrágyapiacot
A Hormuzi-szoros visszavág
Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&
Globális energiahatékonyság: javuló számok, növekvő kihívások
Valószínűsíthetően 2025-ben is javult a globális energiahatékonyság, azonban még messze vagyunk a 2030-ra lefektetett célok teljesülésétől - állapította meg elem
Nőhet a vagyonod bérlés mellett?
A személyes pénzügyek egyik nagy tévedése, hogy a lakásbérlés kidobott pénz lenne, míg a tulajdonlás felelős pénzügyi döntés. Sajnos az utóbbi évek őrülete miatt a legtöbb ember nem hi
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.
Újabb csavar az Otthon Startban: még könnyebb új lakást venni
A várakozásokat is felülmúlta a program.
Milliárdokat költöttek rá, mégsem működik: fogják a fejüket a bankok és az ügyvédi irodák
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Új világrendet épít az USA: itt senkinek sem osztanak lapokat
Az iráni beavatkozást még számos másik követheti.