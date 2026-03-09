Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára!

A benzin nagykereskedelmi ára mintegy bruttó 10, a gázolajé pedig bruttó 20 forinttal emelkedik holnaptól.

Amennyiben ez a kutak áraiban is érvényesül kedden, úgy az alábbi átlagárakra számíthatnuk:

95-ös benzin: 595 Ft/liter

Gázolaj: 649 Ft/liter

Mindezek fényében nem meglepő, hogy Orbán Viktor hétfő délutánra rendkívüli kormányülést hívott össze. Azt ígérte, hogy meg kell akadályozni, hogy a gázolaj és benzin ára elviselhetetlen szintre emelkedjen.

Az olajpiacon hatalmas emelkedésnek lehetünk szemtanúi: csak hétfő éjszaka több mint 20 százalékos ugrást láthattunk a globális benchmarknak számító Brent jegyzésében, miközben a konfliktus előtti, február 27-i szinthez képest már több mint 45 százalékkal került feljebb az árfolyam.

Ezzel a Brent hordónkénti ára csaknem négyéves csúcsra emelkedett:

A piac a világtörténelem egyik legsúlyosabb olajkínálati sokkjával szembesül, miután a Hormuzi-szoros lezárása miatt napi közel 20 millió hordónyi olajkínálat esett ki a piacról.

A stratégiai jelentőségű vízi útvonalon halad át a globális olajszállítás jelentős része, mintegy ötöde, így a forgalom leállása azonnali és drasztikus hatást gyakorol az energiapiacokra.

Összehasonlításképpen:

az 1978-as iráni forradalom idején napi 5,5 millió hordó,

az 1973-as jom kippuri háború során 4,5 millió hordó,

az 1990-es Irak–Kuvait-háború idején 4,3 millió hordó,

az 1980-as Irán–Irak-háború alatt 4 millió hordó,

míg az orosz–ukrán háború kitörésekor 2022-ben mintegy 2 millió hordónyi kínálat esett ki.

A jelenlegi sokk nagysága tehát nagyjából megegyezik ezeknek a történelmi eseményeknek az együttes hatásával.

Az áremelkedést ráadásul nemcsak a nemzetközi olajpiaci folyamatok hajtják, hanem a forint látványos gyengülése is.

A dollárral szemben a magyar deviza egy hét alatt 7,5 százalékot veszített az értékéből,

Mivel a kőolaj és az üzemanyagok importja jellemzően devizában, elsősorban dollárban történik,

a forint esése önmagában is felfelé húzza a hazai árakat,

vagyis a nemzetközi drágulás hatása a gyenge árfolyam miatt még erősebben gyűrűzhet be Magyarországra.

