  • Megjelenítés
Megszólalt Putyin a közel-keleti konfliktusról:
Gazdaság

Megszólalt Putyin a közel-keleti konfliktusról: "Oroszországnak ki kell használnia ezt a pillanatot"

Portfolio
Vlagyimir Putyin arra kéri az orosz olaj- és gázipari cégeket, hogy a mostani, geopolitikai feszültségek miatt megugró energiaárakból származó többletbevételt főként adósságcsökkentésre használják, mert szerinte ez az árkörnyezet csak átmeneti állapot lesz - tudósított a Bloomberg.
AI in Energy 2026
Adatvezérelt, prediktív és automatizált energetikai rendszerek - erről szól az AI in Energy 2026 konferencia. Jöjjön el Ön is!
Információ és jelentkezés

Vlagyimir Putyin orosz elnök egy kormányzati és iparági vezetőkkel tartott egyeztetésen azt mondta:

Oroszországnak abból kell kiindulnia, hogy a jelenlegi magas nyersanyagárak nem tartósak, ezért az olaj- és gáztermelőknek érdemes kihasználniuk a pillanatot.

Putyin szerint a Közel-Keleten zajló konfliktus miatt a Hormuzi-szoros gyakorlatilag lezárult, ami rövid időn belül súlyos ellátási zavarokat okozhat: úgy fogalmazott, hogy a szoroson áthaladó olajkitermelés egy hónapon belül akár teljesen leállhat, és a kieső LNG-kapacitások helyreállítása is hetekbe, akár egy hónapba telhet.

Az elnök hangsúlyozta: a szénhidrogének piacán a kínálat és a kereslet egyensúlyának változásai idővel „új, stabil árvalósághoz” vezetnek, ezért

Még több Gazdaság

Megvan, melyik szektor lehet a közel-keleti háború legnagyobb európai áldozata

A piacok "tanultak" 2022-ből, azonnal ítéletet mondtak a közel-keleti háborúról

Beperelte az amerikai kormányt a mesterséges intelligencia egyik legnagyobb cége, miután Trump kitiltotta őket

most azt tartja fontosnak, hogy az orosz energiacégek az extra exportbevételekből csökkentsék az orosz bankok felé fennálló adósságukat.

Putyin arra kérte a kormányt és az orosz jegybankot, hogy kövessék nyomon az adósságleépítés folyamatát; a találkozón részt vett többek között Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes és Elvira Nabiullina jegybankelnök is, valamint a Rosznyefty és a Gazprom vezérigazgatója, Igor Szecsin és Alekszej Miller.

Putyin azt is mondta kijelentette, hogy

Oroszország továbbra is szállít olajat és gázt „megbízható partnereinek” nemcsak az ázsiai–csendes-óceáni térségben, hanem Kelet-Európában is, külön kiemelve Magyarországot és Szlovákiát.

Ezzel párhuzamosan ugyanakkor Moszkvában napirenden van, hogy Oroszország már most visszafogja vagy megszüntesse a legtöbb földgázértékesítést az Európai Uniónak, nem pedig megvárja, amíg a régió 2027 végéig fokozatosan tiltja be az orosz vezetékes és cseppfolyósított gáz importját.

Putyin szerint

Oroszország kész lenne az EU-val is együttműködni és szállítani, ha az európai vevők hosszú távú, kiszámítható megállapodásokra adnak „egyértelmű jelzéseket”, amelyek stabilitást biztosítanának a kapcsolatokban.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Versant Media

A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette,&nbsp;az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára!
Aszódi Attila: Irán egy hétre lehet az atombombától - Ezen áll vagy bukik, mikor ér véget a háború
Kiszivárgott: rendkívüli árazás jön a Molnál
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility