Megszólalt Putyin a közel-keleti konfliktusról: "Oroszországnak ki kell használnia ezt a pillanatot"

Vlagyimir Putyin orosz elnök egy kormányzati és iparági vezetőkkel tartott egyeztetésen azt mondta:
Oroszországnak abból kell kiindulnia, hogy a jelenlegi magas nyersanyagárak nem tartósak, ezért az olaj- és gáztermelőknek érdemes kihasználniuk a pillanatot.
Putyin szerint a Közel-Keleten zajló konfliktus miatt a Hormuzi-szoros gyakorlatilag lezárult, ami rövid időn belül súlyos ellátási zavarokat okozhat: úgy fogalmazott, hogy a szoroson áthaladó olajkitermelés egy hónapon belül akár teljesen leállhat, és a kieső LNG-kapacitások helyreállítása is hetekbe, akár egy hónapba telhet.
Az elnök hangsúlyozta: a szénhidrogének piacán a kínálat és a kereslet egyensúlyának változásai idővel „új, stabil árvalósághoz” vezetnek, ezért
most azt tartja fontosnak, hogy az orosz energiacégek az extra exportbevételekből csökkentsék az orosz bankok felé fennálló adósságukat.
Putyin arra kérte a kormányt és az orosz jegybankot, hogy kövessék nyomon az adósságleépítés folyamatát; a találkozón részt vett többek között Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes és Elvira Nabiullina jegybankelnök is, valamint a Rosznyefty és a Gazprom vezérigazgatója, Igor Szecsin és Alekszej Miller.
Putyin azt is mondta kijelentette, hogy
Oroszország továbbra is szállít olajat és gázt „megbízható partnereinek” nemcsak az ázsiai–csendes-óceáni térségben, hanem Kelet-Európában is, külön kiemelve Magyarországot és Szlovákiát.
Ezzel párhuzamosan ugyanakkor Moszkvában napirenden van, hogy Oroszország már most visszafogja vagy megszüntesse a legtöbb földgázértékesítést az Európai Uniónak, nem pedig megvárja, amíg a régió 2027 végéig fokozatosan tiltja be az orosz vezetékes és cseppfolyósított gáz importját.
Putyin szerint
Oroszország kész lenne az EU-val is együttműködni és szállítani, ha az európai vevők hosszú távú, kiszámítható megállapodásokra adnak „egyértelmű jelzéseket”, amelyek stabilitást biztosítanának a kapcsolatokban.
Címlapkép forrása: Shutterstock
