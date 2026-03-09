Nők a magyar parlamentben és kormányban - Elnézést, kik?

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

2025-ben a nők az Európai Unió nemzeti parlamenti helyeinek 33,6%-át töltötték be, ami 2015-höz képest 5,4 százalékpontos, 2005-höz képest 11,7 százalékpontosz növekedést jelent.

Finnország (46,0%), Svédország (44,8%) és Dánia (44,7%) rendelkezett a legmagasabb női képviselői aránnyal 2025-ben, míg

Ciprus (14,3%), Magyarország (15,6%) és Románia (22,0%) a legalacsonyabbal.

Finnország volt ez első európai ország, amely választójogot biztosított a nőknek 1906-ban. Őt követte Norvégia (választható 1907., korlátozások eltörlése 1913.) Dánia és Izland 1915-ben, majd egy sor állam 1918-ban (pl. Ausztria, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország és Németország). Svájc duzzogva becammogott utolsónak 1971-ben!

2015-höz képest az EU összes tagállamában nőtt a női képviselők aránya, kivéve Németországot (-3,5 százalékpont). Azok közül az EU-tagállamok közül, ahol nőtt a nők aránya a parlamentben, négyben 10 százalékpont feletti növekedést jelentettek: Lettország (+19,0 %-pont), Málta (+14,8 %-pont), Franciaország (+10,9 %-pont) és Csehország (+10,6 %-pont).

Tavaly 15,6% volt a nők aránya a magyar parlamentben, ami 2015-höz képest 5,5 %-pontos, 2005-höz képest 6,8%-pontos növekedést jelent.

Nagyjából eddig tartottak a jó hírek magyar szempontból. Az első rossz hírrel akkor szembesülünk, amikor a magyar női képviselők arányát megnézzük régiós viszonylatban. Nem is tekintünk túlságosan messzire, csak a szomszédos országokra, és máris azt találjuk, hogy

a magyar szám a legalacsonyabb.

Ha csak a tavalyi évet nézzzük, magasan előttünk jár Ausztria, ahol a kéviselők 36,6%-a nő. Őt követi Horvátország (33,3%), Szlovénia (30,8%), Csehország (30,2%), Lengyelország (29,5%), Szlovákia (22,7%), és végül Románia (22%).

A sorrend változott itt-ott, de Magyarország stabilan maradt az utolsó helyen, akár 2005-öt, akár 2015-öt nézzük.

És akkor még nem beszéltünk a kormányban ülő nők számáról, arányáról. De most fogunk.

Tavaly az EU nemzeti kormányaiban a helyek 31,9%-át nők töltötték be, ami 4,2 százalékpontos növekedést jelent 2015-höz és 13 százalékpontos emelkedést 2005-höz képest..

A nők aránya a finn kormányban volt a legmagasabb (60,0%). Svédországban (50,0%) teljes egyenlőséget értek el, Franciaországban pedig a nemzeti kormány tagjainak csaknem fele nő volt (48,6%).

Ezzel szemben Magyarországon nem volt nő a kormányban,

Romániában pedig csak 10,5%-uk, Csehországban 11,8%-uk volt nő 2025-ben.

A legtöbb EU-országban nőtt a nők aránya a nemzeti kormányokban 2015 óta. A legnagyobb növekedést Finnországban regisztrálták (+26,7 százalékpont), majd Litvánia (+20,4 %-pont) és Észtország (+17,5 %-pont) következett.

Csökkenést hat EU-országban regisztráltak: Romániában (-24,5 %-pont), Szlovéniában (-7,7%-pont), Csehországban (-5,8%-pont), Hollandiában (-4,2%-pont), Belgiumban (-1,1%-pont) és Lengyelországban (-0,8%-pont).

Magyarországon azért nem tudott csökkeni az arány, mert az 2023 óta nulla százalék.

Magyarországon az elmúlt 15 évben összesen négyszer volt a nők aránya magasabb a kormánytagok, mint a paralmenti képviselők között.

Az alábbi grafikonok a fent is kiemelt három évben mutatják egymás mellett a nők arányát a nemzeti parlamentekben és kormányokban régiós szinten. Ausztriában és Szlovéniában rendre magasabb a nők aránya a kormányban, mint a parlamentben, de előfordult már ilyen Romániában és Magyarországon 2005-ben, valamint Lengyelországban és Romániában 2015-ben.

