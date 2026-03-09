Sorsfordító hét vár a befektetésekre, embert próbáló feladat lesz lekövetni, ami ránk vár

Az Irán ellen elindult újabb amerikai–izraeli háború sokkjaiból próbál meg feltápászkodni a világ a héten. Bár a legmeghatározóbbak a konfliktusban bekövetkező változások lehetnek, olyan piaci folyamatokra, adatközlésekre kell figyelnünk, amelyek könnyen teljesen megváltoztathatják a befektetéseink, valamint az elmúlt napokban nagyot gyengülő forint sorsát. Embert próbáló hét vár a befektetőkre, mutatjuk, mi lehet sorsfordító a piacokon!

A globális pénzpiacok hangulatát az elmúlt héten egyértelműen a február 28-án kirobbant amerikai–izraeli katonai akció határozta meg Irán ellen.

A konfliktus gyorsan átírta a befektetők kockázati térképét: a közel-keleti feszültség miatt az energiapiacokon extrém ármozgások indultak el, miközben a részvénypiacokon általános kockázatkerülés jelent meg.

A bizonytalanságot tovább növelte, hogy a háború kimenetele és az energiaszállításokra gyakorolt hatása egyelőre kiszámíthatatlan. A gazdasági folyamatok között pedig elég nehéz bármit is előrejelezni.