Terméket hívott vissza az Aldi
Terméket hívott vissza az Aldi

Portfolio
Tűzveszély miatt azonnali hatállyal visszahívja az ALDI az AMBIANO márkájú hordozható mixereit.

A készülékek használat vagy töltés közben túlmelegedhetnek, és akár ki is gyulladhatnak

- írja honlapján a cég.

A vásárlókat ezért nyomatékosan arra kérik, hogy semmiképp ne használják tovább azokat.

Az intézkedés a szürke, kék és zöld színben árusított termékeket érinti. Ezek értékesítését az áruházlánc már teljes körűen felfüggesztette.

Aki korábban vásárolt az érintett mixerekből, az ország bármelyik ALDI-üzletébe visszaviheti a készüléket. A vállalat tájékoztatása szerint a vételárat a vásárlást igazoló nyugta hiányában is azonnal visszatérítik.

