2026 is Európa legerősebb gazdaságának vesszőfutásával kezdődik

A német export januárban 2,3 százalékkal csökkent az előző hónaphoz képest, miközben az import 5,9 százalékkal esett vissza. A külkereskedelmi többlet így 21,2 milliárd euróra nőtt, ami 2024 nyara óta a legmagasabb érték – és nehezen egyeztethető össze az exportvezérelt növekedési modell átalakítására vonatkozó tervekkel. Összességében az export gyakorlatilag stagnál: a januári adat érdemben nem haladja meg a 2025. novemberi szintet.
A külkereskedelmi adatok jól tükrözik a geopolitikai átrendeződés hatását.
A német kivitel Egyesült Államokba irányuló részaránya 2025-ben nagyjából 9,5 százalékra esett vissza a 2024-es 10,5 százalékról, és az év végére a 2019-es átlag alá süllyedt. Kína súlya még látványosabban csökkent: az exporton belüli részesedése 5 százalékra zsugorodott, vagyis Németország ma már nagyjából ugyanannyit exportál Ausztriába, mint Kínába. Ezzel szemben a kínai import Németországba 2025-ben több mint 10 százalékkal nőtt, és a friss kínai külkereskedelmi adatok arra utalnak, hogy Peking – gyakran dömpingközeli árakkal – tovább erősíti jelenlétét az európai piacon.
A német exportőrökre nehezedő nyomás nem enyhül: az amerikai vámintézkedések hatása várhatóan idén fut fel teljesen, miközben a kínai piacról háromirányú sokkhatás érkezik.
- Egyrészt gyengül a kereslet a német termékek iránt Kínában,
- másrészt a kínai gyártók egyre erősebb versenyt támasztanak harmadik piacokon és az Európai Unió belső piacán,
- harmadrészt pedig Németország továbbra is erősen függ a kínai ritkaföldfém-ellátástól.
A közel-keleti konfliktus, az emelkedő energiaárak és az ellátási láncokban jelentkező esetleges zavarok tovább rontják a kilátásokat.
Az ipari termelésben ugyanakkor némi javulás látszik:
a kibocsátás januárban havi szinten 2 százalékkal nőtt a decemberi, 1,5 százalékos visszaesés után, bár éves összevetésben még mindig 1,2 százalékos mínuszban áll. A német ipar teljesítménye továbbra is mintegy 10 százalékkal marad el a járvány előtti szinttől. Az adatok arra utalnak, hogy az ipari visszaesés mélypontja közel lehet, de érdemi fordulatról még nem beszélhetünk: a kapacitáskihasználtság a pénzügyi válság és a járvány alatti lezárások óta nem látott mélyponton van, a rendelésállomány januárban tovább csökkent, miközben a készletszintek makacsul magasak.
A német kormány mintegy 200 milliárd eurós, védelmi és infrastrukturális kiadásokra épülő fiskális ösztönző csomagja továbbra is számottevő növekedési impulzust adhat idén, a januári adatsor azonban arra figyelmeztet, hogy a hasonlóan gyenge hónapokból már nem sok fér bele.
Azonnali fordulatot a költségvetési élénkítés sem hozhat, ám ha a beígért források valóban rendelkezésre állnak, középtávon javíthatják a német gazdaság növekedési kilátásait
- zárják elemzésüket az ING Bank közgazdászai.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Egy kis iráni szigeten múlik a Közel-Kelet sorsa: ha megtámadják, az egész térség összeomolhat
Kiderült, miért húzott vörös vonalat Amerika.
2026 is Európa legerősebb gazdaságának vesszőfutásával kezdődik
Rossz hírek érkeztek.
Nem várnak tovább: hatalmas drónvédelmi pajzsot húznak fel Oroszország szomszédjában, már idén bevetik
Megunták a légtérsértéseket.
Trükkös átverés ütötte fel a fejét Magyarországon, adóvisszatérítéssel csalják tőrbe az áldozatokat
Egyre nehezebben felismerhető a csalás.
Belenyúlna Brüsszel az európaiak pénztárcájába: kiderült, mit terveznek von der Leyenék
Arra figyelmeztetnek, az EU legerősebb fegyverével lőheti lábon saját magát.
Aranyat ér, ha balesetet szenvedsz: már 700 ezren töltötték le az E-kárbejelentőt
Közös fellépést tervez a MABISZ és az Autós Nagykoalíció.
Brugge DNS-e máig érződik a modern pénzügyekben
Az előző két cikkben megismertük először Brugge, mint tőzsdeközpont felemelkedését, majd bukását. Az innováció - a standardizált folyamatoktól a rendszerbe vetett bizalomig - képes egy...
Éves zárás 2025/2026: mire figyeljen a TAO (társasági adó) kalkuláció és az adókockázatok csökkentése során?
Közeledik az éves zárás, és ezzel együtt a TAO (társasági adó) kalkuláció legkritikusabb időszaka. Bár a naptári éves adózók társasági adóbevallási határideje 2026-ban június 1., a k
Hogyan reagálnak a piacok a háborúkra? 107 válság tapasztalata
Az iráni háború ismét ráirányította a figyelmet arra a kérdésre, hogyan reagálnak a pénzügyi piacok a geopolitikai konfliktusokra. A közvélekedés szerint a háborúk egyértelműen negatív.
Versant Media
A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette, az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2
Az osztalék portfólióm - 2026. február
Kicsit megkésve, de csak megszületett a februári update-om is. Adtam, vettem, meg sajnos volt egy osztalékvágás is.VáltozásokEdison International (EIX): Eladtam 62,01-en, plusz 15%-ban, de gyakorla
Irán: az ayatollah hagyatéka - a káosz stratégiája
Az iráni konfliktus nem csak katonai, hanem nagyon gyorsan energia- és ellátási kockázattá válhat: a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság az olaj- és LNG-szállításokon túl a műtrágyapiacot
A Hormuzi-szoros visszavág
Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&
Globális energiahatékonyság: javuló számok, növekvő kihívások
Valószínűsíthetően 2025-ben is javult a globális energiahatékonyság, azonban még messze vagyunk a 2030-ra lefektetett célok teljesülésétől - állapította meg elem
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.
Esik az OTP, gyengül a forint: hova és meddig?
Kisebb meglepetések az OTP-nél.
Újabb csavar az Otthon Startban: még könnyebb új lakást venni
A várakozásokat is felülmúlta a program.
Milliárdokat költöttek rá, mégsem működik: fogják a fejüket a bankok és az ügyvédi irodák
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.