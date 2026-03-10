2026 is Európa legerősebb gazdaságának vesszőfutásával kezdődik

A német export januárban 2,3 százalékkal csökkent az előző hónaphoz képest, miközben az import 5,9 százalékkal esett vissza. A külkereskedelmi többlet így 21,2 milliárd euróra nőtt, ami 2024 nyara óta a legmagasabb érték – és nehezen egyeztethető össze az exportvezérelt növekedési modell átalakítására vonatkozó tervekkel. Összességében az export gyakorlatilag stagnál: a januári adat érdemben nem haladja meg a 2025. novemberi szintet.

A külkereskedelmi adatok jól tükrözik a geopolitikai átrendeződés hatását.

A német kivitel Egyesült Államokba irányuló részaránya 2025-ben nagyjából 9,5 százalékra esett vissza a 2024-es 10,5 százalékról, és az év végére a 2019-es átlag alá süllyedt. Kína súlya még látványosabban csökkent: az exporton belüli részesedése 5 százalékra zsugorodott, vagyis Németország ma már nagyjából ugyanannyit exportál Ausztriába, mint Kínába. Ezzel szemben a kínai import Németországba 2025-ben több mint 10 százalékkal nőtt, és a friss kínai külkereskedelmi adatok arra utalnak, hogy Peking – gyakran dömpingközeli árakkal – tovább erősíti jelenlétét az európai piacon.

A német exportőrökre nehezedő nyomás nem enyhül: az amerikai vámintézkedések hatása várhatóan idén fut fel teljesen, miközben a kínai piacról háromirányú sokkhatás érkezik.

Egyrészt gyengül a kereslet a német termékek iránt Kínában,

másrészt a kínai gyártók egyre erősebb versenyt támasztanak harmadik piacokon és az Európai Unió belső piacán,

harmadrészt pedig Németország továbbra is erősen függ a kínai ritkaföldfém-ellátástól.

A közel-keleti konfliktus, az emelkedő energiaárak és az ellátási láncokban jelentkező esetleges zavarok tovább rontják a kilátásokat.

Az ipari termelésben ugyanakkor némi javulás látszik:

a kibocsátás januárban havi szinten 2 százalékkal nőtt a decemberi, 1,5 százalékos visszaesés után, bár éves összevetésben még mindig 1,2 százalékos mínuszban áll. A német ipar teljesítménye továbbra is mintegy 10 százalékkal marad el a járvány előtti szinttől. Az adatok arra utalnak, hogy az ipari visszaesés mélypontja közel lehet, de érdemi fordulatról még nem beszélhetünk: a kapacitáskihasználtság a pénzügyi válság és a járvány alatti lezárások óta nem látott mélyponton van, a rendelésállomány januárban tovább csökkent, miközben a készletszintek makacsul magasak.

A német kormány mintegy 200 milliárd eurós, védelmi és infrastrukturális kiadásokra épülő fiskális ösztönző csomagja továbbra is számottevő növekedési impulzust adhat idén, a januári adatsor azonban arra figyelmeztet, hogy a hasonlóan gyenge hónapokból már nem sok fér bele.

Azonnali fordulatot a költségvetési élénkítés sem hozhat, ám ha a beígért források valóban rendelkezésre állnak, középtávon javíthatják a német gazdaság növekedési kilátásait

- zárják elemzésüket az ING Bank közgazdászai.

