  • Megjelenítés
A horvát parlament szigorított a készpénzzel kapcsolatban - Ez sok utazót érint
Gazdaság

A horvát parlament szigorított a készpénzzel kapcsolatban - Ez sok utazót érint

Portfolio
A horvát parlament új devizatörvényt fogadott el, amely szigorítja a készpénzmozgásokra vonatkozó szabályokat. A jogszabály az uniós pénzmosás elleni keretrendszerhez igazítja a hazai előírásokat, emellett a pénzváltók működését is újraszabályozza - számolt be a Croatia Week.

A pénteken elfogadott jogszabály értelmében a jövőben be kell jelenteni a tízezer eurót elérő vagy azt meghaladó összegű készpénzt,

amelyet egy másik uniós tagállamból Horvátországba behoznak, illetve onnan kivisznek

A bejelentési kötelezettség a postai, teher- és futárküldeményekre is kiterjed. Ezzel egy olyan kiskaput zárnak be, amelyet korábban illegális pénzügyi tevékenységekre használtak ki. Szabálysértés esetén a vámhatóság első fokon maga is eljárást indíthat.

A jogszabály egy szélesebb uniós szabályozási keret részét képezi

Ennek célja a határokon átnyúló készpénzforgalom hatékonyabb ellenőrzése, valamint a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem erősítése. Az Európai Unió 2005 óta követeli meg a tízezer eurót elérő készpénz bejelentését, de az eredeti rendelet felülvizsgálata több gyenge pontot is feltárt. A frissített uniós keretszabályozás immár kiterjeszti a készpénz fogalmát a hagyományos fizetőeszközökön túlra is. Így beletartoznak a bemutatóra szóló értékpapírok, a nagy likviditású, értékmegőrzésre használt árucikkek, valamint az előre feltöltött fizetőkártyák is.

Még több Gazdaság

Figyelmeztető levelet kapott a Novo Nordisk

Nagy Márton bejelentést tett az üzemanyagárakkal kapcsolatban

Elkezdődik a légi taxik tesztje

A törvény a horvát jogszabályi környezet aktualizálását is szolgálja

Erre az euró bevezetése, a tőkemozgások liberalizálása, valamint a monetáris politikai hatáskörök Európai Központi Bankhoz (EKB) történő átruházása miatt volt szükség. A jogszabály egyúttal pontosítja a Horvát Nemzeti Bank felé teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségeket is, amelyek a külföldi illetőségű szervezetekkel folytatott pénzügyi tranzakciókra vonatkoznak.

Új szabályok a pénzváltóknál

A törvény lényeges változásokat hoz az engedéllyel rendelkező pénzváltók számára is. Ezentúl olyan külföldi cégek fióktelepei is végezhetnek pénzváltási tevékenységet Horvátországban, amelyek anyavállalata külföldön rendelkezik ilyen engedéllyel.

Megszűnik az a kötelezettség, hogy a váltóirodáknak szerződést kelljen kötniük a kereskedelmi bankokkal, ez utóbbiak pedig a továbbiakban nem kötelesek valutát vásárolni a váltóirodáktól.

Az új szabályozás azt is lehetővé teszi, hogy a pénzváltók ne csak készpénzért, hanem bankkártyás fizetés ellenében is értékesíthessenek valutát.

Az ágazat az euró bevezetése óta jelentős átalakuláson ment keresztül. Tereza Rogić Lugarić államtitkár a parlamenti vita során elmondta, hogy a korábbi mintegy 1300 pénzváltóból mára nagyjából 200 maradt. A drasztikus csökkenés ellenére azonban a piac megfelelő szabályozása továbbra is elengedhetetlen.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Versant Media

A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette,&nbsp;az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Amerika a győzelem kapujában, Trumpot fenyegeti Irán, európai hadiflotta indul meg a Közel-Keletre - Híreink az iráni háborúról percről percre kedden
Von der Leyen: „Európa stratégiai hibát követett el”
Ez biztosan megmozgatja a forint árfolyamát!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility