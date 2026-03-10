A horvát parlament szigorított a készpénzzel kapcsolatban - Ez sok utazót érint

A pénteken elfogadott jogszabály értelmében a jövőben be kell jelenteni a tízezer eurót elérő vagy azt meghaladó összegű készpénzt,

amelyet egy másik uniós tagállamból Horvátországba behoznak, illetve onnan kivisznek

A bejelentési kötelezettség a postai, teher- és futárküldeményekre is kiterjed. Ezzel egy olyan kiskaput zárnak be, amelyet korábban illegális pénzügyi tevékenységekre használtak ki. Szabálysértés esetén a vámhatóság első fokon maga is eljárást indíthat.

A jogszabály egy szélesebb uniós szabályozási keret részét képezi

Ennek célja a határokon átnyúló készpénzforgalom hatékonyabb ellenőrzése, valamint a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem erősítése. Az Európai Unió 2005 óta követeli meg a tízezer eurót elérő készpénz bejelentését, de az eredeti rendelet felülvizsgálata több gyenge pontot is feltárt. A frissített uniós keretszabályozás immár kiterjeszti a készpénz fogalmát a hagyományos fizetőeszközökön túlra is. Így beletartoznak a bemutatóra szóló értékpapírok, a nagy likviditású, értékmegőrzésre használt árucikkek, valamint az előre feltöltött fizetőkártyák is.

A törvény a horvát jogszabályi környezet aktualizálását is szolgálja

Erre az euró bevezetése, a tőkemozgások liberalizálása, valamint a monetáris politikai hatáskörök Európai Központi Bankhoz (EKB) történő átruházása miatt volt szükség. A jogszabály egyúttal pontosítja a Horvát Nemzeti Bank felé teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségeket is, amelyek a külföldi illetőségű szervezetekkel folytatott pénzügyi tranzakciókra vonatkoznak.

Új szabályok a pénzváltóknál

A törvény lényeges változásokat hoz az engedéllyel rendelkező pénzváltók számára is. Ezentúl olyan külföldi cégek fióktelepei is végezhetnek pénzváltási tevékenységet Horvátországban, amelyek anyavállalata külföldön rendelkezik ilyen engedéllyel.

Megszűnik az a kötelezettség, hogy a váltóirodáknak szerződést kelljen kötniük a kereskedelmi bankokkal, ez utóbbiak pedig a továbbiakban nem kötelesek valutát vásárolni a váltóirodáktól.

Az új szabályozás azt is lehetővé teszi, hogy a pénzváltók ne csak készpénzért, hanem bankkártyás fizetés ellenében is értékesíthessenek valutát.

Az ágazat az euró bevezetése óta jelentős átalakuláson ment keresztül. Tereza Rogić Lugarić államtitkár a parlamenti vita során elmondta, hogy a korábbi mintegy 1300 pénzváltóból mára nagyjából 200 maradt. A drasztikus csökkenés ellenére azonban a piac megfelelő szabályozása továbbra is elengedhetetlen.

