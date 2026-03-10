A stabilitás az új profit: így élhet túl a hazai mezőgazdaság

Kardos László, a HETECH fejlesztési vezetője az Agrárium 2026 konferencián arról beszélt, hogy a szántóföldi növénytermesztés során a szárítás nem egy kiegészítő művelet, hanem a növénytermesztés legkritikusabb szabályozási pontja, ami közvetlen hatással van a tevékenység eredményére. Mint mondta, mostanra a legtöbbek számára nyilvánvalóvá vált, hogy a gabonatermesztés eredményessége nem kizárólag a táblán dől el,

a profit pedig nem a kombájnnál, hanem a szárítóban válik véglegessé.

Kardos László

A szakember szerint így ez a folyamat lesz az a kritikus pont, ahol a befektetett munka és költség sorsa is eldől, így a termőföldeken keletkező profit ott marad meg, ahol a szárítást jól szabályozzák. A szárító tehát már nem pusztán kiszolgáló egység, hanem profitrealizáló technológiai pont.

Hollósi Dávid, az MBH Bank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletágának ügyvezető igazgatója, a Magyar Bankszövetség agrár munkabizottságának elnöke szerint jelenleg az ágazat valamennyi szereplője számára a legfontosabb a stabilitás keresése. Mint mondta, 2020-ban a klímaváltozás rárúgta az ajtót Európára és Magyarországra, és néhány év alatt vám- és tényleges háborúkkal kellett szembenéznünk, ami a világkereskedelem változását hozta magával. Ez viszont azzal is járt, hogy a megszokott szállítási útvonalak és piacok nem, vagy nem úgy működnek, ahogy eddig. Emellett az állatbetegségek is állandó jelenséggé váltak, a gazdaság változékonysága pedig jelentősen megnőtt, az árciklusok gyakrabban és súlyosabban jelentkeznek.

Hollósi Dávid

A szakember beszélt arról is, hogy az elmúlt 10 évben EU teljesítménye stabil, enyhén növekvő pályát mutat, míg Magyarországon még mindig a szántóföldi növénytermesztéstől függ az éves teljesítmény, vagyis az ország enyhén csökkenő pályán van. Hollósi Dávid rámutatott, hogy a

a klíma nem alkalmazkodik, a növénytermesztésnek kell. A termesztés többé nem stabil környezetben folyik, már nem éves ingadozásról, hanem folyamatos alkalmazkodásról kell beszélni.

Emellett arra is figyelni kell, hogy a szabályozási környezet alapjaiban változik meg, az ágazatban is megjelent a mesterséges intelligencia és az adatalapú döntéshozatal. Hollósi Dávid szerint a jövőben a stabilitás lesz az új hozam, a termelési modell pedig statikusról dinamikusra fog váltani: ezzel viszont azok a cégek lesznek előnyben, akik tudnak alkalmazkodni.

Mire számíthatnak a termelők a gabonapiacon?

Pint Tamás, az IKR Agrár terménykereskedelmi üzletágának igazgatója szerint borzasztóan kiszámíthatatlan lett a világ, és a jelenlegi eseményeknek a gáz- és olajszállítmányok kérdése mellett a műtrágyapiacon is komoly hatásai lehetnek az északi féltekén. A szakember szerint

azok a magyar gazdák, akik időben léptek, még jó árakon tudtak műtrágyát beszerezni, aki viszont ez nem tette meg, az lehet, már magasabb árakkal fog szembesülni.

Pint Tamás

Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetsége (GOSZ) elnöke szerint 10-15 éve beszélünk a helyspecifikus gazdálkodásról, és ezt mostantól alkalmazni kell. Mint mondta, 2026 tavaszán nincs nagy átmenő készlet kukoricából, miközben búzából bőven van.

Petőházi Tamás

Hollósi Dávid szerint az iráni konfliktusnak nem lesz egyhamar vége, és arra is rámutatott, hogy egy ekkora problémát nem lehet egy-két év alatt megoldani.Lehet-e tervezni még az ágazatban?

Bottlik László, a Talentis Agro operatív növénytermesztési divízióvezetője úgy vélte, hogy a mezőgazdaságban nincs olyan, hogy mindig jó időben veszünk és adunk el, az ágazat nehezen igazodik a változásokhoz.

Bottlik László

Mint fogalmazott,

amikor valami irracionálisan megváltozik, akkor ott eldőlt az év. Ott tartunk, hogy ma már minden támogatási formát meg kel ragadni, mivel ezek mert ezek mind a hatékonyságot növelik.

Berkes Gábor, a Cargill Magyarország elnök-vezérigazgatója elmondta, hogy jelenleg nem túl magasak a készlete: Magyarországon búzából például körülbelül egymillió tonna van bent az országban.

Berkes Gábor

A szakember szerint a Bászna-Gabona Zrt. esete 30 évre visszavetette a bizalmat a termelői, a kereskedői és szolgáltatói oldalak között. Berkes Gábor beszélt arról is, hogy

amikor a gabonaárak a gabonán kívül mindent meghatároznak, akkor nehéz bármit mondani. Olyan kockázatokat kellene vállalni, amilyen még nem volt.

Pint Tamás szerint a hagyományos alapok (kereslet, kínálat, készletnagyság) egyre kevésbé játszanak szerepet. A szakértő úgy vélte, valószínűleg az idei lesz az első év, amikor a napraforgó meg fogja előzni a kukoricát, de az árak alakulását nem lehet megjósolni. Pint Tamás hozzátette, a hazai készletek alakulásánál az ijesztő, hogy január végi készletek alapján rendkívül kevés búza ment ki az országból, 7 hónap alatt 1,2 millió tonna.

Az egyértelműen látható, hogy Magyarországon a műtrágya-felhasználás a 2022-es nagy visszaesés után se tért vissza a korábbi szintre, viszont a gazdák az utóbbi időszakban okosabban, mértékletesebben használják ezeket az inputanyagokat

- tette hozzá Petőházi Tamás.

Berkes Gábor arról is beszélt, hogy nem elég beruházni, arra is oda kell figyelni, hogy a források jó helyre menjenek. A termelőnek hatékonyságot kell növelnie, nem pedig az árakon kell spekulálnia. Hollósi Dávid kijelentette, hogy eljött az az időszak, hogy lehet, nem a szántóföldi növénytermesztés a legperspektivikusabb ágazat.

Ebben a szegmensben már van olyan vállalat, amely 3 éve nem termelt eredményt.

A szakember szerint a jövőben a klasszikus mezőgazdasági üzemek fel fognak értékelődni, ahogy azok is, amelyek függetleníteni tudják magukat a világban zajló eseményektől. Hollósi Dávid szerint az ágazatban konszolidáció várható. Ez az állattartásban 30 éve végbement, most a szántóföldi növénytermesztőkön van a sor.

