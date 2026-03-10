A stabilitás az új profit: így élhet túl a hazai mezőgazdaság

Kardos László, a HETECH fejlesztési vezetője az Agrárium 2026 konferencián arról beszélt, hogy a szántóföldi növénytermesztés során a szárítás nem egy kiegészítő művelet, hanem a növénytermesztés legkritikusabb szabályozási pontja, ami közvetlen hatással van a tevékenység eredményére. Mint mondta, mostanra a legtöbbek számára nyilvánvalóvá vált, hogy a gabonatermesztés eredményessége nem kizárólag a táblán dől el,
a profit pedig nem a kombájnnál, hanem a szárítóban válik véglegessé.
A szakember szerint így ez a folyamat lesz az a kritikus pont, ahol a befektetett munka és költség sorsa is eldől, így a termőföldeken keletkező profit ott marad meg, ahol a szárítást jól szabályozzák. A szárító tehát már nem pusztán kiszolgáló egység, hanem profitrealizáló technológiai pont.
Hollósi Dávid, az MBH Bank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletágának ügyvezető igazgatója, a Magyar Bankszövetség agrár munkabizottságának elnöke szerint jelenleg az ágazat valamennyi szereplője számára a legfontosabb a stabilitás keresése. Mint mondta, 2020-ban a klímaváltozás rárúgta az ajtót Európára és Magyarországra, és néhány év alatt vám- és tényleges háborúkkal kellett szembenéznünk, ami a világkereskedelem változását hozta magával. Ez viszont azzal is járt, hogy a megszokott szállítási útvonalak és piacok nem, vagy nem úgy működnek, ahogy eddig. Emellett az állatbetegségek is állandó jelenséggé váltak, a gazdaság változékonysága pedig jelentősen megnőtt, az árciklusok gyakrabban és súlyosabban jelentkeznek.
A szakember beszélt arról is, hogy az elmúlt 10 évben EU teljesítménye stabil, enyhén növekvő pályát mutat, míg Magyarországon még mindig a szántóföldi növénytermesztéstől függ az éves teljesítmény, vagyis az ország enyhén csökkenő pályán van. Hollósi Dávid rámutatott, hogy a
a klíma nem alkalmazkodik, a növénytermesztésnek kell. A termesztés többé nem stabil környezetben folyik, már nem éves ingadozásról, hanem folyamatos alkalmazkodásról kell beszélni.
Emellett arra is figyelni kell, hogy a szabályozási környezet alapjaiban változik meg, az ágazatban is megjelent a mesterséges intelligencia és az adatalapú döntéshozatal. Hollósi Dávid szerint a jövőben a stabilitás lesz az új hozam, a termelési modell pedig statikusról dinamikusra fog váltani: ezzel viszont azok a cégek lesznek előnyben, akik tudnak alkalmazkodni.
Mire számíthatnak a termelők a gabonapiacon?
Pint Tamás, az IKR Agrár terménykereskedelmi üzletágának igazgatója szerint borzasztóan kiszámíthatatlan lett a világ, és a jelenlegi eseményeknek a gáz- és olajszállítmányok kérdése mellett a műtrágyapiacon is komoly hatásai lehetnek az északi féltekén. A szakember szerint
azok a magyar gazdák, akik időben léptek, még jó árakon tudtak műtrágyát beszerezni, aki viszont ez nem tette meg, az lehet, már magasabb árakkal fog szembesülni.
Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetsége (GOSZ) elnöke szerint 10-15 éve beszélünk a helyspecifikus gazdálkodásról, és ezt mostantól alkalmazni kell. Mint mondta, 2026 tavaszán nincs nagy átmenő készlet kukoricából, miközben búzából bőven van.
Hollósi Dávid szerint az iráni konfliktusnak nem lesz egyhamar vége, és arra is rámutatott, hogy egy ekkora problémát nem lehet egy-két év alatt megoldani.Lehet-e tervezni még az ágazatban?
Bottlik László, a Talentis Agro operatív növénytermesztési divízióvezetője úgy vélte, hogy a mezőgazdaságban nincs olyan, hogy mindig jó időben veszünk és adunk el, az ágazat nehezen igazodik a változásokhoz.
Mint fogalmazott,
amikor valami irracionálisan megváltozik, akkor ott eldőlt az év. Ott tartunk, hogy ma már minden támogatási formát meg kel ragadni, mivel ezek mert ezek mind a hatékonyságot növelik.
Berkes Gábor, a Cargill Magyarország elnök-vezérigazgatója elmondta, hogy jelenleg nem túl magasak a készlete: Magyarországon búzából például körülbelül egymillió tonna van bent az országban.
A szakember szerint a Bászna-Gabona Zrt. esete 30 évre visszavetette a bizalmat a termelői, a kereskedői és szolgáltatói oldalak között. Berkes Gábor beszélt arról is, hogy
amikor a gabonaárak a gabonán kívül mindent meghatároznak, akkor nehéz bármit mondani. Olyan kockázatokat kellene vállalni, amilyen még nem volt.
Pint Tamás szerint a hagyományos alapok (kereslet, kínálat, készletnagyság) egyre kevésbé játszanak szerepet. A szakértő úgy vélte, valószínűleg az idei lesz az első év, amikor a napraforgó meg fogja előzni a kukoricát, de az árak alakulását nem lehet megjósolni. Pint Tamás hozzátette, a hazai készletek alakulásánál az ijesztő, hogy január végi készletek alapján rendkívül kevés búza ment ki az országból, 7 hónap alatt 1,2 millió tonna.
Az egyértelműen látható, hogy Magyarországon a műtrágya-felhasználás a 2022-es nagy visszaesés után se tért vissza a korábbi szintre, viszont a gazdák az utóbbi időszakban okosabban, mértékletesebben használják ezeket az inputanyagokat
- tette hozzá Petőházi Tamás.
Berkes Gábor arról is beszélt, hogy nem elég beruházni, arra is oda kell figyelni, hogy a források jó helyre menjenek. A termelőnek hatékonyságot kell növelnie, nem pedig az árakon kell spekulálnia. Hollósi Dávid kijelentette, hogy eljött az az időszak, hogy lehet, nem a szántóföldi növénytermesztés a legperspektivikusabb ágazat.
Ebben a szegmensben már van olyan vállalat, amely 3 éve nem termelt eredményt.
A szakember szerint a jövőben a klasszikus mezőgazdasági üzemek fel fognak értékelődni, ahogy azok is, amelyek függetleníteni tudják magukat a világban zajló eseményektől. Hollósi Dávid szerint az ágazatban konszolidáció várható. Ez az állattartásban 30 éve végbement, most a szántóföldi növénytermesztőkön van a sor.
Címlapkép ás fotók forrása: Portfolio - Agrárszektor
Putyin békét akart teremteni a konfliktusban, de amit Trumptól kapott, azt nem teszi zsebre
Peszkov ismertette a részleteket.
Von der Leyen: „Európa stratégiai hibát követett el”
Megdöbbentő kijelentést tett az Európai Bizottság elnöke.
Világszerte árat emelnek a légitársaságok a közel-keleti háború miatt
Más intézkedéseket is hoznak.
Történelmi rekord a Közel-Kelet luxusfővárosában, hihetetlen lakáspiaci tranzakciót zártak a feszültség ellenére
A luxuslakás 38 milliárd forint értékben cserélt gazdát.
Módosít a kormány a fix 3%-os kkv-hitelen, a beruházó cégek örülhetnek a változásoknak
Változnak a Széchenyi Beruházási Hitel MAX+ és az Agrár Széchenyi Beruházási Hitel MAX+ termékek.
Az akkumulátorok gyártása miatt mérgező gázt engedtek egy egész városra, orrvérzés, véres köhögés és súlyos légzési problémák jelentkeztek a helyieknél
Nagyon súlyos jelentés látott napvilágot az egyik legfontosabb beszállító gyakorlatáról.
Érezteti hatását a trumpi politika, árazzák az importőrök a folyamatos vámvárakozásokat
Visszaesésben az USA-ba érkező termékek száma a tavalyi vámpánikhoz képest.
Brugge DNS-e máig érződik a modern pénzügyekben
Az előző két cikkben megismertük először Brugge, mint tőzsdeközpont felemelkedését, majd bukását. Az innováció - a standardizált folyamatoktól a rendszerbe vetett bizalomig - képes egy...
Hogyan reagálnak a piacok a háborúkra? 107 válság tapasztalata
Az iráni háború ismét ráirányította a figyelmet arra a kérdésre, hogyan reagálnak a pénzügyi piacok a geopolitikai konfliktusokra. A közvélekedés szerint a háborúk egyértelműen negatív.
Versant Media
A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette, az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2
Az osztalék portfólióm - 2026. február
Kicsit megkésve, de csak megszületett a februári update-om is. Adtam, vettem, meg sajnos volt egy osztalékvágás is.VáltozásokEdison International (EIX): Eladtam 62,01-en, plusz 15%-ban, de gyakorla
Irán: az ayatollah hagyatéka - a káosz stratégiája
Az iráni konfliktus nem csak katonai, hanem nagyon gyorsan energia- és ellátási kockázattá válhat: a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság az olaj- és LNG-szállításokon túl a műtrágyapiacot
Éves zárás 2025/2026: mire figyeljen a TAO (társasági adó) kalkuláció és az adókockázatok csökkentése során?
Közeledik az éves zárás, és ezzel együtt a TAO (társasági adó) kalkuláció legkritikusabb időszaka. Bár a naptári éves adózók társasági adóbevallási határideje 2026-ban június 1., a k
A Hormuzi-szoros visszavág
Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&
Globális energiahatékonyság: javuló számok, növekvő kihívások
Valószínűsíthetően 2025-ben is javult a globális energiahatékonyság, azonban még messze vagyunk a 2030-ra lefektetett célok teljesülésétől - állapította meg elem
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.
Esik az OTP, gyengül a forint: hova és meddig?
Kisebb meglepetések az OTP-nél.
Újabb csavar az Otthon Startban: még könnyebb új lakást venni
A várakozásokat is felülmúlta a program.
Milliárdokat költöttek rá, mégsem működik: fogják a fejüket a bankok és az ügyvédi irodák
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.