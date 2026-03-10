A világ legnagyobb játékgyártójának vezére kimondta: ez az adó tönkreteheti az egész gazdaságot

Niels Christiansen, a világ legnagyobb játékgyártójának vezérigazgatója szerint Mette Frederiksen szociáldemokrata miniszterelnök javaslata
jelentős mennyiségű tőkét vonna el a vállalatoktól.
Szerinte ennek hosszú távon súlyos társadalmi hatásai lennének: kevesebb munkahely jönne létre, csökkenne a cégek által befizetett adó, és romlana a dán vállalatok nemzetközi versenyképessége.
A kormányzó szociáldemokraták javaslata szerint évi 0,5 százalékos vagyonadót vetnének ki a 25 millió dán koronát (mintegy 1,30 milliárd forintot) meghaladó magánvagyonokra. Frederiksen az előrehozott választások nyomán megnövekedett népszerűségét igyekszik kihasználni, amelyet nagyrészt annak köszönhet, hogy
határozottan szembeszállt Donald Trumppal,
amikor az az Egyesült Államok számára meg akarta szerezni a Grönland feletti ellenőrzést.
A javaslatot több nagy dán vállalat vezetője is bírálta. Kim Fausing, az ország egyik legnagyobb magántulajdonú ipari csoportja, a Danfoss vezérigazgatója "kontraproduktívnak" nevezte az ötletet. Rámutatott, hogy Dánia tele van magántulajdonú, közepes méretű vállalatokkal, és h
a a tulajdonosokat vagyonadóval sújtják, nagyobb osztalékot kell kivonniuk a cégekből az adó megfizetéséhez
– ez szerinte rossz irányba vinné Európát és Dániát. Robert Uggla, a Maersk elnöke és az alapító család befektetési társaságának vezetője úgy véli, a vagyonadó rontaná a dán vállalatok tőkéhez jutási lehetőségeit. Henrik Andersen, a Vestas szélturbina-gyártó vezérigazgatója pedig azt mondta, az adó bevezetése esetén akár a külföldre költözést is fontolóra venné.
Az 1980-as évek közepén az OECD-tagállamok nagyjából fele alkalmazott vagyonadót, azóta azonban sok ország – köztük korábban Dánia is – megszüntette ezt az adónemet. Norvégiában a közelmúltban végrehajtott vagyonadó-emelés hatására rekordszámú tehetős vállalkozó költözött Svájcba, és a nem realizált, papíron keletkező nyereség megadóztatása a startupokat is visszavetette. A Koppenhágai Üzleti Egyetem adókutatója, Rasmus Corlin Christensen ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a vagyonadó hatékonysága "nagymértékben függ a kialakításától", ráadásul Dániában már létezik kivándorlási adó, amely megnehezítené a vagyonosok számára az új teher elkerülését.
A szociáldemokraták mintegy 21 százalékos támogatottsággal vezetik a közvélemény-kutatásokat, de a március 24-i szavazás után várhatóan nehéz koalíciós tárgyalások következnek. Nem kizárt egy vállalkozásbarátabb jobbközép kormány megalakulása sem.
A Lego 2025-ös árbevétele 12 százalékkal, 83,5 milliárd dán koronára (kb. 4 ezer milliárd forintra) nőtt, nettó nyeresége pedig csaknem egyötödével, 16,7 milliárd koronára (kb. 879 milliárd forintra) emelkedett, jelentősen felülmúlva versenytársai teljesítményét.
Címlapkép forrása: Pat Greenhouse/The Boston Globe via Getty Images
