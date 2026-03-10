Asztalra csapott a szakértő: most már halaszthatatlan a magyar nyugdíjreform

Elkerülhetetlen, hogy reformokat vezessünk be a magyar nyugdíjrendszerben, mivel 2030 után már csaknem minden negyedik honfitársunk 65 évnél idősebb lesz – hívja fel a figyelmet legfrissebb hírlevelében Farkas András "Nyugdíjguru". A nyugdíjszakértő bemutatta, melyek most a nyugdíjrendszer fenntarthatóságát kikezdő legfőbb problémák, és mit kell tenniük a jövőben a gazdaságpolitika irányítóinak a még súlyosabb gondok elkerüléséért.

Példátlanul sokan lesznek az idősek a föld népességén belül

Érdemes ismételten áttekinteni, hogy a választások után felálló kormányzatnak miért kell mindenképpen foglalkoznia a nyugdíjrendszer fenntarthatóságának és javításának kérdéseivel – mutat rá Farkas András nyugdíjszakértő, aki a Portfolio véleményrovatában is rendszeresen publikálja írásait.

A tudomány megállapítása szerint egy népesség nagysága és kormegoszlása

a mortalitás (halálozási arányszám),

a fertilitás (termékenységi arányszám) és

a migráció (népességvándorlás)

alakulásának függvénye – írja a Nyugdíjguru.

A mortalitás történelmi léptékben bámulatosan javul (ezer éve egy csecsemő 25 életévre számíthatott, száz éve - Kosztolányi idején - 46 évre, ma egy fiú csecsemő Magyarországon is 74 évre, egy lány csecsemő közel 80 évre számíthat – és az előrejelzések szerint későbbi nemzedékek elérhetik a 90-100 éves átlagos várható élettartamot is, persze a pandémiás és háborús kockázatokat leszámítva).

Az élet hosszának örvendetes növekedése azonban a termékenység zuhanásával párosul: míg a dédszüleink nemzedékében nem volt ritka a családonként 10-12 gyermek, nagyszüleink korában a 6-8 gyermek, ma már a 2 gyermek sem általános (Magyarországon 100 termékeny korú hölgynek nem 1000, nem is 600, nem is 210, hanem mindössze 131 gyermeke van a legfrissebb statisztikai adatok tükrében, a termékenységet növelni próbáló összes kormányzati erőfeszítés dacára).

A mortalitás javulása és a fertilitás csökkenése együttesen a népesség nagyon gyors öregedéséhez vezet.

Farkas leszögezi: a világszintű adatok szerint valóban gyorsan vénül a Föld lakossága: míg a 60 évnél idősebb emberek száma 1990-ben nem érte el a félmilliárdot, 2025-ben már 1 milliárd fölé emelkedett a számuk. Az ENSZ demográfiai előrejelzései szerint 2030-ra 1,4 milliárd, 2050-re 2,1 milliárd, 2100-ra 3,1 milliárd földlakó lesz 60 évesnél idősebb. A magyar adatok ugyanezt a folyamatot tükrözik, csak még drámaibb mértékben, hiszen nálunk már nincsenek óriási fiatal tömegek (mint Afrikában, vagy a Közel-, Közép- és Távol Keleten), amelyek javíthatnák a magyar népesség induló kormegoszlását. Egyébként Európában sincsenek már sehol fiatal tartalékseregek, legközelebb Törökországban lelhetünk ifjú társadalomra.

Ezért Magyarországon nem is a 60 évesnél, hanem a 65 évesnél idősebb magyarországi lakosság arányát érdemes vizsgálni:

jelenleg minden ötödik, 2030-ban közel minden negyedik, 2050 után lassan minden harmadik magyar 65 évesnél idősebb lesz.

A helyzetet a migráció billentheti valamilyen irányba, elvileg a bevándorló fiatal tömegek sokat segíthetnek a befogadó államok nagy társadalmi elosztó rendszerei működőképességének fenntartásában, miközben a fiatalok kiáramlása súlyos helyzetbe hozhatja a jellemzően egyébként is szegény kibocsátó államokat. Ez a téma politikailag rendkívül kényes, nemcsak Magyarországon, hanem mindenütt a világon. Mindenesetre abban biztosak lehetünk, hogy az elöregedő fejlett társadalmak egy idő után kényszerűen másként értékelik majd a migrációt, mint ma – fogalmaz Farkas András.

"Demográfiai osztalék"? Annak már vége!

A Nyugdíjguru szerint az európai versenyképesség növekedésének egyre súlyosabb akadályává válhat a demográfiai öregedés megállíthatatlan folyamata, hiszen

egyrészt a nemzetgazdaság által előállított jövedelem évről-évre nagyobb hányadát kell fordítani a nyugdíjrendszer, az egészségügyi és a szociális ellátórendszerek fenntartására,

másrészt egyre zsugorodik az európai munkaerőpiacon hadra fogható fiatal, kreatív, innovatív, digitális bennszülött munkaerő létszáma.

Ráadásul a baby boomer évjáratok (globálisan az 1946 és 1965 között, Magyarországon különösen a Ratkó-korszakban, azaz 1952-1956 között születettek) öregedésével a fejlett társadalmakban véget ért a demográfiai osztalék fizetésének aranykora.

A demográfiai osztalék akkor alakul ki, ha az adott társadalomban egyszerre nagymértékben nő a munkaképes korú népesség és nagymértékben csökken a termékenység, s ennek eredményeként kialakul a munkavállalók eltartottakkal (nyugdíjasokkal és gyermekekkel) szembeni magas aránya. A demográfiai osztalék helyett azonban az idősek számának gyors növekedése következtében mindenütt demográfiai veszteség jelentkezik.

Mit tesznek a kormányok Európa-szerte?

A Nyugdíjguru figyelmeztet:

A nyugdíjkassza minden fejlett országban már ma is elviszi a nemzeti GDP közel 11%-át

(nálunk a nyugdíjasok folyamatosan zajló relatív elszegényedése miatt egyelőre csak a 7,32%-át), s ez az arány az öregedéssel együtt a jövőben csak nőni fog.

Nem véletlen, hogy sok európai kormányzat

a nyugdíjkorhatárok folyamatos emelésével és

kifinomult automatikus nyugdíjkorrekciós mechanizmusok bevezetésével

próbálja ellensúlyozni az évről-évre komolyabb nyugdíjrendszer-fenntarthatósági veszélyeket.

Nálunk egyre nyilvánvalóbb, hogy az egy évtized múlva, 2037-től félmillióval kevesebb – munkaerőpiacra beérő – gyerekkel és több mint félmilliónyi tartós külföldi munkára szegődő vagy kertelés nélkül kivándorló fiatal magyarral, azaz minimum egymillióval kevesebb járulékfizetővel nem lehet biztosítani négyszázezerrel több nyugdíjas ellátmányát a ma megszokott (európai összevetésben szívszorítóan alacsony) szinten sem.

A jövő magyar kormányzatai nem söpörhetik tovább a szőnyeg alá a nyugdíjrendszer gondjainak megoldását

– szögezi le Farkas András.

