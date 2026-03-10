  • Megjelenítés
Asztalra csapott a szakértő: most már halaszthatatlan a magyar nyugdíjreform
Gazdaság

Asztalra csapott a szakértő: most már halaszthatatlan a magyar nyugdíjreform

Portfolio
Elkerülhetetlen, hogy reformokat vezessünk be a magyar nyugdíjrendszerben, mivel 2030 után már csaknem minden negyedik honfitársunk 65 évnél idősebb lesz – hívja fel a figyelmet legfrissebb hírlevelében Farkas András "Nyugdíjguru". A nyugdíjszakértő bemutatta, melyek most a nyugdíjrendszer fenntarthatóságát kikezdő legfőbb problémák, és mit kell tenniük a jövőben a gazdaságpolitika irányítóinak a még súlyosabb gondok elkerüléséért.

Példátlanul sokan lesznek az idősek a föld népességén belül

Érdemes ismételten áttekinteni, hogy a választások után felálló kormányzatnak miért kell mindenképpen foglalkoznia a nyugdíjrendszer fenntarthatóságának és javításának kérdéseivel – mutat rá Farkas András nyugdíjszakértő, aki a Portfolio véleményrovatában is rendszeresen publikálja írásait.

A tudomány megállapítása szerint egy népesség nagysága és kormegoszlása

  • a mortalitás (halálozási arányszám),
  • a fertilitás (termékenységi arányszám) és
  • a migráció (népességvándorlás)

alakulásának függvénye – írja a Nyugdíjguru.

A mortalitás történelmi léptékben bámulatosan javul (ezer éve egy csecsemő 25 életévre számíthatott, száz éve - Kosztolányi idején - 46 évre, ma egy fiú csecsemő Magyarországon is 74 évre, egy lány csecsemő közel 80 évre számíthat – és az előrejelzések szerint későbbi nemzedékek elérhetik a 90-100 éves átlagos várható élettartamot is, persze a pandémiás és háborús kockázatokat leszámítva).

Még több Gazdaság

Több mint egymilliárdot bukhat a BKV azon, hogy rá nem vonatkozik a benzinárstop

Újabb áruházlánc vette célba a régiónkat: már az is kiderült, mikor nyitják az első üzletet

Zivatar sújt le Magyarországra, 9 vármegyére adtak ki figyelmeztetést

Az élet hosszának örvendetes növekedése azonban a termékenység zuhanásával párosul: míg a dédszüleink nemzedékében nem volt ritka a családonként 10-12 gyermek, nagyszüleink korában a 6-8 gyermek, ma már a 2 gyermek sem általános (Magyarországon 100 termékeny korú hölgynek nem 1000, nem is 600, nem is 210, hanem mindössze 131 gyermeke van a legfrissebb statisztikai adatok tükrében, a termékenységet növelni próbáló összes kormányzati erőfeszítés dacára).

A mortalitás javulása és a fertilitás csökkenése együttesen a népesség nagyon gyors öregedéséhez vezet.

Farkas leszögezi: a világszintű adatok szerint valóban gyorsan vénül a Föld lakossága: míg a 60 évnél idősebb emberek száma 1990-ben nem érte el a félmilliárdot, 2025-ben már 1 milliárd fölé emelkedett a számuk. Az ENSZ demográfiai előrejelzései szerint 2030-ra 1,4 milliárd, 2050-re 2,1 milliárd, 2100-ra 3,1 milliárd földlakó lesz 60 évesnél idősebb. A magyar adatok ugyanezt a folyamatot tükrözik, csak még drámaibb mértékben, hiszen nálunk már nincsenek óriási fiatal tömegek (mint Afrikában, vagy a Közel-, Közép- és Távol Keleten), amelyek javíthatnák a magyar népesség induló kormegoszlását. Egyébként Európában sincsenek már sehol fiatal tartalékseregek, legközelebb Törökországban lelhetünk ifjú társadalomra.

Ezért Magyarországon nem is a 60 évesnél, hanem a 65 évesnél idősebb magyarországi lakosság arányát érdemes vizsgálni:

jelenleg minden ötödik, 2030-ban közel minden negyedik, 2050 után lassan minden harmadik magyar 65 évesnél idősebb lesz.

A helyzetet a migráció billentheti valamilyen irányba, elvileg a bevándorló fiatal tömegek sokat segíthetnek a befogadó államok nagy társadalmi elosztó rendszerei működőképességének fenntartásában, miközben  a fiatalok kiáramlása súlyos helyzetbe hozhatja a jellemzően egyébként is szegény kibocsátó államokat. Ez a téma politikailag rendkívül kényes, nemcsak Magyarországon, hanem mindenütt a világon. Mindenesetre abban biztosak lehetünk, hogy az elöregedő fejlett társadalmak egy idő után kényszerűen másként értékelik majd a migrációt, mint ma – fogalmaz Farkas András.

"Demográfiai osztalék"? Annak már vége!

A Nyugdíjguru szerint az európai versenyképesség növekedésének egyre súlyosabb akadályává válhat a demográfiai öregedés megállíthatatlan folyamata, hiszen

  • egyrészt a nemzetgazdaság által előállított jövedelem évről-évre nagyobb hányadát kell fordítani a nyugdíjrendszer, az egészségügyi és a szociális ellátórendszerek fenntartására,
  • másrészt egyre zsugorodik az európai munkaerőpiacon hadra fogható fiatal, kreatív, innovatív, digitális bennszülött munkaerő létszáma.

Ráadásul a baby boomer évjáratok (globálisan az 1946 és 1965 között, Magyarországon különösen a Ratkó-korszakban, azaz 1952-1956 között születettek) öregedésével a fejlett társadalmakban véget ért a demográfiai osztalék fizetésének aranykora.

A demográfiai osztalék akkor alakul ki, ha az adott társadalomban egyszerre nagymértékben nő a munkaképes korú népesség és nagymértékben csökken a termékenység, s ennek eredményeként kialakul a munkavállalók eltartottakkal (nyugdíjasokkal és gyermekekkel) szembeni magas aránya. A demográfiai osztalék helyett azonban az idősek számának gyors növekedése következtében mindenütt demográfiai veszteség jelentkezik.

Mit tesznek a kormányok Európa-szerte?

A Nyugdíjguru figyelmeztet:

A nyugdíjkassza minden fejlett országban már ma is elviszi a nemzeti GDP közel 11%-át

(nálunk a nyugdíjasok folyamatosan zajló relatív elszegényedése miatt egyelőre csak a 7,32%-át), s ez az arány az öregedéssel együtt a jövőben csak nőni fog.

Nem véletlen, hogy sok európai kormányzat

  • a nyugdíjkorhatárok folyamatos emelésével és
  • kifinomult automatikus nyugdíjkorrekciós mechanizmusok bevezetésével

próbálja ellensúlyozni az évről-évre komolyabb nyugdíjrendszer-fenntarthatósági veszélyeket.

Nálunk egyre nyilvánvalóbb, hogy az egy évtized múlva, 2037-től félmillióval kevesebb – munkaerőpiacra beérő – gyerekkel és több mint félmilliónyi tartós külföldi munkára szegődő vagy kertelés nélkül kivándorló fiatal magyarral, azaz minimum egymillióval kevesebb járulékfizetővel nem lehet biztosítani négyszázezerrel több nyugdíjas ellátmányát a ma megszokott (európai összevetésben szívszorítóan alacsony) szinten sem.

A jövő magyar kormányzatai nem söpörhetik tovább a szőnyeg alá a nyugdíjrendszer gondjainak megoldását

– szögezi le Farkas András.

Kapcsolódó cikkünk

Félelmetesen nagy deficit jött össze a magyar költségvetésben

Bemondták a tudósok, összeomlik-e a nyugdíjrendszer az elöregedő társadalomban

Égbekiáltó igazságtalanság sújtja a nőket: minél több gyermeket neveltek fel, annál kevesebb lesz a nyugdíjuk

Érdemes visszahozni a korkedvezményes nyugdíjakat? A férfiak is mehessenek nyugdíjba 40 év után?

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Belső ellenőrzés kiszervezése

A belső ellenőrzés akkor igazán értékes, amikor még "nincs baj" — mert ilyenkor lehet időben észrevenni a rejtett kockázatokat és javítani a folyamatokat. Ugyanakkor sok szervezetnél a bel

Holdblog

Tényleg vakon követjük a tömeget?

Csordaszellem - az a viselkedésminta, amikor valaki a saját véleménye helyett a többség viselkedését követi. A mintát gyakran látni a tőkepiacokon is: a mániákat, buborékokat... The post Té

PR cikk

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Három hajót is támadás ért a Hormuzi-szorosnál, időkorlát nélküli háborúról beszél Izrael – Híreink az iráni háborúról szerdán
Szétlövi Irán az öböl tankerhajóit, hatalmasat ugrott az olajár, eszkalálódik a háború - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról csütörtökön
Kifogytak az üzemanyagból a határ menti kutak, tömegek indultak meg az olcsó benzinért a szomszédban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility