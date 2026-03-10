Az MNB kisegíti az energiaimportot: a devizatartalékot is rendelkezésre bocsátják

A Monetáris Tanács áttekintette a gazdasági és pénzügyi folyamatokat, és az energiaimport kapcsán felmerülő jelentősebb devizalikviditási igény biztosításáról döntött - olvasható a jegybank keddi közleményében. Amennyiben szükségük van a szereplőknek devizára, akkor ezt az MNB-n keresztül a devizatartalék terhére meg tudják tenni akár spot, akár forward tranzakciókhoz - mondta a lépés kapcsán Kurali Zoltán.
El szeretnénk kerülni, hogy a piac túlgondolja a devizapiac és az energiapiac összefüggéseit és ez túlzott volatilitást okozzon
- emelte ki az alelnök. Hozzátette, hogy az összeg felhasználását folyamatosan ellenőrizni fogják és figyelemmel kísérik a tartalékmegfelelési mutatókat. Ennek kapcsán Kurali utalt rá, hogy a devizatartalék történelmi csúcson van, közelíti a 60 milliárd eurót.
Kurali hozzátette, hogy a devizatartalékhoz való hozzáférést piaci áron biztosítják, a programnak nincs keretösszege. Nem kötelező ezt a lehetőséget használni a piaci szereplőknek, a jegybank csak opciót kínál fel. Az MNB a későbbiekben sem fogja azt kommunikálni, mekkora mennyiséget használtak fel a devizatartalékból. Ugyanakkor Kurali Zoltán szerint erre szignifikáns igény lehet, fontos, hogy az energiaimport miatti devizapiaci bizonytalanság kiárazódjon.
Nem gondoljuk, hogy a mostani helyzet a 2022-es szituáció analógiája, a célunk, hogy az esetlegesen felmerülő extra devizaigényt kivezessük a piacról, illetve az ebből fakadó volatilitást mérsékeljük
- emelte ki a jegybank alelnöke.
Továbbra is óvatos, türelmes, adatvezérelt üzemmódban döntünk hónapról hónapra, nem kezdtünk kamatcsökkentési ciklust, ahogy azt februárban kommunikáltuk - mondta Kurali Zoltán. Szerinte ez az óvatos és türelmes hozzáállás kifizetődik a jelenlegi nehéz időkben. Kiemelte, hogy nyilván a jegybank is látja a kockázati pályákat, abban bíznak, hogy a következő két hétben eldől, hogy az utóbbi napok geopolitikai és piaci fejleményei milyen hosszabb távú hatásokkal járnak majd.
Talán a kamatdöntésig hátralévő két hét segíthet a hatások pontos megértésében és felmérésében
- hangsúlyozta.
Legközelebb két hét múlva ül össze a Monetáris Tanács kamatdöntésre, az alelnök szerint a mostani környezetben nehéz bármilyen pályát is előre felvázolni. Ugyanakkor szerinte az nem opció, hogy az MNB elhalasztja emiatt a következő Inflációs jelentés március végi publikálását.
Nem kamatdöntő ülést tartott kedden az MNB Monetáris Tanácsa, melyet követően közleményben hangsúlyozták, hogy a jegybank elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Az elmúlt hónapok beérkező inflációs adatai és a visszafogott év eleji átárazások összhangban alakultak a jegybank javuló inflációs alapfolyamatokra vonatkozó decemberi előrejelzésével. 2026. februárjában az infláció 1,4 százalékra mérséklődött, ugyanakkor
a geopolitikai konfliktusok éleződésével a nyersanyagárak és a feltörekvő piaci eszközök felárai számottevően emelkedtek.
Kurali Zoltán MNB-alenök megszólalását több fejlemény teszi érdekessé:
- az iráni háborúval élesedő geopolitikai helyzet,
- a konfliktus hatására elszálló energiaárak,
- a hirtelen nagyot gyengülő forint,
- a ma látható piaci megnyugvás a háború lezárásának növekvő esélyeire,
- a vártnál kedvezőbb februári inflációs adatok.
A hirtelen változások két héttel azután következtek be, hogy a Magyar Nemzeti Bank a kedvező árfolyamatokat látva hosszú idő után 6,25%-ra csökkentette az irányadó kamatot. Az idei évre a piac már négy kamatvágást árazott, amiből tegnapra egy sem maradt a bankközi kamatokban. Ilyen körülmények között különösen érdekes a jegybank helyzetértékelése, illetve esetleges utalása a jövőbeli kamatpolitikára.
