Beperelték a ChatGPT fejlesztőjét egy lövöldözés miatt

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

Maya Gebala a nyakán és a fején sérült meg a 2025. február 10-i támadásban. A lövöldözés során nyolcan vesztették életüket, köztük öt kisgyermek és az elkövető édesanyja. Ez volt a kanadai történelem egyik legsúlyosabb fegyveres mészárlása. A kislány súlyos agykárosodást szenvedett, miután háromszor is rálőttek, miközben a könyvtár ajtaját próbálta bezárni a támadó előtt.

A keresetet Maya édesanyja, Cia Edmonds nyújtotta be. A család állítása szerint a 18 éves Jesse Van Rootselaar 2025 késő tavaszán vagy kora nyarán, több napon keresztül "fegyveres erőszakos forgatókönyveket" osztott meg a ChatGPT-vel.

Az elkövető valóságos "bizalmasaként" tekintett a chatbotra.

A bírósági beadvány szerint tizenkét OpenAI-alkalmazott is kockázatosként jelölte meg ezeket a beszélgetéseket. Ők úgy ítélték meg, hogy a szövegek "mások súlyos bántalmazásának közvetlen kockázatára utalnak", ezért javasolták a kanadai bűnüldöző szervek értesítését.

A vádak szerint az OpenAI vezetése elutasította a hatóságok bevonására vonatkozó javaslatot, és csupán az elkövető fiókját tiltotta le. A vállalat korábban azzal védekezett, hogy a beszélgetések tartalma nem érte el a "hiteles vagy közvetlen, súlyos testi sérüléssel fenyegető tervre" vonatkozó belső küszöbértéket, ezért maradt el a rendőrségi bejelentés. A kereset arra is rámutat, hogy a gyanúsított a tiltás ellenére probléma nélkül tudott új ChatGPT-fiókot regisztrálni, így zavartalanul folytathatta az erőszakos tervek kidolgozását.

Az OpenAI szóvivője a BBC-nek nyilatkozva "elmondhatatlan tragédiának" nevezte a történteket. Hozzátette, hogy a vállalat elkötelezett a "hatóságokkal való együttműködés mellett az ehhez hasonló tragédiák megelőzése érdekében". Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója márciusban virtuális megbeszélést folytatott Evan Solomon kanadai mesterségesintelligencia-ügyi miniszterrel, valamint David Ebyvel, Brit Columbia tartományi miniszterelnökével. A Wall Street Journal értesülései szerint Altman a tárgyaláson vállalta a rendőrségi bejelentési protokollok szigorítását.

Az OpenAI egy februárban közzétett nyílt levélben ismertette a közelmúltban bevezetett változtatásokat. A jövőben mentálhigiénés és viselkedéstudományi szakértők bevonásával értékelik a gyanús eseteket, a rendőrségi bejelentés kritériumait pedig rugalmasabbá tették. A cég elismerte, hogy az új irányelvek alapján a támadó fiókját már jelentették volna a hatóságoknak. Evan Solomon kanadai miniszter ugyanakkor megjegyezte, hogy bár látják a vállalat részéről a változtatási szándékot, "részletes tervet arról, hogyan valósítják meg ezeket a vállalásokat a gyakorlatban, egyelőre nem kaptak".

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images