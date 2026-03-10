  • Megjelenítés
Elárasztják Európát a veszélyes e-cigaretták
Gazdaság

Elárasztják Európát a veszélyes e-cigaretták

Portfolio
Az Európában értékesített e-cigaretták csaknem fele illegálisan kerül piacra, megkerülve az adószabályokat, a címkézési előírásokat és az engedélyezési követelményeket - jelentette a Handelsblatt.

A Fraunhofer Intézet tanulmánya szerint a kiterjedt illegális kereskedelem súlyos egészségügyi kockázatokat hordoz, és csak Németországban mintegy 119 millió euró adóbevétel-kiesést okozott 2024-ben.

A kutatás alapján az EU piacán forgalmazott e-cigaretták 48 százaléka valamilyen módon sérti a nemzeti előírásokat – legyen szó adózásról, címkézésről vagy engedélyezésről.

Ebből 35 százalék egyértelműen illegális kereskedelemből származik, további 13 százalék pedig nem engedélyezett vagy adózatlan magánimport.

"Az Európába szánt e-cigaretták mintegy 90 százaléka Kínából érkezik" – mondta Uwe Veres-Homm, a Fraunhofer IIS szakértője. A gyártás fő központja a dél-kínai Sencsen, ahol a kínai e-cigaretta-termelés körülbelül 72 százaléka összpontosul. Az EU rendkívül vonzó piac a gyártók számára: az éves forgalom jelenleg 6,6 milliárd euró, amely a Fraunhofer becslése szerint 2030-ra 10,8 milliárd euróra nőhet.

Még több Gazdaság

A horvát parlament szigorított a készpénzzel kapcsolatban - Ez sok utazót érint

Hatalmasat tévedtek a szakértők a Ozempic és a Mounjaro használóval kapcsolatban

Heves viharrendszer indult meg, de országos esőt nem hoz Magyarországra

A tanulmány Németországot, Hollandiát és Belgiumot azonosította az elosztás legfontosabb európai csomópontjaiként.

Az ide érkező szállítmányokat teherautókra rakodják át, és az EU belső határain gyakorlatilag ellenőrzés nélkül szállítják tovább. Rico Back, az SKR logisztikai tanácsadó cég vezetője szerint az ellenőrzés szinte megoldhatatlan: egyetlen konténerbe 172 ezer e-cigaretta fér el, miközben naponta mintegy tizenkétmillió csomag – egyenként 400 darabbal – érkezik az unió területére.

Probléma, ha nem adóztatnak

A problémát tovább súlyosbítja, hogy több tagállamban – köztük Olaszországban, Franciaországban és Hollandiában – egyáltalán nem vetnek ki jövedéki adót az e-cigarettákra. Ha az ilyen országokon keresztül importált termékeket később más EU-tagállamba szállítják tovább, az érintett államok is elesnek az adóbevételtől.

Az illegális kereskedelem mellett egyre erősödik az internetes szürkepiac is. A fogyasztók egyre gyakrabban rendelnek közvetlenül ázsiai online piacterekről – például az AliExpressről.

Az egészségügyi kockázatok egyre nyilvánvalóbbak

Az AOK egészségbiztosító emlékeztetett rá, hogy az Egyesült Államokban már tüdőkárosodásokat és haláleseteket is összefüggésbe hoztak az e-cigaretta-használattal. Németországban a hesseni tartományi bűnügyi hivatal december végén figyelmeztetett olyan folyadékokra, amelyek erős hatású, gyorsan függőséget okozó szintetikus kannabinoidokat tartalmaznak – legalább egy halálesetet már dokumentáltak. A WHO adatai szerint az e-cigaretta-használók akár 15 százaléka 13–15 éves fiatal.

Az illegális forrásból származó e-cigaretták megkerülik a minőségellenőrzést, miközben rendkívül jövedelmezők a gyártók számára – hívta fel a figyelmet Horst Manner-Romberg, a Fraunhoferrel együttműködő MRU tanácsadócég ügyvezetője. Szerinte az EU-n belüli árkülönbségek ösztönzik a csempészetet és a szomszédos országokból történő visszaimportot, ami hatalmas nyomást gyakorol a legális piaci szereplőkre.

A tanulmány szerzői megoldásként egységes uniós szabványokat sürgetnek az engedélyezés, a termékminőség és az adóztatás területén.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Versant Media

A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette,&nbsp;az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Amerika a győzelem kapujában, Irán megtámadta a NATO-t, európai hadiflotta indul meg a Közel-Keletre - Híreink az iráni háborúról percről percre kedden
Lép az ázsiai atomhatalom: megindulnak a hadihajók, teljes harckészültséget jelentettek be
Ez biztosan megmozgatja a forint árfolyamát!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility