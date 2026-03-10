Elárasztják Európát a veszélyes e-cigaretták

A Fraunhofer Intézet tanulmánya szerint a kiterjedt illegális kereskedelem súlyos egészségügyi kockázatokat hordoz, és csak Németországban mintegy 119 millió euró adóbevétel-kiesést okozott 2024-ben.
A kutatás alapján az EU piacán forgalmazott e-cigaretták 48 százaléka valamilyen módon sérti a nemzeti előírásokat – legyen szó adózásról, címkézésről vagy engedélyezésről.
Ebből 35 százalék egyértelműen illegális kereskedelemből származik, további 13 százalék pedig nem engedélyezett vagy adózatlan magánimport.
"Az Európába szánt e-cigaretták mintegy 90 százaléka Kínából érkezik" – mondta Uwe Veres-Homm, a Fraunhofer IIS szakértője. A gyártás fő központja a dél-kínai Sencsen, ahol a kínai e-cigaretta-termelés körülbelül 72 százaléka összpontosul. Az EU rendkívül vonzó piac a gyártók számára: az éves forgalom jelenleg 6,6 milliárd euró, amely a Fraunhofer becslése szerint 2030-ra 10,8 milliárd euróra nőhet.
A tanulmány Németországot, Hollandiát és Belgiumot azonosította az elosztás legfontosabb európai csomópontjaiként.
Az ide érkező szállítmányokat teherautókra rakodják át, és az EU belső határain gyakorlatilag ellenőrzés nélkül szállítják tovább. Rico Back, az SKR logisztikai tanácsadó cég vezetője szerint az ellenőrzés szinte megoldhatatlan: egyetlen konténerbe 172 ezer e-cigaretta fér el, miközben naponta mintegy tizenkétmillió csomag – egyenként 400 darabbal – érkezik az unió területére.
Probléma, ha nem adóztatnak
A problémát tovább súlyosbítja, hogy több tagállamban – köztük Olaszországban, Franciaországban és Hollandiában – egyáltalán nem vetnek ki jövedéki adót az e-cigarettákra. Ha az ilyen országokon keresztül importált termékeket később más EU-tagállamba szállítják tovább, az érintett államok is elesnek az adóbevételtől.
Az illegális kereskedelem mellett egyre erősödik az internetes szürkepiac is. A fogyasztók egyre gyakrabban rendelnek közvetlenül ázsiai online piacterekről – például az AliExpressről.
Az egészségügyi kockázatok egyre nyilvánvalóbbak
Az AOK egészségbiztosító emlékeztetett rá, hogy az Egyesült Államokban már tüdőkárosodásokat és haláleseteket is összefüggésbe hoztak az e-cigaretta-használattal. Németországban a hesseni tartományi bűnügyi hivatal december végén figyelmeztetett olyan folyadékokra, amelyek erős hatású, gyorsan függőséget okozó szintetikus kannabinoidokat tartalmaznak – legalább egy halálesetet már dokumentáltak. A WHO adatai szerint az e-cigaretta-használók akár 15 százaléka 13–15 éves fiatal.
Az illegális forrásból származó e-cigaretták megkerülik a minőségellenőrzést, miközben rendkívül jövedelmezők a gyártók számára – hívta fel a figyelmet Horst Manner-Romberg, a Fraunhoferrel együttműködő MRU tanácsadócég ügyvezetője. Szerinte az EU-n belüli árkülönbségek ösztönzik a csempészetet és a szomszédos országokból történő visszaimportot, ami hatalmas nyomást gyakorol a legális piaci szereplőkre.
A tanulmány szerzői megoldásként egységes uniós szabványokat sürgetnek az engedélyezés, a termékminőség és az adóztatás területén.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Megvadult az olajár, de mit csinálnak a részvények? Mutatunk három olcsó papírt az olajszektorból
Most vonzó árazás mellett megvehetjük őket.
Kiszivárgott a jelentés a háborúról: elképesztő összeget égetett el fegyverekre az Egyesült Államok pár nap leforgása alatt
Egyetlen, igencsak jelentős szám jelent meg.
Ukrán pénzszállítók: zöld lámpát kapott a NAV, hogy titkos információgyűjtést végezzen
A parlament kedden elfogadta a Nemzetbiztonsági bizottság törvényjavaslatát.
Az F1-ben indulna a BYD
Állítólag mérlegelik a lehetőségeket.
Mi lesz most a dollárral?
Iráni háború és választási év is van.
Indul a küzdelem a veszélyes kór terjedése ellen, ebzárlat és legeltetési tilalom is életbe lép
Március végén tavaszi rókavakcinázás indul.
Megkezdődött a visszaszámlálás: a Pentagon új gépe olyasmire lesz képes, amit eddig lehetetlennek tartottak
Sosem sikerült még egy fedél alá hozni a két világot.
A téli időjárás változó szerkezete
A januári hazai havazások rendkívülinek tűnhettek, valójában egy Európa-szerte egyre jellemzőbb új időjárási minta következményei.
Brugge DNS-e máig érződik a modern pénzügyekben
Az előző két cikkben megismertük először Brugge, mint tőzsdeközpont felemelkedését, majd bukását. Az innováció - a standardizált folyamatoktól a rendszerbe vetett bizalomig - képes egy...
Hogyan reagálnak a piacok a háborúkra? 107 válság tapasztalata
Az iráni háború ismét ráirányította a figyelmet arra a kérdésre, hogyan reagálnak a pénzügyi piacok a geopolitikai konfliktusokra. A közvélekedés szerint a háborúk egyértelműen negatív.
Éves zárás 2025/2026: mire figyeljen a TAO (társasági adó) kalkuláció és az adókockázatok csökkentése során?
Közeledik az éves zárás, és ezzel együtt a TAO (társasági adó) kalkuláció legkritikusabb időszaka. Bár a naptári éves adózók társasági adóbevallási határideje 2026-ban június 1., a k
Versant Media
A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette, az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2
Az osztalék portfólióm - 2026. február
Kicsit megkésve, de csak megszületett a februári update-om is. Adtam, vettem, meg sajnos volt egy osztalékvágás is.VáltozásokEdison International (EIX): Eladtam 62,01-en, plusz 15%-ban, de gyakorla
Irán: az ayatollah hagyatéka - a káosz stratégiája
Az iráni konfliktus nem csak katonai, hanem nagyon gyorsan energia- és ellátási kockázattá válhat: a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság az olaj- és LNG-szállításokon túl a műtrágyapiacot
A Hormuzi-szoros visszavág
Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.
Esik az OTP, gyengül a forint: hova és meddig?
Kisebb meglepetések az OTP-nél.
Újabb csavar az Otthon Startban: még könnyebb új lakást venni
A várakozásokat is felülmúlta a program.
Milliárdokat költöttek rá, mégsem működik: fogják a fejüket a bankok és az ügyvédi irodák
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.