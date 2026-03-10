Elárasztják Európát a veszélyes e-cigaretták

A Fraunhofer Intézet tanulmánya szerint a kiterjedt illegális kereskedelem súlyos egészségügyi kockázatokat hordoz, és csak Németországban mintegy 119 millió euró adóbevétel-kiesést okozott 2024-ben.

A kutatás alapján az EU piacán forgalmazott e-cigaretták 48 százaléka valamilyen módon sérti a nemzeti előírásokat – legyen szó adózásról, címkézésről vagy engedélyezésről.

Ebből 35 százalék egyértelműen illegális kereskedelemből származik, további 13 százalék pedig nem engedélyezett vagy adózatlan magánimport.

"Az Európába szánt e-cigaretták mintegy 90 százaléka Kínából érkezik" – mondta Uwe Veres-Homm, a Fraunhofer IIS szakértője. A gyártás fő központja a dél-kínai Sencsen, ahol a kínai e-cigaretta-termelés körülbelül 72 százaléka összpontosul. Az EU rendkívül vonzó piac a gyártók számára: az éves forgalom jelenleg 6,6 milliárd euró, amely a Fraunhofer becslése szerint 2030-ra 10,8 milliárd euróra nőhet.

A tanulmány Németországot, Hollandiát és Belgiumot azonosította az elosztás legfontosabb európai csomópontjaiként.

Az ide érkező szállítmányokat teherautókra rakodják át, és az EU belső határain gyakorlatilag ellenőrzés nélkül szállítják tovább. Rico Back, az SKR logisztikai tanácsadó cég vezetője szerint az ellenőrzés szinte megoldhatatlan: egyetlen konténerbe 172 ezer e-cigaretta fér el, miközben naponta mintegy tizenkétmillió csomag – egyenként 400 darabbal – érkezik az unió területére.

Probléma, ha nem adóztatnak

A problémát tovább súlyosbítja, hogy több tagállamban – köztük Olaszországban, Franciaországban és Hollandiában – egyáltalán nem vetnek ki jövedéki adót az e-cigarettákra. Ha az ilyen országokon keresztül importált termékeket később más EU-tagállamba szállítják tovább, az érintett államok is elesnek az adóbevételtől.

Az illegális kereskedelem mellett egyre erősödik az internetes szürkepiac is. A fogyasztók egyre gyakrabban rendelnek közvetlenül ázsiai online piacterekről – például az AliExpressről.

Az egészségügyi kockázatok egyre nyilvánvalóbbak

Az AOK egészségbiztosító emlékeztetett rá, hogy az Egyesült Államokban már tüdőkárosodásokat és haláleseteket is összefüggésbe hoztak az e-cigaretta-használattal. Németországban a hesseni tartományi bűnügyi hivatal december végén figyelmeztetett olyan folyadékokra, amelyek erős hatású, gyorsan függőséget okozó szintetikus kannabinoidokat tartalmaznak – legalább egy halálesetet már dokumentáltak. A WHO adatai szerint az e-cigaretta-használók akár 15 százaléka 13–15 éves fiatal.

Az illegális forrásból származó e-cigaretták megkerülik a minőségellenőrzést, miközben rendkívül jövedelmezők a gyártók számára – hívta fel a figyelmet Horst Manner-Romberg, a Fraunhoferrel együttműködő MRU tanácsadócég ügyvezetője. Szerinte az EU-n belüli árkülönbségek ösztönzik a csempészetet és a szomszédos országokból történő visszaimportot, ami hatalmas nyomást gyakorol a legális piaci szereplőkre.

A tanulmány szerzői megoldásként egységes uniós szabványokat sürgetnek az engedélyezés, a termékminőség és az adóztatás területén.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images