Hatalmasat tévedtek a szakértők a Ozempic és a Mounjaro használóval kapcsolatban

A vállalat a Circana piackutató cég februári adataira épülő belső tanulmányára hivatkozott. Ebből kiderül, hogy az amerikai háztartások 15 százaléka használ GLP-1 típusú készítményeket, mint amilyen a Novo Nordisk Ozempic nevű gyógyszere, vagy az Eli Lilly Mounjarója. Érdekesség, hogy ez a vásárlói kör adja a csokoládéeladások 17,5 százalékát.

A prémium csokoládé forgalma a GLP-1-felhasználók körében közel 17 százalékkal nőtt 2025-ben, míg a szereket nem szedők esetében mindössze 6,5 százalékos volt az emelkedés.

Adalbert Lechner vezérigazgató szerint a kalóriadús ételeket, például a tésztát, a pizzát vagy a csipszet visszafogó fogyasztók nem mondanak le teljesen az élvezetekről, hanem egyre inkább a prémium termékek felé fordulnak.

A Berenberg elemzői korábban arra számítottak, hogy a tabletta formájú GLP-1 készítmények megjelenése érzékenyen érinti majd az élelmiszeripart, különösen az édességek szegmensét. A szakértők 2027-re 0,9 százalékpontos forgalomcsökkenést prognosztizáltak a Lindtnél.

Lechner ezzel szemben úgy látja, hogy a GLP-1 szerek nem jelentenek fenyegetést a vállalat üzletmenetére.

A vezérigazgató arra számít, hogy a gyógyszerek Európában hamarosan várható hatósági engedélyezése az Egyesült Államokhoz hasonló fogyasztói viselkedést eredményez majd. A tablettás kiszerelés várhatóan az injekciós szereken túlra is kiterjeszti a felhasználói kört, bevonva többek között a férfiakat és a fiatalabb pácienseket is. Ennek oka, hogy a szájon át szedhető készítmények előreláthatólag mérsékeltebb testsúlycsökkenést eredményeznek, mint az injekciós változatok.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images