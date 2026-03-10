  • Megjelenítés
Hatalmasat tévedtek a szakértők a Ozempic és a Mounjaro használóval kapcsolatban
Gazdaság

Hatalmasat tévedtek a szakértők a Ozempic és a Mounjaro használóval kapcsolatban

Portfolio
A GLP-1 típusú testsúlycsökkentő gyógyszereket szedő amerikai fogyasztók körében az átlagnál gyorsabban nőnek a csokoládéeladások. Ezt a Lindt & Sprüngli svájci csokoládégyártó közölte, cáfolva azokat az iparági várakozásokat, amelyek szerint ezek a készítmények visszavetnék az édességpiacot - jelentette a Checkout.

A vállalat a Circana piackutató cég februári adataira épülő belső tanulmányára hivatkozott. Ebből kiderül, hogy az amerikai háztartások 15 százaléka használ GLP-1 típusú készítményeket, mint amilyen a Novo Nordisk Ozempic nevű gyógyszere, vagy az Eli Lilly Mounjarója. Érdekesség, hogy ez a vásárlói kör adja a csokoládéeladások 17,5 százalékát.

A prémium csokoládé forgalma a GLP-1-felhasználók körében közel 17 százalékkal nőtt 2025-ben, míg a szereket nem szedők esetében mindössze 6,5 százalékos volt az emelkedés.

Adalbert Lechner vezérigazgató szerint a kalóriadús ételeket, például a tésztát, a pizzát vagy a csipszet visszafogó fogyasztók nem mondanak le teljesen az élvezetekről, hanem egyre inkább a prémium termékek felé fordulnak.

A Berenberg elemzői korábban arra számítottak, hogy a tabletta formájú GLP-1 készítmények megjelenése érzékenyen érinti majd az élelmiszeripart, különösen az édességek szegmensét. A szakértők 2027-re 0,9 százalékpontos forgalomcsökkenést prognosztizáltak a Lindtnél.

Még több Gazdaság

Heves viharrendszer indult meg, de országos esőt nem hoz Magyarországra

Elárasztják Európát a veszélyes e-cigaretták

Vezetékezési hibát fedezett fel egyes gépeiben a világ egyik legnagyobb repülőgépgyártója

Lechner ezzel szemben úgy látja, hogy a GLP-1 szerek nem jelentenek fenyegetést a vállalat üzletmenetére.

A vezérigazgató arra számít, hogy a gyógyszerek Európában hamarosan várható hatósági engedélyezése az Egyesült Államokhoz hasonló fogyasztói viselkedést eredményez majd. A tablettás kiszerelés várhatóan az injekciós szereken túlra is kiterjeszti a felhasználói kört, bevonva többek között a férfiakat és a fiatalabb pácienseket is. Ennek oka, hogy a szájon át szedhető készítmények előreláthatólag mérsékeltebb testsúlycsökkenést eredményeznek, mint az injekciós változatok.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Versant Media

A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette,&nbsp;az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

PR cikk

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Amerika a győzelem kapujában, Irán megtámadta a NATO-t, európai hadiflotta indul meg a Közel-Keletre - Híreink az iráni háborúról percről percre kedden
Lép az ázsiai atomhatalom: megindulnak a hadihajók, teljes harckészültséget jelentettek be
Ez biztosan megmozgatja a forint árfolyamát!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility