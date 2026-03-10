Itt a 2016 óta nem látott mélypont: még a vártnál is alacsonyabb a magyar infláció

A vártnál alacsonyabb, 1,4% volt az infláció februárban Magyarországon, a maginfláció pedig 2,1%-ra csökkent. Ez 2016 novembere, illetve 2018 szeptembere óta nem látott mélypontot jelentett. A havi áremelkedési ütem mindössze 0,1 százalék volt.
A Portfolio által megkérdezett elemzők előzetesen 1,7%-os inflációt vártak, a legalacsonyabb előrejelzés 1,5% volt, vagyis még ezeket a prognózisokat is alulmúlta a most közölt adat.
Az infláció szerkezetét illetően az élelmiszerek esetében a tavaly februári nagy áremelkedés miatt erős volt a bázishatás, idén februárban szinte semmilyen áremelkedés nem volt,
ez a dezinfláció egyik fontos eleme.
A másik lényeges pont, hogy úgy tűnik, mintha végre hatni kezdene az utóbbi hónapok erősebb forintárfolyama és a szezonalitás is kedvező volt, hiszen a ruházkodásban második egymást követő hónapban mért havi alapon áresést a KSH. Emellett megállt a tartós fogyasztási cikkek drágulása is. Az erős bázishatás másik fontos terepe a szolgáltatás volt, az idén elmaradtak az év eleji áremelések, amiket tavaly január-februárban láttunk, ezért a szolgáltatás infláció éves alapon 4,2%-ra süllyedt, ilyet évek óta nem láttunk. Persze kockázatot jelent, hogy ebben van egy elfojtott hatás, a nagy szolgáltatók júniusban emelni fognak.
|Áralakulás (2026. feb., százalék)
|havi vált.
|éves vált.
|Élelmiszerek
|0,1
|0,2
|Szeszes ital, dohány
|0,7
|5,8
|Ruházkodás
|-1,8
|0,7
|Tartós fogy. cikk
|0,2
|2,8
|Háztart. energia
|-1,7
|4,2
|Egyéb cikk, üzemanyag
|0,2
|-3,1
|Szolgáltatások
|0,4
|4,2
|Fogyasztói árindex
|0,1
|1,4
|Maginfláció
|0,1
|2,1
|Nyugdíjas infláció
|0,2
|1,3
|Forrás: KSH, Portfolio
Talán a februári adatnál is nagyobb figyelem övezi jelenleg az inflációs kilátásokat, mivel az elmúlt egy hétben jelentősen megugrott az olaj és a földgáz világpiaci ára. Egyelőre kérdés, mennyire lesz tartós ez a hatás, hiszen az amerikai elnök hétfő este bejelentette, hogy lezártnak tekinti az iráni háborút, a hírek hatására a piac hirtelen fordult. Ugyanakkor az inflációs pálya az elmúlt egy hét paraméterváltozásai mellett egészen biztosan máshol húzódik, mint ahová korábban húztuk. Ha az olaj- és gázárak, valamint a forintárfolyam tegnap látott elmozdulásai tartósak maradtak volna, akkor az lényegesen emelte volna a pénzromlás ütemét. 10%-os olajár-emelkedés 0,3-0,4 százalékponttal emeli az inflációt, a forintárfolyamnál ekkora hatása az 1%-os elmozdulásnak van. Ez alapján nagyon statikusan, ökölszabályokkal számolva akár 2,5%ponttal is felfelé mozdulhatna az inflációs pálya - hangsúlyozva még egyszer a tegnapi paraméterek tartósságának feltételezését. Annál is inkább, mivel a határidős világpiaci árak messze nem emelkedtek ennyit (pont azért, mert egyelőre nem várják tartósnak az olajpiac háborús sokkját), azzal számolva már inkább "csak" 1-1,5 százalékpontos árszintemelő hatás adódik. Ez azonban még mindig bőven eltávolítja az inflációt a jegybanki 3%-os céltól. Nagy kérdés, hogy a tegnap este óta látott piaci megkönnyebbülés mennyire marad tartós, az energiaellátási aggodalmak valóban enyhülnek-e (például a Hormuzi-szoros felszabadulásával).
Jórészt a fenti inflációs kilátások befolyásolhatják majd az MNB Monetáris Tanácsának döntéseit is. A jegybank két hete majdnem másfél év után először csökkentette az alapkamatot, így most 6,25%-on áll az irányadó ráta. Az azóta eltelt napok piaci feszültségei az energiaárak elszállásához és a forint jelentős gyengüléséhez vezettek, tegnapra a piac kiárazta az összes további kamatcsökkentés lehetőségét az idén, pedig korábban bőven benne volt a számokban három további vágás lehetősége is. Ugyanakkor, ha most valóban lezárult a háború és elindul egy gyors visszarendeződés, akkor március 24-én a kamatdöntő ülésen már egy jóval nyugodtabb környezetben dönthet a monetáris tanács. Ez akár elhozhat egy kamatvágást is, bár a kockázatok növekedése miatt valószínűbb, hogy az óvatosságra szavaz majd.
Olcsóbb lett a sertés és a baromfi
Februárban egy hónap alatt az élelmiszerek átlagosan 0,1%-kal drágultak (a vendéglátási szolgáltatások nélkül stagnáltak), ezen belül a friss zöldség 4, az étolaj 2,2, a párizsi, kolbász és a jégkrém 1,6-1,6, a tartósított gyümölcs 1,2%-kal többe, a sertéshús 3,3, a baromfihús 2,5, a csokoládé, kakaó 1,8, a tojás 1,5, a vaj, vajkrém 1,3, a tej 1,2%-kal kevesebbe került. A szolgáltatások ára átlagosan 0,4%-kal nőtt, ezen belül az utazás egyéb távolsági úti céllal 1,7%-kal többe, a teherszállítás 4,2%-kal kevesebbe került.
A háztartási energiáért átlagosan 1,7%-kal kevesebbet kellett fizetni, ezen belül a távfűtésért 15,7%-kal. Ez a januárban bevezetett rezsistop eredménye, ami így szintén hozzájárult a dezinflációhoz.
Így jelenik meg a rezsistop az inflációban
A januárra bevezetett rezsistop az inflációs adatokban is megjelenik, de nem egyenletesen. A statisztikai elszámolás a számlázás időpontjához, az adatbeérkezés üteméhez, valamint a hazai és az európai módszertani szabályokhoz igazodik – közölte kedden a KSH.
A vezetékes gáz és az elektromos energia átlagárát a statisztika a háztartások tényleges fogyasztási adatai alapján határozza meg. A számítás során a KSH figyelembe veszi a háztartások eltérő fogyasztását, valamint azt, hogy bizonyos társadalmi csoportok – például a nagycsaládosok – kedvezményben részesülhetnek. Ennek köszönhetően az alacsonyabb és a magasabb ársávok súlya is a megfelelő arányban jelenik meg az árindexben. Mivel a januári többletfogyasztás után járó támogatás csökkenti az átlagos egységárat, annak hatása a statisztikában is megjelenik. Ahazai fogyasztóiár-indexben (CPI)a kedvezmény hatása 2026 márciusától lesz látható. Ennek oka, hogy az összesített lakossági fogyasztási adatok két hónapos időeltolódással állnak rendelkezésre. A támogatás hatásának statisztikai elszámolása egy éven keresztül történik. 2026 márciusában és áprilisában a havi diktálás alapján számlázó fogyasztók kedvezményei jelennek meg az árindexben. 2026 májusától 2027 februárjáig pedig azoké a háztartásoké, amelyek éves vagy hőmérsékletfüggő elszámolással fizetik az energiaszámláikat. A statisztikában tehát a kedvezmény nem a fogyasztás tényleges időpontjában, hanem a számlázás idején jelenik meg.
Atávfűtésesetében a kedvezmények elszámolása az önkormányzatok számlázási gyakorlatához igazodik. Mivel a települések többsége 2026 februárjában számlázta ki a kedvezményt a fogyasztóknak, annak hatása túlnyomórészt ebben a hónapban jelenik meg a hazai, és az európai inflációs mutatókban.
A szeszes italok, dohányáruk ára 0,7%-kal emelkedett, ezen belül a szeszes italoké 1,5%-kal. A járműüzemanyagok ára 0,6%-kal nőtt. A szezon végi kiárusítások következtében a ruházkodási cikkek 1,8%-kal kevesebbe kerültek.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
