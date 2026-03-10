Kiderült, miért nem érkeztek meg a gázszámlák Magyarországon: fontos bejelentést tett a vezérigazgató

Az év elején több ügyfél is jelezte, hogy sem postán, sem a mobilalkalmazáson keresztül nem kapott gázszámlát. Romhányi Róbert, az MVM Next vezérigazgatója az Inforádióban elmondta, hogy a leállást egy informatikai átállás okozta.
Ez a rendszerfejlesztés elengedhetetlen volt a rezsikedvezmény megfelelő jóváírásához.
A számlázás azóta újraindult. Először azok az átalánydíjas ügyfelek kapták meg a fizetnivalót, akiknél idén még nem volt éves leolvasás. Március 16-tól pedig a diktálásos elszámolást választók is megkapják az első számlájukat. Ugyanez vonatkozik azokra a fogyasztókra is, akiknek az éves leolvasása januárra vagy februárra esett.
A szolgáltató kiemelten ügyel arra, hogy a kézbesítés és a fizetési határidők ütemezése ne okozzon nehézséget.
Senki sem fog egy hónapon belül több számlát kapni túlságosan közeli befizetési határidőkkel.
A késedelem miatt semmilyen pluszköltséget nem számolnak fel az ügyfeleknek. A fizetendő végösszegek a támogatásnak köszönhetően ráadásul már alacsonyabbak lesznek.
A gázszámlákon a kedvezményt automatikusan érvényesítik
Az ügyfeleknek így ezzel kapcsolatban semmilyen teendőjük nincs. Nyilatkozatot kizárólag azoknak kell kitölteniük, akik árammal fűtenek. Szintén nyilatkozniuk kell azoknak, akik a földgáz helyett inkább a villamos energiára vennék igénybe a kompenzációt. Ezt az igénylést online és papíralapon is be lehet nyújtani. Az ehhez szükséges formanyomtatványt az MVM március 22-ig minden érintett ügyfelének kipostázza.
A vállalathoz eddig csaknem 270 ezer nyilatkozat érkezett be, és ezek feldolgozása már megkezdődött. Míg a támogatást tartalmazó gázszámlák kézbesítése folyamatos, az áramszámlák várhatóan csak április elejétől érkeznek meg a fogyasztókhoz.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
