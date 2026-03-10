  • Megjelenítés
Kimondta az amerikai bíróság: brutális összeget kaphat a Mol a horvátoktól
Kimondta az amerikai bíróság: brutális összeget kaphat a Mol a horvátoktól

Portfolio
Egy washingtoni szövetségi bíró megerősítette, hogy Horvátországnak közel 236 millió dollárt, mintegy 80 milliárd forintot kell fizetnie a Mol Nyrt.-nek egy évtizedes jogi vita lezárásaként. Amennyiben a horvát állam továbbra is megtagadja a fizetést, az amerikai hatóságok elrendelhetik a horvát állami vagyonelemek lefoglalását. A döntés tovább terhelheti a két ország amúgy is feszült kapcsolatát, mindez ráadásul Magyarország energiaellátása szempontjából is kritikus időszakban történik - írta meg a Telex.

Az ügy gyökerei az INA horvát olajtársaság 2000-es évek eleji privatizációjáig nyúlnak vissza. Bár a Mol ekkor még csak kisebbségi tulajdonrészt szerzett, 2009-ben a felek megállapodtak a menedzsmentjogok átvételéről. A helyzet azonban a horvát belpolitikai fordulatokat követően hamar elmérgesedett. Ivo Sanader korábbi miniszterelnök bukása után a horvát állam korrupcióval vádolta meg Hernádi Zsoltot, a Mol elnök-vezérigazgatóját. Zágráb azt állította, hogy a magyar vállalatvezető lefizette a kormányfőt a cég feletti irányításért cserébe. Bár Hernádi Zsolt ezt határozottan tagadta, Horvátország a vádakra hivatkozva felmondta a korábbi megállapodásokat, köztük a gázpiacra vonatkozó szerződéseket is.

A szerződésszegések miatt kölcsönös pereskedés indult

Horvátország a genfi nemzetközi választottbíróságon támadta meg a Molt az ENSZ Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottságának (UNCITRAL) szabályai alapján. A magyar vállalat ezzel párhuzamosan a Világbank égisze alatt működő washingtoni Beruházási Viták Rendezése Nemzetközi Központjához (ICSID) fordult. A Mol kártérítést követelt az elmaradt gázpiaci liberalizáció miatt. A hosszú jogi eljárások során a magyar olajipari vállalat gyakorlatilag minden fronton nyert. A genfi választottbíróság alaptalannak találta a horvát korrupciós vádakat, Washingtonban pedig megítélték a kártérítést a magyar cégnek.

Az eredetileg jóváhagyott 200 millió dolláros összeg a késedelmi kamatokkal együtt mára 236 millió dollárra nőtt.

A Mol végrehajtási eljárást kezdeményezett

Mivel Horvátország különböző jogi érvelésekkel, például az állami immunitásra és az európai uniós tagságra hivatkozva folyamatosan kibújt a fizetési kötelezettség alól, a Mol külön végrehajtási eljárást kezdeményezett. Ezt az eljárást zárta le most az amerikai bíróság ítélete. A bíró lesöpörte a horvát kifogásokat, és rámutatott, hogy Zágráb korábban önként vetette alá magát a washingtoni választottbíróság eljárásának, így a határozat végrehajtható. Ha Horvátország továbbra sem egyenlíti ki a tartozást, az amerikai hatóságok elrendelhetik a horvát állami vagyonelemek lefoglalását. Ezek közé tartozhatnak például a nagykövetségi bankszámlák vagy az Egyesült Államok területén tartózkodó állami repülőgépek is.

Megvan a kivitelező: újabb szakasz épülhet a Budai fonódó villamoshálózaton

Kiderült, miért nem érkeztek meg a gázszámlák Magyarországon: fontos bejelentést tett a vezérigazgató

Történelmi csúcsot dönt az áramfogyasztás az Egyesült Államokban: kiderült, mi emészti fel a rengeteg energiát

Nem jön jókor

A bírósági ítélet időzítése különösen kényes, hiszen a magyar-horvát diplomáciai viszony jelenleg is meglehetősen hűvös. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a pervesztes horvát állam a fő tulajdonosa a Janaf vezetéküzemeltető vállalatnak. Ez a cég kulcsszereplő a Magyarországra irányuló kőolajszállításokban. Bár a két ügy jogilag teljesen független egymástól, a kártérítés kikényszerítése tovább nehezítheti a két ország amúgy is terhelt gazdasági együttműködését.

Címlapkép forrása: Portfolio

