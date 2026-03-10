Megjelent több fontos részletszabály: ha ezt nem tudod, meglepetés érhet tankoláskor

Megjelent a Magyar Közlönyben a kormány rendelete, amely pontosítja a hétfőn bejelentett üzemanyagár-korlátozás végrehajtásának szabályait.

A döntés értelmében a benzin literenként legfeljebb 595 forintért, a dízel pedig 615 forintért értékesíthető.

A friss rendelet több gyakorlati szabályt is rögzít a védett ár alkalmazásához. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy

az automata, személyzet nélküli kutakra nem vonatkozik a szabályozás, mivel ott nem biztosítható a jogosultság személyes ellenőrzése.

A kormány emellett előírta, hogy védett áron történő tankoláskor a benzinkutak ellenőrizhetik a jármű adatait. A töltőállomások üzemeltetői leolvashatják a forgalmi engedély vonalkódját, vagy rögzíthetik a gépjármű rendszámát, és az adatokat a bizonylatokkal együtt tárolniuk kell.

Ezeket az adatokat az adóhatóság ellenőrzési célból megkaphatja.

A rendelet azt is kimondja, hogy a benzinkutak kötelesek kiszolgálni a védett árra jogosult járműveket, vagyis nem tagadhatják meg a tankolást azoktól, akik megfelelnek a feltételeknek.

További változás, hogy az ellenőrzések során a rendőrség is felléphet a vámhatóság mellett, ha felmerül a szabályok megsértésének gyanúja.

A rendelet egy másik pontja a stratégiai kőolajkészletek felhasználásának szabályait módosítja. Ennek értelmében az esetlegesen felszabadított tartalék üzemanyag nem számít bele a kötelező megújuló üzemanyag-részarányba, amikor a forgalmazók teljesítik az előírt arányokat.

Az új szabályok a kihirdetést követő napon lépnek hatályba.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images