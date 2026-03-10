  • Megjelenítés
Megjelent több fontos részletszabály: ha ezt nem tudod, meglepetés érhet tankoláskor
Gazdaság

Megjelent több fontos részletszabály: ha ezt nem tudod, meglepetés érhet tankoláskor

Portfolio
Megjelent a Magyar Közlönyben a kormány rendelete, amely pontosítja a hétfőn bejelentett üzemanyagár-korlátozás végrehajtásának szabályait.

A döntés értelmében a benzin literenként legfeljebb 595 forintért, a dízel pedig 615 forintért értékesíthető.

A friss rendelet több gyakorlati szabályt is rögzít a védett ár alkalmazásához. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy

az automata, személyzet nélküli kutakra nem vonatkozik a szabályozás, mivel ott nem biztosítható a jogosultság személyes ellenőrzése.

A kormány emellett előírta, hogy védett áron történő tankoláskor a benzinkutak ellenőrizhetik a jármű adatait. A töltőállomások üzemeltetői leolvashatják a forgalmi engedély vonalkódját, vagy rögzíthetik a gépjármű rendszámát, és az adatokat a bizonylatokkal együtt tárolniuk kell.

Még több Gazdaság

Megvan a kivitelező: újabb szakasz épülhet a Budai fonódó villamoshálózaton

Kimondta az amerikai bíróság: brutális összeget kaphat a Mol a horvátoktól

Kiderült, miért nem érkeztek meg a gázszámlák Magyarországon: fontos bejelentést tett a vezérigazgató

Ezeket az adatokat az adóhatóság ellenőrzési célból megkaphatja.

A rendelet azt is kimondja, hogy a benzinkutak kötelesek kiszolgálni a védett árra jogosult járműveket, vagyis nem tagadhatják meg a tankolást azoktól, akik megfelelnek a feltételeknek.

További változás, hogy az ellenőrzések során a rendőrség is felléphet a vámhatóság mellett, ha felmerül a szabályok megsértésének gyanúja.

A rendelet egy másik pontja a stratégiai kőolajkészletek felhasználásának szabályait módosítja. Ennek értelmében az esetlegesen felszabadított tartalék üzemanyag nem számít bele a kötelező megújuló üzemanyag-részarányba, amikor a forgalmazók teljesítik az előírt arányokat.

Az új szabályok a kihirdetést követő napon lépnek hatályba.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Versant Media

A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette,&nbsp;az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Aláaknázzák a Hormuzi-szorost, Trumpot fenyegeti Irán, európai hadiflotta indul meg a Közel-Keletre - Híreink az iráni háborúról percről percre kedden
Von der Leyen: „Európa stratégiai hibát követett el”
Az akkumulátorok gyártása miatt mérgező gázt engedtek egy egész városra, orrvérzés, véres köhögés és súlyos légzési problémák jelentkeztek a helyieknél
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility