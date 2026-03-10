  • Megjelenítés
Megszólalt az MNB az energiaválságról: bevetik a devizatartalékot
Megszólalt az MNB az energiaválságról: bevetik a devizatartalékot

Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Az elmúlt napok energiapolitikai fejleményei után az MNB az energiaimport fedezésére jelentősebb összegű devizalikviditást kész biztosítani - döntött kedden a Monetáris Tanács.

A Monetáris Tanács áttekintette a gazdasági és pénzügyi folyamatokat, és az energiaimport kapcsán felmerülő jelentősebb devizalikviditási igény biztosításáról döntött - olvasható a jegybank keddi közleményében. Amennyiben szükségük van a szereplőknek devizára, akkor ezt az MNB-n keresztül a devizatartalék terhére meg tudják tenni akár spot, akár forward tranzakciókhoz - mondta a lépés kapcsán Kurali Zoltán. A geopolitikai feszültség a nyersanyagárak volatilitásához és emelkedéséhez vezetett, ezért

el szeretnénk kerülni, hogy a piac túlgondolja a devizapiac és az energiapiac összefüggéseit és ez túlzott volatilitást okozzon

- emelte ki az alelnök. A cél továbbra is az inflációs várakozások horgonyzása és a pénzügyi stabilitás fenntartása, hangsúlyozta.

Hozzátette, hogy az összeg felhasználását folyamatosan ellenőrizni fogják és figyelemmel kísérik a tartalékmegfelelési mutatókat. Ennek kapcsán Kurali utalt rá, hogy a devizatartalék történelmi csúcson van, közelíti a 60 milliárd eurót.

Kurali hozzátette, hogy a devizatartalékhoz való hozzáférést piaci áron biztosítják, vagyis az árazással közvetlenül nem kívánják a forint árfolyamát befolyásolni. A programnak nincs keretösszege. Nem kötelező ezt a lehetőséget használni a piaci szereplőknek, a jegybank csak opciót kínál fel. Az MNB a későbbiekben sem fogja azt kommunikálni, mekkora mennyiséget használtak fel a devizatartalékból (ez 2022-ben, az energiaválság időszakában is hasonlóan történt). Ugyanakkor Kurali Zoltán szerint erre szignifikáns igény lehet, fontos, hogy az energiaimport miatti devizapiaci bizonytalanság kiárazódjon. 

Nem gondoljuk, hogy a mostani helyzet a 2022-es szituáció analógiája, a célunk, hogy az esetlegesen felmerülő extra devizaigényt kivezessük a piacról, illetve az ebből fakadó volatilitást mérsékeljük

- emelte ki a jegybank alelnöke.

Továbbra is óvatos, türelmes, adatvezérelt üzemmódban döntünk hónapról hónapra, nem kezdtünk kamatcsökkentési ciklust, ahogy azt februárban kommunikáltuk - mondta Kurali Zoltán. Szerinte ez az óvatos és türelmes hozzáállás kifizetődik a jelenlegi nehéz időkben. Kiemelte, hogy nyilván a jegybank is látja a kockázati pályákat, abban bíznak, hogy a következő két hétben eldől, hogy az utóbbi napok geopolitikai és piaci fejleményei milyen hosszabb távú hatásokkal járnak majd.

A kamatdöntésig hátralévő két hét segíthet a hatások pontos megértésében és felmérésében

- hangsúlyozta.

Legközelebb két hét múlva ül össze a Monetáris Tanács kamatdöntésre, az alelnök szerint a mostani környezetben nehéz bármilyen pályát is előre felvázolni. Ugyanakkor szerinte az nem opció, hogy az MNB elhalasztja emiatt a következő Inflációs jelentés március végi publikálását.

Ma tartotta rendes "nem kamatdöntő" ülését az MNB Monetáris Tanácsa, melyet követően közleményben hangsúlyozták, hogy a jegybank elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Az elmúlt hónapok beérkező inflációs adatai és a visszafogott év eleji átárazások összhangban alakultak a jegybank javuló inflációs alapfolyamatokra vonatkozó decemberi előrejelzésével. 2026. februárjában az infláció 1,4 százalékra mérséklődött, ugyanakkor

a geopolitikai konfliktusok éleződésével a nyersanyagárak és a feltörekvő piaci eszközök felárai számottevően emelkedtek.

Kurali Zoltán MNB-alenök megszólalását több fejlemény teszi érdekessé:

  • az iráni háborúval élesedő geopolitikai helyzet,
  • a konfliktus hatására elszálló energiaárak,
  • a hirtelen nagyot gyengülő forint,
  • a ma látható piaci megnyugvás a háború lezárásának növekvő esélyeire,
  • a vártnál kedvezőbb februári inflációs adatok.

A hirtelen változások két héttel azután következtek be, hogy a Magyar Nemzeti Bank a kedvező árfolyamatokat látva hosszú idő után 6,25%-ra csökkentette az irányadó kamatot. Az idei évre a piac már négy kamatvágást árazott, amiből tegnapra egy sem maradt a bankközi kamatokban. Ilyen körülmények között különösen érdekes a jegybank helyzetértékelése, illetve esetleges utalása a jövőbeli kamatpolitikára.

