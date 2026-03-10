Merz: "A döntés megmásíthatatlan. Sajnálom, de így van"

Andrej Babis cseh miniszterelnökkel tartott találkozóját követően Merz hangsúlyozta, hogy szerinte Németország kiszállása az atomenergiából egy visszafordíthatatlan folyamat. Ugyanakkor hozzátette: személyesen Ursula von der Leyen, az európai Bizottság elnökének értékelését osztja, miszerint az atomenergiáról való leválás stratégiai hiba volt.
A döntés megmásíthatatlan. Sajnálom, de így van
- fogalmazott, hozzátéve, hogy a német kormány most az energiapolitikája optimalizálásán fáradozik.
A német kancellár egyben a hálózatok bővítését és az energiaellátás növelését szorgalmazta. A német kormány elkötelezte magát új gáztüzelésű erőművek építése mellett, amelyek "tartalékot" jelentenek a megújuló energiaforrások, például a nap- és szélenergia számára.
Merz annak kapcsán beszélt, hogy Von der Leyen nyilvánosságra hozta terveit az atomenergia-termelés bővítéséről, beleértve a kis moduláris reaktorok bevezetését, hogy biztosítsa az Európai Unióban a megfizethető és környezetkímélő villamosenergia-ellátást.
Az elmúlt években a nukleáris energia globális reneszánszát tapasztaljuk, és Európa is részt akar venni ebben
- hangoztatta von der Leyen kedden a párizsi Boulogne-Billancourtban megrendezett második nemzetközi nukleáris energia csúcstalálkozón.
Németország a 2011-es fukusimai katasztrófát követően fokozatosan kezdett leválni az atomenergiáról, az utolsó atomerőműveket 2023-ban kapcsolták le.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Lerántottuk a leplet a védett, ársapkás benzinről: kiderült, mennyit visz el az állam
Sok újdonság van 2022-höz képest.
Soha ennyit nem fizetett még az olasz állam műalkotásért
Egy különleges műről van szó.
A horvát parlament szigorított a készpénzzel kapcsolatban - Ez sok utazót érint
A pénzváltók működését is újraszabályozzák.
Hatalmasat tévedtek a szakértők a Ozempic és a Mounjaro használóval kapcsolatban
Ez várható Európában is.
Kimondta Trump embere: Amerika elérte a célját – Megsemmisült az iráni atomprogram
A katonai művelet egyik fő célkitűzését elérték.
Heves viharrendszer indult meg, de országos esőt nem hoz Magyarországra
Olaszországból érkezik.
Elárasztják Európát a veszélyes e-cigaretták
Összehangolt szabályozás kellene.
A téli időjárás változó szerkezete
A januári hazai havazások rendkívülinek tűnhettek, valójában egy Európa-szerte egyre jellemzőbb új időjárási minta következményei.
Brugge DNS-e máig érződik a modern pénzügyekben
Az előző két cikkben megismertük először Brugge, mint tőzsdeközpont felemelkedését, majd bukását. Az innováció - a standardizált folyamatoktól a rendszerbe vetett bizalomig - képes egy...
Hogyan reagálnak a piacok a háborúkra? 107 válság tapasztalata
Az iráni háború ismét ráirányította a figyelmet arra a kérdésre, hogyan reagálnak a pénzügyi piacok a geopolitikai konfliktusokra. A közvélekedés szerint a háborúk egyértelműen negatív.
Versant Media
A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette, az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2
Az osztalék portfólióm - 2026. február
Kicsit megkésve, de csak megszületett a februári update-om is. Adtam, vettem, meg sajnos volt egy osztalékvágás is.VáltozásokEdison International (EIX): Eladtam 62,01-en, plusz 15%-ban, de gyakorla
Irán: az ayatollah hagyatéka - a káosz stratégiája
Az iráni konfliktus nem csak katonai, hanem nagyon gyorsan energia- és ellátási kockázattá válhat: a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság az olaj- és LNG-szállításokon túl a műtrágyapiacot
Éves zárás 2025/2026: mire figyeljen a TAO (társasági adó) kalkuláció és az adókockázatok csökkentése során?
Közeledik az éves zárás, és ezzel együtt a TAO (társasági adó) kalkuláció legkritikusabb időszaka. Bár a naptári éves adózók társasági adóbevallási határideje 2026-ban június 1., a k
A Hormuzi-szoros visszavág
Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.
Esik az OTP, gyengül a forint: hova és meddig?
Kisebb meglepetések az OTP-nél.
Újabb csavar az Otthon Startban: még könnyebb új lakást venni
A várakozásokat is felülmúlta a program.
Milliárdokat költöttek rá, mégsem működik: fogják a fejüket a bankok és az ügyvédi irodák
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.