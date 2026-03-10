  • Megjelenítés
Merz:
Gazdaság

Merz: "A döntés megmásíthatatlan. Sajnálom, de így van"

MTI
Ugyan sajnálatos, de visszafordíthatatlan Németország lemondása az atomenergiáról - közölte kedden Friedrich Merz német kancellár, miután az Európai Bizottság nyilvánosságra hozta a kis moduláris reaktorok kibővítésére vonatkozó terveit.

Andrej Babis cseh miniszterelnökkel tartott találkozóját követően Merz hangsúlyozta, hogy szerinte Németország kiszállása az atomenergiából egy visszafordíthatatlan folyamat. Ugyanakkor hozzátette: személyesen Ursula von der Leyen, az európai Bizottság elnökének értékelését osztja, miszerint az atomenergiáról való leválás stratégiai hiba volt.

A döntés megmásíthatatlan. Sajnálom, de így van

- fogalmazott, hozzátéve, hogy a német kormány most az energiapolitikája optimalizálásán fáradozik.

A német kancellár egyben a hálózatok bővítését és az energiaellátás növelését szorgalmazta. A német kormány elkötelezte magát új gáztüzelésű erőművek építése mellett, amelyek "tartalékot" jelentenek a megújuló energiaforrások, például a nap- és szélenergia számára.

Még több Gazdaság

Figyelmeztető levelet kapott a Novo Nordisk

Nagy Márton bejelentést tett az üzemanyagárakkal kapcsolatban

Elkezdődik a légi taxik tesztje

Merz annak kapcsán beszélt, hogy Von der Leyen nyilvánosságra hozta terveit az atomenergia-termelés bővítéséről, beleértve a kis moduláris reaktorok bevezetését, hogy biztosítsa az Európai Unióban a megfizethető és környezetkímélő villamosenergia-ellátást.

Az elmúlt években a nukleáris energia globális reneszánszát tapasztaljuk, és Európa is részt akar venni ebben

- hangoztatta von der Leyen kedden a párizsi Boulogne-Billancourtban megrendezett második nemzetközi nukleáris energia csúcstalálkozón.

Németország a 2011-es fukusimai katasztrófát követően fokozatosan kezdett leválni az atomenergiáról, az utolsó atomerőműveket 2023-ban kapcsolták le.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Versant Media

A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette,&nbsp;az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Amerika a győzelem kapujában, Trumpot fenyegeti Irán, európai hadiflotta indul meg a Közel-Keletre - Híreink az iráni háborúról percről percre kedden
Von der Leyen: „Európa stratégiai hibát követett el”
Ez biztosan megmozgatja a forint árfolyamát!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility