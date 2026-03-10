Merz: "A döntés megmásíthatatlan. Sajnálom, de így van"

Ugyan sajnálatos, de visszafordíthatatlan Németország lemondása az atomenergiáról - közölte kedden Friedrich Merz német kancellár, miután az Európai Bizottság nyilvánosságra hozta a kis moduláris reaktorok kibővítésére vonatkozó terveit.

Andrej Babis cseh miniszterelnökkel tartott találkozóját követően Merz hangsúlyozta, hogy szerinte Németország kiszállása az atomenergiából egy visszafordíthatatlan folyamat. Ugyanakkor hozzátette: személyesen Ursula von der Leyen, az európai Bizottság elnökének értékelését osztja, miszerint az atomenergiáról való leválás stratégiai hiba volt.

A döntés megmásíthatatlan. Sajnálom, de így van

- fogalmazott, hozzátéve, hogy a német kormány most az energiapolitikája optimalizálásán fáradozik.

A német kancellár egyben a hálózatok bővítését és az energiaellátás növelését szorgalmazta. A német kormány elkötelezte magát új gáztüzelésű erőművek építése mellett, amelyek "tartalékot" jelentenek a megújuló energiaforrások, például a nap- és szélenergia számára.

Merz annak kapcsán beszélt, hogy Von der Leyen nyilvánosságra hozta terveit az atomenergia-termelés bővítéséről, beleértve a kis moduláris reaktorok bevezetését, hogy biztosítsa az Európai Unióban a megfizethető és környezetkímélő villamosenergia-ellátást.

Az elmúlt években a nukleáris energia globális reneszánszát tapasztaljuk, és Európa is részt akar venni ebben

- hangoztatta von der Leyen kedden a párizsi Boulogne-Billancourtban megrendezett második nemzetközi nukleáris energia csúcstalálkozón.

Németország a 2011-es fukusimai katasztrófát követően fokozatosan kezdett leválni az atomenergiáról, az utolsó atomerőműveket 2023-ban kapcsolták le.

