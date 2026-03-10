Szabad utat adott Trump, egyből kilőttek az orosz olajrendelések

India az elmúlt napokban mintegy 30 millió hordó orosz kőolajat vásárolt, miután az Egyesült Államok ideiglenes felmentést adott az ilyen tranzakciókra,
hogy az ország kezelni tudja a Közel-Keletről érkező szállítások kiesését - írja a Bloomberg. A döntésre azután került sor, hogy az amerikai bombázások után Irán bejelentette a Hormuzi-szoros lezárását, amely a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonala.
India az elmúlt évben amerikai és európai nyomásra fokozatosan csökkentette az orosz olaj vásárlását, és a kieső mennyiséget főként Szaúd-Arábiából és Irakból származó szállítmányokkal pótolta. A közel-keleti háború azonban megakasztotta ezt az ellátási láncot, ami gyors irányváltásra kényszerítette az indiai finomítókat.
A washingtoni felmentést a múlt hét végén adták meg, és azóta az indiai vállalatok gyorsan felvásárolták a spot piacon elérhető, még le nem kötött orosz szállítmányokat. A vásárolt olaj egy része már úton volt, illetve ázsiai vizeken tartózkodott, amikor az indiai cégek leszerződtek rá. Az ügyletekben elvileg az Urals, az ESPO és a Varandey típusú orosz olajkeverékek is szerepelnek.
A szállítmányok árképzése is jelentősen megváltozott, hiszen az iráni konfliktus előtt az orosz olaj általában jelentős diszkontáron forgott a Brent referenciaárhoz képest,
most azonban hordónként 2–8 dolláros felár mellett kínálják a londoni Dated Brent benchmarkhoz viszonyítva.
A gyors keresletnövekedés miatt több tanker is megváltoztatta útvonalát, például Szingapúrból India felé.
A vásárlásokból a legnagyobb részt az állami Indian Oil és a Reliance Industries hasította ki. A lap piaci forrásai szerint az Indian Oil körülbelül 10 millió hordót kötött le, míg a Reliance legalább ugyanekkora mennyiséget vásárolt a rendelkezésre álló szállítmányokból.
India az orosz–ukrán háború 2022-es kitörése után növelte jelentősen az orosz olajimportot, amely 2024 közepére meghaladta a napi 2 millió hordót, ami azt jelenti, hogy
az elmúlt egy hétben még a korábbi csúcshoz képest is dupla akkora mennyiségben vásároltak, mint szokás volt.
A Kpler adatai szerint 2026 februárjára már átlagosan napi 1,06 millió hordóra estek vissza és még további csökkenésre lehetett számítani, a mostani háború után azonban kérdéses, hogy mennyire lesz gyorsa a visszarendeződés, hiszen még a Hormuzi-szoros feloldása után is kérdéses, hogy mennyivel drágábban vállaljak majd be a szállításokat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
