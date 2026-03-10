  • Megjelenítés
Szabad utat adott Trump, egyből kilőttek az orosz olajrendelések
Szabad utat adott Trump, egyből kilőttek az orosz olajrendelések

A közel-keleti konfliktus és a Hormuzi-szoros lezárása miatt India gyorsan visszafordult az ukrán háború kezdete óta diszkont áron felvásárolt orosz olajra. Bár az ország egy ideje módszeresen csökkentette orosz importját és nemrég egy USA-val hirtelen megkötött kereskedelmi alku miatt úgy tűnt még komolyabb leválásra készül, Washington ideiglenes felmentése nyomán az indiai finomítók néhány nap alatt mintegy 30 millió hordó orosz nyersolajat vásároltak a spot piacon.

India az elmúlt napokban mintegy 30 millió hordó orosz kőolajat vásárolt, miután az Egyesült Államok ideiglenes felmentést adott az ilyen tranzakciókra,

hogy az ország kezelni tudja a Közel-Keletről érkező szállítások kiesését - írja a Bloomberg. A döntésre azután került sor, hogy az amerikai bombázások után Irán bejelentette a Hormuzi-szoros lezárását, amely a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonala.

India az elmúlt évben amerikai és európai nyomásra fokozatosan csökkentette az orosz olaj vásárlását, és a kieső mennyiséget főként Szaúd-Arábiából és Irakból származó szállítmányokkal pótolta. A közel-keleti háború azonban megakasztotta ezt az ellátási láncot, ami gyors irányváltásra kényszerítette az indiai finomítókat.

A washingtoni felmentést a múlt hét végén adták meg, és azóta az indiai vállalatok gyorsan felvásárolták a spot piacon elérhető, még le nem kötött orosz szállítmányokat. A vásárolt olaj egy része már úton volt, illetve ázsiai vizeken tartózkodott, amikor az indiai cégek leszerződtek rá. Az ügyletekben elvileg az Urals, az ESPO és a Varandey típusú orosz olajkeverékek is szerepelnek.

A szállítmányok árképzése is jelentősen megváltozott, hiszen az iráni konfliktus előtt az orosz olaj általában jelentős diszkontáron forgott a Brent referenciaárhoz képest,

most azonban hordónként 2–8 dolláros felár mellett kínálják a londoni Dated Brent benchmarkhoz viszonyítva.

A gyors keresletnövekedés miatt több tanker is megváltoztatta útvonalát, például Szingapúrból India felé.

A vásárlásokból a legnagyobb részt az állami Indian Oil és a Reliance Industries hasította ki. A lap piaci forrásai szerint az Indian Oil körülbelül 10 millió hordót kötött le, míg a Reliance legalább ugyanekkora mennyiséget vásárolt a rendelkezésre álló szállítmányokból.

India az orosz–ukrán háború 2022-es kitörése után növelte jelentősen az orosz olajimportot, amely 2024 közepére meghaladta a napi 2 millió hordót, ami azt jelenti, hogy

az elmúlt egy hétben még a korábbi csúcshoz képest is dupla akkora mennyiségben vásároltak, mint szokás volt.

A Kpler adatai szerint 2026 februárjára már átlagosan napi 1,06 millió hordóra estek vissza és még további csökkenésre lehetett számítani, a mostani háború után azonban kérdéses, hogy mennyire lesz gyorsa a visszarendeződés, hiszen még a Hormuzi-szoros feloldása után is kérdéses, hogy mennyivel drágábban vállaljak majd be a szállításokat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

