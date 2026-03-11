Benzinár-sokk: fontos lépésre készül a német kormány

A német szövetségi kormánynál jelenleg annak a lehetőségét vizsgálják, hogy

csak napi egyszer lehessen árat emelni a benzinkutakon.

Ezzel Németország Ausztriához igazodna, ahol a benzinkutak csak naponta egyszer, délben emelhetik az árakat; árcsökkentés ott bármikor megengedett.

Katharina Reiche szövetségi gazdasági miniszter hamarosan sajtótájékoztatón kíván tájékoztatni a tervekről.

Háttér

A közel-keleti helyzet eszkalálódása Európa-szerte az egekbe lőtte az üzemanyagárakat. A lenti sávdiagramokon látható, hogy a kontinens egyes országaiban hogyan alakultak a fogyasztói árak február 23 és március 2 között. Fontos hozzátenni: az igazán jelentős árugrást vélhetően az eheti adatokból fogjuk majd látni a legtöbb ország esetében.

A lenti diagramon látható tehát, hogy mekkora áremelkedést tapasztalhattak a fogyasztók az egyes európai országok benzinkútjain. A legnagyobb drágulást hétfőig bezárólag Finnországban láthattunk mindkét finomított olajtermék esetében, de máshol sem valami fényes a helyzet:

Németországban25-30 forintos drágulásokatláthattak a fogyasztók,

de a belga és a francia benzinkutakon is azonnal éreztette a hatását a közel-keleti háború.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images