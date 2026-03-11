Dróntámadás érte a Török Áramlat gázvezetéket – két hullámban érkeztek a légicsapások

Az orosz védelmi minisztérium szerint ukrán drónok támadási kísérletet hajtottak végre hajnalban a Török Áramlat gázvezetéket ellátó egyik kompresszorállomás ellen, ami miatt aktiválták a létesítmény körüli légvédelmi rendszereket. Délután állítólag egy újabb támadási hullám indult a létesítmény ellen. Az orosz bejelentést ugyanakkor gyanússá teszi, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök néhány hete már előre arról beszélt, hogy ilyen támadás készülhet, ami felveti: a magyar ellátás szempontjából kulcsfontosságú vezeték elleni merénylet híre akár orosz propagandacélokat is szolgálhat.

Vállalati Energiamenedzsment 2026 Energiahatékonyság, energiabeszerzés, megújuló energiatermelés – erről szól a Portfolio Vállalati Energiamenedzsment 2026, jöjjön el Ön is!

Szerda hajnalban drónok támadást kíséreltek meg a Török Áramlat gázvezeték egyik kulcsfontosságú infrastruktúrája ellen – állítja az orosz védelmi minisztérium a Telegrammon közzétett üzenetében.

A tájékoztatás szerint március 10-ről 11-re virradó éjszaka több pilóta nélküli eszköz próbálta megközelíteni a Krasznodari területen található Russzkaja kompresszorállomást, amely a fekete-tengeri vezetéken keresztül Európába – így Magyarországra – irányuló gázszállítás egyik fő belépési pontja.

Az orosz minisztérium állítása szerint a légvédelem és az elektronikai hadviselési rendszerek összesen kilenc drónt semmisítettek meg vagy térítettek el, így az infrastruktúrában nem keletkezett kár.

A jelentések szerint az incidens nem ért véget az éjszakai támadással: március 11-én délután egy újabb drónt is lelőttek ugyanazon létesítmény közelében.

Ezzel párhuzamosan az orosz hatóságok arról is beszámoltak, hogy az éjszaka során 14 támadó drón próbálta megközelíteni a Tuapse közelében működő Beregovaja kompresszorállomást, amely a Kék Áramlat gázvezetékhez tartozik. Az orosz közlés szerint ezeket is sikerült hatástalanítani, így egyik vezetékrendszer sem sérült meg – írja a BFM.ru oldal.

Amint arról korábban írtunk, a történtekkel kapcsolatban Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője már két hete arról beszélt, hogy az orosz titkosszolgálatok információi szerint Ukrajna szabotázsakciókat készített elő a fekete-tengeri gázvezetékek – köztük a Török Áramlat és a Kék Áramlat – ellen. A Kreml szerint erről az értesülésről a török partnereket is tájékoztatták. Kijev ugyanakkor határozottan tagadja, hogy ilyen akciókat tervezne, és az orosz állításokat bizonyítékok nélküli dezinformációs műveletnek tartja.

A fekete-tengeri gázvezetékek biztonságáról szóló figyelmeztetések nem most jelentek meg először az orosz kommunikációban, ami gyanússá is teszi a mostani, egyelőre semmilyen kép- vagy videóanyaggal alá nem támasztott bejelentéseket.

Vlagyimir Putyin orosz elnök már februárban arról beszélt, hogy Ukrajna provokációkkal próbálhatja aláásni a békefolyamatot, és szerinte nem kizárt, hogy támadások célpontjává válhatnak a tengeri energiainfrastruktúrák.

Moszkva korábban is jelezte, hogy fenyegetést érzékel ezekkel a vezetékekkel szemben: Szergej Lavrov külügyminiszter például 2023 őszén arról beszélt, hogy robbantási kísérletekre utaló információk miatt orosz hadihajók járőröznek a Török Áramlat és a Kék Áramlat nyomvonalán.

A gázvezetékekkel kapcsolatos incidenseknek azért van különös jelentősége magyar szempontból, mert a Török Áramlat jelenleg Magyarország földgázellátásának legfontosabb útvonala. A vezeték Oroszországból a Fekete-tenger alatt Törökországba jut, majd Bulgárián és Szerbián keresztül éri el Magyarországot. Az ukrajnai tranzit jelentős visszaesése után a magyar import döntő része ezen a déli útvonalon érkezik, így bármilyen fennakadás vagy biztonsági kockázat közvetlenül érintheti az ország energiaellátását.

Az elmúlt években a vezeték stratégiai jelentősége tovább nőtt, miután a hagyományos ukrán tranzitútvonal egyre bizonytalanabbá vált, Budapest és Moszkva több hosszú távú szerződést is erre a szállítási irányra alapozott. Emiatt a magyar energiarendszer szempontjából kulcsfontosságú, hogy a Török Áramlat folyamatosan működjön, és az infrastruktúra biztonságát ne érje támadás vagy műszaki fennakadás.

A mostani incidensről szóló állításokat a háborús információs környezet miatt érdemes fenntartásokkal kezelni, hiszen mindkét fél kommunikációja erősen propagandával terhelt. Ugyanakkor az ilyen hírek önmagukban is fontosak, mert Moszkva hónapok óta hangsúlyozza a gázvezetékek elleni állítólagos fenyegetéseket. Egyes elemzők szerint nem zárható ki, hogy a Kreml akár biztonsági kockázatokra hivatkozva ideiglenesen korlátozhatná a szállítást – ami közvetlenül érintené a Török Áramlaton keresztül gázt importáló országokat, köztük Magyarországot is.

Címlapkép forrása: TurkStream Project/Anadolu Agency/Getty Images