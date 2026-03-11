Elég volt a várakozásból: magyar küldöttség utazik Ukrajnába, hogy a Barátság kőolajvezetékről tárgyaljon

A kijevi látogatás apropója az ukrán energetikával foglalkozó miniszterelnök-helyettesnek címzett levél, amiben a vezeték megnyitását és annak állapotának felmérést kéri a magyar és szlovák kormány.

Ma a küldöttségünk azért utazik Kijevbe, hogy érdemi párbeszédet folytasson a Barátság vezetékről

- emelte ki Czepek Gábor.

A miniszterhelyettes azt is elmondta, hogy vele tart egy olajipari szakember (feltehetően a Mol küldötte), egy nemzetközi kapcsolatokban jártas szakember és egy energiapiaci elemző is.

Czepek külön megemlítette az iráni háború okozta olajárrobbanást, hozzátéve, hogy "most látszik igazán az, hogy mennyire fontos a vezetékes ellátás". Ezért a kintlétük alatt az ukrán nagykövetekkel és az Európai Bizottság képviselőivel is egyeztetni akarnak annak érdekében, hogy "újranyissák a keleti forrásokat".

Előzmények

A Barátság kőolajvezeték Oroszországból Ukrajnán keresztül szállít kőolajat Magyarországra és Szlovákiába. A tranzit január végén állt le, miután egy orosz dróntámadás következtében megrongálódott a vezeték egyik kulcsfontosságú létesítménye, a tranzithoz elengedhetetlen szivattyúállomás. Az ellátás kimaradása súlyos diplomáciai vitát váltott ki: Magyarország és Szlovákia továbbra azt mondja, hogy „Ukrajna politikai okokból késlelteti a helyreállítást” és a vezetéknek semmi baja, amely állítását Orbán Viktor műholdfelvételekre és operatív információkra alapozza.

Az olajinfrastruktúrát üzemeltető ukrán Naftogaz mindezt tagadja. A vállalat közlése alapján az orosz támadás a létesítményhez tartozó tartályparkot érte, ezért a rutin eljárások miatt, hogy ne folyjon ki az olaj a környezetbe, a magas hőfokra felmelegedő olajat a csővezetékbe kellett "visszatárolni", ami viszont súlyos károkat okozott a szivattyúállomás belső szerkezetében. Az ukrán fél szerint emiatt a hibafeltárás és a javítás jóval összetettebb, mint azt korábban feltételezték.

Időközben egyre nagyobb nemzetközi nyomás nehezedik Ukrajnára, hogy engedélyezze az EU, Magyarország és Szlovákia szakértőinek a Barátság kőolajvezeték sérült szakaszának helyszíni vizsgálatát. Az Európai Unió már azt is bedobta, hogy pénzügyi segítséget ad Ukrajnának a Barátság kőolajvezeték létesítményeinek helyreállítására.

Magyarország azóta elrendelt egy "tényfeltáró szakértői csapat összeállítását", hogy első kézből bizonyosodjon meg az Ukrajnán áthaladó Barátság kőolajvezeték állapotáról.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert