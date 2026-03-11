  • Megjelenítés
FONTOS Kijöttek a várva várt számok, erre számíthatnak a nyugdíjasok Magyarországon
Elég volt a várakozásból: magyar küldöttség utazik Ukrajnába, hogy a Barátság kőolajvezetékről tárgyaljon
Gazdaság

Elég volt a várakozásból: magyar küldöttség utazik Ukrajnába, hogy a Barátság kőolajvezetékről tárgyaljon

Portfolio
4 tagú "tényfeltáró küldöttség" utazik Kijevbe, hogy megteremtsék a Barátság kőolajvezeték újraindításának feltételeit - közölte Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes Záhonyból, a magyar-ukrán határon megtartott sajtótájékoztatón.

A kijevi látogatás apropója az ukrán energetikával foglalkozó miniszterelnök-helyettesnek címzett levél, amiben a vezeték megnyitását és annak állapotának felmérést kéri a magyar és szlovák kormány.

Ma a küldöttségünk azért utazik Kijevbe, hogy érdemi párbeszédet folytasson a Barátság vezetékről

- emelte ki Czepek Gábor.

A miniszterhelyettes azt is elmondta, hogy vele tart egy olajipari szakember (feltehetően a Mol küldötte), egy nemzetközi kapcsolatokban jártas szakember és egy energiapiaci elemző is.

Még több Gazdaság

Itt a fordulat a Barátság kőolajvezetéknél: Robert Fico és Ursula von der Leyen fontos megállapodásig jutott el

Kijöttek a várva várt számok, erre számíthatnak a nyugdíjasok Magyarországon

Lepattintotta Trump fenyegetését, az EU védelmében hisz a betámadott ország vezetője

Czepek külön megemlítette az iráni háború okozta olajárrobbanást, hozzátéve, hogy "most látszik igazán az, hogy mennyire fontos a vezetékes ellátás". Ezért a kintlétük alatt az ukrán nagykövetekkel és az Európai Bizottság képviselőivel is egyeztetni akarnak annak érdekében, hogy "újranyissák a keleti forrásokat".

Előzmények

A Barátság kőolajvezeték Oroszországból Ukrajnán keresztül szállít kőolajat Magyarországra és Szlovákiába. A tranzit január végén állt le, miután egy orosz dróntámadás következtében megrongálódott a vezeték egyik kulcsfontosságú létesítménye, a tranzithoz elengedhetetlen szivattyúállomás. Az ellátás kimaradása súlyos diplomáciai vitát váltott ki: Magyarország és Szlovákia továbbra azt mondja, hogy „Ukrajna politikai okokból késlelteti a helyreállítást” és a vezetéknek semmi baja, amely állítását Orbán Viktor műholdfelvételekre és operatív információkra alapozza.

Az olajinfrastruktúrát üzemeltető ukrán Naftogaz mindezt tagadja. A vállalat közlése alapján az orosz támadás a létesítményhez tartozó tartályparkot érte, ezért a rutin eljárások miatt, hogy ne folyjon ki az olaj a környezetbe, a magas hőfokra felmelegedő olajat a csővezetékbe kellett "visszatárolni", ami viszont súlyos károkat okozott a szivattyúállomás belső szerkezetében. Az ukrán fél szerint emiatt a hibafeltárás és a javítás jóval összetettebb, mint azt korábban feltételezték.

Időközben egyre nagyobb nemzetközi nyomás nehezedik Ukrajnára, hogy engedélyezze az EU, Magyarország és Szlovákia szakértőinek a Barátság kőolajvezeték sérült szakaszának helyszíni vizsgálatát. Az Európai Unió már azt is bedobta, hogy pénzügyi segítséget ad Ukrajnának a Barátság kőolajvezeték létesítményeinek helyreállítására.

Magyarország azóta elrendelt egy "tényfeltáró szakértői csapat összeállítását", hogy első kézből bizonyosodjon meg az Ukrajnán áthaladó Barátság kőolajvezeték állapotáról.

Kapcsolódó cikkünk

Megjelent több fontos részletszabály: ha ezt nem tudod, meglepetés érhet tankoláskor

Nagy Márton bejelentést tett az üzemanyagárakkal kapcsolatban

Lerántottuk a leplet a védett, ársapkás benzinről: kiderült, mennyit visz el az állam

Elszálltak az üzemanyagárak, átfogó csomaggal lépett fel a kormány - Ez benne a legnagyobb újdonság

Védett ár a benzinre és a dízelre – itt vannak az apró betűs részletek, amikről eddig nem beszéltek

Rendkívüli: újra bevezetik Magyarországon az üzemanyag-árstopot, kiderültek a részletek

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Tényleg vakon követjük a tömeget?

Csordaszellem - az a viselkedésminta, amikor valaki a saját véleménye helyett a többség viselkedését követi. A mintát gyakran látni a tőkepiacokon is: a mániákat, buborékokat... The post Té

Kasza Elliott-tal

Versant Media

A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette,&nbsp;az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Legintenzívebb támadását indította Irán a háború kitörése óta, helyzet van a Hormuzi-szorosban – Híreink az iráni háborúról szerdán
Radikális változás érik a NATO egyik legerősebb országában – Elkészült a kockázatos mesterterv, váratlan fordulat lehet a vége
Merz: "A döntés megmásíthatatlan. Sajnálom, de így van"
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility