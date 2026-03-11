Elszálló benzinárak: újabb kormány készül kemény lépésre

A francia kormány új eszközöket keres az üzemanyagárak elszabadulásának fékezésére: a kabinet azt vizsgálja, hogy ideiglenesen plafont szabhat-e a forgalmazók árrésének, illetve milyen mechanizmusokkal lehetne kisimítani az árak gyors emelkedését és csökkenését. A döntés még nem született meg, de a kormány jelezte: szükség esetén keményebb beavatkozásra is kész a fogyasztók védelmében.

A francia kormány nem érzi magát eszköztelennek az olajárak emelkedésével szemben, és ezt jelezni is szeretné a lakosság felé; a szerdai minisztertanácsi ülésen Sébastien Lecornu miniszterelnök arra kérte a kabinet tagjait, hogy tegyenek javaslatokat „a fogyasztók jobb védelmére az árak erős ingadozásával szemben”.

Annak jelzésére pedig, hogy szükség esetén a kormány keményebb eszközökhöz is nyúlhat, a miniszterelnök azt kérte:

vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy szabályozással plafont szabjanak az üzemanyag-forgalmazók árrésének,

illetve dolgozzanak ki olyan mechanizmusokat, amelyek képesek mérsékelni az üzemanyagárak hirtelen emelkedéseit és csökkenéseit.

Arra a kérdésre, hogyan működne egy ilyen radikálisabb mechanizmus, Maud Brégeon energiaügyi delegált miniszter óvatos választ adott. „Ezen a ponton még nincs döntés” – mondta a minisztertanács ülése után. „A mi feladatunk most az, hogy megoldásokat keressünk az állam minden érintett szervezetével és a piaci szereplőkkel együtt. Ezért is találkozunk holnap a forgalmazókkal.”

Egyelőre a kormány elsősorban arra koncentrál, hogy ellenőrizze a tisztességes versenyt a benzinkutaknál, és erős nyomást gyakoroljon a forgalmazókra. A miniszter üdvözölte is, hogy néhány lánc – például a Leclerc és a Coopérative U – szerdán bejelentette: a következő két napban csökkentik áraikat.

Nem árstopról van szó

A miniszterelnök által felvetett elképzelés azonban jóval szigorúbb lenne, még ha nem is klasszikus árstopról beszélünk – ahogyan azt a radikális baloldali LFI javasolja, és ahogyan a Covid-válság idején például a maszkoknál kísérleti jelleggel alkalmazták. A kormány szerdán ismét jelezte: ellenzi ezt a megoldást.

Egy piacgazdaságban az árstop – ha az árakat az önköltségi szint alá szorítja – könnyen hiányhoz vezethet a fogyasztók számára. Meg kell őriznünk a józan mérlegelést

– indokolta Maud Brégeon.

De akkor miről is van szó pontosan? Mivel a miniszterek nem részletezték, mit jelentene a gyakorlatban az esetleges „árrésplafon”, a felvetés sokaknak az 1990 nyarán rövid ideig alkalmazott mechanizmust idézi fel, Pierre Bérégovoy és Michel Rocard kormányzása idejéből. Az Öböl-háború kitörése utáni olajárrobbanást követően a francia kormány akkor egy olyan rendszert vezetett be, amely a kutakon alkalmazott árakat szabályozta. Ennek keretében naponta meghatároztak egy maximális árat a piaci árak alapján, amelyhez egy átalány jellegű árrést adtak hozzá. Ez az árrés megyénként eltért, hogy tükrözze a különböző elosztási költségeket. Más szóval:

az üzemanyag-forgalmazók árrését az állam határozta meg.

Úgy tűnik, ez a kényszerítő jellegű rendszer inspirálja most Sébastien Lecornu gondolkodását is.

Címlapkép forrása: Shutterstock