  • Megjelenítés
Elszálló benzinárak: újabb kormány készül kemény lépésre
Gazdaság

Elszálló benzinárak: újabb kormány készül kemény lépésre

Portfolio
A francia kormány új eszközöket keres az üzemanyagárak elszabadulásának fékezésére: a kabinet azt vizsgálja, hogy ideiglenesen plafont szabhat-e a forgalmazók árrésének, illetve milyen mechanizmusokkal lehetne kisimítani az árak gyors emelkedését és csökkenését. A döntés még nem született meg, de a kormány jelezte: szükség esetén keményebb beavatkozásra is kész a fogyasztók védelmében.

A francia kormány nem érzi magát eszköztelennek az olajárak emelkedésével szemben, és ezt jelezni is szeretné a lakosság felé; a szerdai minisztertanácsi ülésen Sébastien Lecornu miniszterelnök arra kérte a kabinet tagjait, hogy tegyenek javaslatokat „a fogyasztók jobb védelmére az árak erős ingadozásával szemben”.

Annak jelzésére pedig, hogy szükség esetén a kormány keményebb eszközökhöz is nyúlhat, a miniszterelnök azt kérte:

vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy szabályozással plafont szabjanak az üzemanyag-forgalmazók árrésének,

illetve dolgozzanak ki olyan mechanizmusokat, amelyek képesek mérsékelni az üzemanyagárak hirtelen emelkedéseit és csökkenéseit.

Még több Gazdaság

Dróntámadás érte a Török Áramlat gázvezetéket – két hullámban érkeztek a légicsapások

Már is kiterjesztette Nagy Márton a védett áru üzemanyagok rendszerét – fontos kiegészítést jelentett be

Megszólalt a hitelminősítő: bóvliba vághatják Magyarországot

Arra a kérdésre, hogyan működne egy ilyen radikálisabb mechanizmus, Maud Brégeon energiaügyi delegált miniszter óvatos választ adott. „Ezen a ponton még nincs döntés” – mondta a minisztertanács ülése után. „A mi feladatunk most az, hogy megoldásokat keressünk az állam minden érintett szervezetével és a piaci szereplőkkel együtt. Ezért is találkozunk holnap a forgalmazókkal.”

Egyelőre a kormány elsősorban arra koncentrál, hogy ellenőrizze a tisztességes versenyt a benzinkutaknál, és erős nyomást gyakoroljon a forgalmazókra. A miniszter üdvözölte is, hogy néhány lánc – például a Leclerc és a Coopérative U – szerdán bejelentette: a következő két napban csökkentik áraikat.

Nem árstopról van szó

A miniszterelnök által felvetett elképzelés azonban jóval szigorúbb lenne, még ha nem is klasszikus árstopról beszélünk – ahogyan azt a radikális baloldali LFI javasolja, és ahogyan a Covid-válság idején például a maszkoknál kísérleti jelleggel alkalmazták. A kormány szerdán ismét jelezte: ellenzi ezt a megoldást.

Egy piacgazdaságban az árstop – ha az árakat az önköltségi szint alá szorítja – könnyen hiányhoz vezethet a fogyasztók számára. Meg kell őriznünk a józan mérlegelést

– indokolta Maud Brégeon.

De akkor miről is van szó pontosan? Mivel a miniszterek nem részletezték, mit jelentene a gyakorlatban az esetleges „árrésplafon”, a felvetés sokaknak az 1990 nyarán rövid ideig alkalmazott mechanizmust idézi fel, Pierre Bérégovoy és Michel Rocard kormányzása idejéből. Az Öböl-háború kitörése utáni olajárrobbanást követően a francia kormány akkor egy olyan rendszert vezetett be, amely a kutakon alkalmazott árakat szabályozta. Ennek keretében naponta meghatároztak egy maximális árat a piaci árak alapján, amelyhez egy átalány jellegű árrést adtak hozzá. Ez az árrés megyénként eltért, hogy tükrözze a különböző elosztási költségeket. Más szóval:

az üzemanyag-forgalmazók árrését az állam határozta meg.

Úgy tűnik, ez a kényszerítő jellegű rendszer inspirálja most Sébastien Lecornu gondolkodását is.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Tényleg vakon követjük a tömeget?

Csordaszellem - az a viselkedésminta, amikor valaki a saját véleménye helyett a többség viselkedését követi. A mintát gyakran látni a tőkepiacokon is: a mániákat, buborékokat... The post Té

RSM Blog

Belső ellenőrzés kiszervezése

A belső ellenőrzés akkor igazán értékes, amikor még "nincs baj" — mert ilyenkor lehet időben észrevenni a rejtett kockázatokat és javítani a folyamatokat. Ugyanakkor sok szervezetnél a bel

Kasza Elliott-tal

Versant Media

A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette,&nbsp;az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Három hajót is támadás ért a Hormuzi-szorosnál, időkorlát nélküli háborúról beszél Izrael – Híreink az iráni háborúról szerdán
Itt a fordulat a Barátság kőolajvezetéknél: Robert Fico és Ursula von der Leyen fontos megállapodásig jutott el
Merz: "A döntés megmásíthatatlan. Sajnálom, de így van"
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility