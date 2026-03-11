Ennek az adatnak még utoljára örülhet a Fed

Az infláció és a maginfláció is a várakozásoknak megfelelően alakult februárban. Előbbi 2,4%, utóbbi 2,5% volt éves alapon. Azonban a piacok alig reagáltak az adatra, ami nem véletlen, ugyanis az inflációs pálya szempontjából most sokkal fontosabb mi történik a Közel-Keleten.

Februárban az amerikai infláció éves alapon 2,4% volt az előző havi 2,4%-hoz képest (várakozás: 2,4%). A maginfláció éves alapon 2,5% volt az előző havi 2,5%-hoz képest (várakozás: 2,5%).

Havi alapon az infláció 0,3%-kal, a maginfláció 0,2%-kal nőtt. A részletes inflációs adatokat megnézve februárban hosszú idő után az energia újra pozitívan járult hozzá az inflácihoz, viszont ezt ellensúlyozta a szolgáltatások inflációjának mérséklődése.

A következő hónapokban viszont feltehetőleg nem tud annyit lassulni a szolgáltatószektor inflációja, hogy ellensúlyozza az energiaárak emelkedésének hatását.

