  • Megjelenítés
Ennek az adatnak még utoljára örülhet a Fed
Gazdaság

Ennek az adatnak még utoljára örülhet a Fed

Portfolio
Az infláció és a maginfláció is a várakozásoknak megfelelően alakult februárban. Előbbi 2,4%, utóbbi 2,5% volt éves alapon. Azonban a piacok alig reagáltak az adatra, ami nem véletlen, ugyanis az inflációs pálya szempontjából most sokkal fontosabb mi történik a Közel-Keleten.

Februárban az amerikai infláció éves alapon 2,4% volt az előző havi 2,4%-hoz képest (várakozás: 2,4%). A maginfláció éves alapon 2,5% volt az előző havi 2,5%-hoz képest (várakozás: 2,5%).

Havi alapon az infláció 0,3%-kal, a maginfláció 0,2%-kal nőtt. A részletes inflációs adatokat megnézve februárban hosszú idő után az energia újra pozitívan járult hozzá az inflácihoz, viszont ezt ellensúlyozta a szolgáltatások inflációjának mérséklődése.

A következő hónapokban viszont feltehetőleg nem tud annyit lassulni a szolgáltatószektor inflációja, hogy ellensúlyozza az energiaárak emelkedésének hatását.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Belső ellenőrzés kiszervezése

A belső ellenőrzés akkor igazán értékes, amikor még "nincs baj" — mert ilyenkor lehet időben észrevenni a rejtett kockázatokat és javítani a folyamatokat. Ugyanakkor sok szervezetnél a bel

Holdblog

Tényleg vakon követjük a tömeget?

Csordaszellem - az a viselkedésminta, amikor valaki a saját véleménye helyett a többség viselkedését követi. A mintát gyakran látni a tőkepiacokon is: a mániákat, buborékokat... The post Té

Kasza Elliott-tal

Versant Media

A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette,&nbsp;az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Legintenzívebb támadását indította Irán a háború kitörése óta, helyzet van a Hormuzi-szorosban – Híreink az iráni háborúról szerdán
Itt a fordulat a Barátság kőolajvezetéknél: Robert Fico és Ursula von der Leyen fontos megállapodásig jutott el
Merz: "A döntés megmásíthatatlan. Sajnálom, de így van"
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility