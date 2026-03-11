  • Megjelenítés
Financial Times: egy Kreml-közeli ügynökség is beszállt a magyar választási kampányba
Financial Times: egy Kreml-közeli ügynökség is beszállt a magyar választási kampányba

A Kreml állítólag titkos dezinformációs kampányt indított, hogy beavatkozzon a magyar választásokba – erről számolt be a Financial Times több, az ügyet ismerő forrásra hivatkozva. A világszerte meghatározó gazdasági lap cikke egy olyan dokumentumra épül, amelyet a Kreml számára készített egy orosz médiatanácsadó cég, és amely részletes kommunikációs stratégiát vázol fel a magyar politikai tér befolyásolására, hogy azzal segítsék a jelenlegi magyar kormánypártokat. A cikkben megszólaló orosz és magyar szereplők egyaránt tagadták az állításokat.
Meglepő, akár piaci hatásokat is kiváltó cikkel jelentkezett a Financial Times, amely a világ egyik legnagyobb gazdasági lapja által látott, állítólagos tervezetet mutat be, amelyet a Social Design Agency nevű, a Kremlhez köthető tanácsadó cég készített még 2025 végén. A nyugati szankciók alatt álló szervezet a dokumentumban egy olyan online kampányt javasol, amely magyar influenszereken keresztül terjesztene Oroszországban megtervezett üzeneteket a közösségi médiában. A terv szerint Orbán Viktor miniszterelnököt olyan vezetőként mutatnák be, aki képes megőrizni Magyarország szuverenitását és egyenrangú félként tárgyalni a világ vezetőivel, miközben legfontosabb politikai ellenfelét, Magyar Pétert „Brüsszel bábjaként” ábrázolnák.

A dokumentum részletesen kitér arra is, hogy a kampányban „információs támadásokkal” kellene gyengíteni a Tisza Párt hitelességét. A stratégia szerint a pártot inkompetensnek, megosztottnak és rejtett politikai célok által vezéreltnek kellene bemutatni, miközben a közösségi médiában terjesztett tartalmak – mémek, videók, infografikák – a magyar közönséghez igazított formában jelennének meg.

A terv hangsúlyozza, hogy az orosz szerepvállalásnak rejtve kell maradnia, mert a nyílt támogatás visszaüthetne a magyarországi kormánypártok számára.

A Financial Times szerint az ilyen kampányok koordinálása a Kremlben Szergej Kirijenko elnökhelyettesi kabinetfőnök hatáskörébe tartozhat, aki korábban más országokban is irányított hasonló információs műveleteket – róla már a VSquare oknyomozó oldal is azt írta, hogy titokban beszáll a magyar kampányba. A Social Design Agency már korábban is szerepet kapott a „Doppelgänger” néven ismert online kampányban, amely hamis hírekkel és mesterséges intelligenciával készített deepfake tartalmakkal próbálta befolyásolni európai közbeszédet.

A cikkben megszólaló orosz és magyar szereplők egyaránt tagadták az állításokat.

Oroszország budapesti nagykövete azt mondta, Moszkva csupán a kétoldalú kapcsolatok fenntartásában érdekelt, míg a magyar kormány „baloldali álhírnek” nevezte a történetet a Financial Times megkeresésére. A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov szintén kétségbe vonta a beszámoló hitelességét, és azt állította, hogy a Financial Times téves következtetésekre juthatott.

