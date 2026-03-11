  • Megjelenítés
Hullámvasútra ült a forint a keleti-konfliktus árnyékában: egy meglepő területen is látványos a hatás
Portfolio
Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
A több mint egy hete tartó közel-keleti konfliktus jelentős hatással volt a világgazdaságra. Izrael és az Egyesült Államok összehangolt támadásával megindult műveletet követően az olaj és más energiahordozók ára az egekbe szökött, a tőzsdéken pedig jelentős mozgások bontakoztak ki világszerte. A nagy világgazdasági események a forint árfolyamát sem kímélték: a magyar valuta az elmúlt héten az euróval szemben megközelítette a 400-as, a dollárral szemben pedig 347-es szinteket is, amelyekre hónapok óta nem volt példa. A Google Trends adatai azt mutatják, a forint hullámvasútja az internetes keresésekben is meglátszott.

Hullámvasútra ültette a forintot a közel-keleti háború

Izrael és az Egyesült Államok február 28-án indították meg a támadásokat Irán ellen, a hónapok óta eszkalálódó konfliktus kirobbanásának pedig azonnali gazdasági hatásai voltak. A harcok hírére az egyik első gazdasági reakció az olajár megugrása volt: a Brent típusú olaj ára a háború kitörése előtti, 70 dolláros hordónkénti szintről rövid időre a 120 dolláros szintet/hordó közelébe emelkedett.

Az olajárak mellett a konfliktus a devizapiacokra is jelenetős hatást gyakorolt, amely a magyar valutát sem hagyta érintetlenül. A befektetők rögtön kockázatkerülő módba kapcsoltak, aminek hatására a dollár erősödni kezdett a régiós devizák, a forintot is beleértve. Az ING elemzői a szerint ennek egyik fő oka a piaci pozícionáltság, ugyanis az elmúlt egy évben nagy carry trade-pozíciók épültek fel forintban, egy „risk-off” sokkban pedig ezek leépülése aránytalan forintgyengülést tud okozni. 

Egy héttel a konfliktus kirobbanását követően nem csillapodtak a harcok a régióban, amelynek folyományaként hétfőn kora reggel a 395,6-ig emelkedett az euró jegyzése, ami 0,7%-os forintgyengülést jelentett péntek estéhez képest, amellyel tovább folytatódott a deviza hónapok óta nem látott lejtmenete. A nap folyamán már a 400-as szint is hajszálnyira volt, ugyanis a jegyzés a 399,9-es szintet is elérte. 

Az erősödő dollár mellett persze az amerikai valutával szemben sem teljesített jól a magyar fizetőeszköz. A dollár-forint jegyzés árfolyama a 347-es szintet is elérte. A nyomás a magyar valután végül hétfő este enyhülni kezdett, miután a Donald Trump bejelentette, hogy elérték a katonai céljaikat az iráni háborúban, így a konfliktusnak „lényegében vége van”, ezzel pedig jelentősen mérséklődött a bizonytalanság a piacokon. A hírre a forint rögtön szárnyalni kezdett, amely a következő napra is kitartott:

kedden az euróval szemben 383-as szint alá, míg a dollárral szemben 329 alá erősödött a forint.

Az interneten is hullámokat keltett a forint árfolyama

A Google Trends adatai alapján korábban megvizsgáltuk, milyen hatással volt az internetes keresésekre az Artemis-2 Hold-küldetés többszöri elhalasztása. Legutóbbi cikkünkben azt néztük meg, hogy a Közel-Keleten kirobbant konfliktust követően mely országokra figyeltek leginkább az internetezők.

A Google Trends leginkább felkapott témákat listázó felületén a hét elején meghatározó téma volt a forint árfolyama ("eur huf"), amely relevancia tekintetében az első helyet foglalja el az alábbi táblázaton.

felkapott-keresések-24-óra-magyarország
Kép forrása: Google Trends

A forint témaköre a Közel-Keleten kirobbant konfliktus idején generálta a legnagyobb érdeklődést az elmúlt egy évben Magyarországon,

a Google Trends adatai szerint. A megugrás szemmel látható az "euf huf" és az "usd huf" keresési kifejezések esetén is, lévén, hogy a két nagy valutához mérik leggyakrabban a magyar fizetőeszközt.

forint-eur-usd-1-év
Kép forrása: Google Trends

Az elmúlt öt év adatai alapján az is elmondható, hogy a magyar valuta 2024 novembere óta nem generált ekkor érdeklődést az interneten. Azonban, a 2022-ben kirobbant orosz-ukrán háború, amely rendkívül súlyosan érintette a forint árfolyamát, a keresési intenzitásban is nagyobb hullámokat generált.

forint-eur-usd-5-év
Kép forrása: Google Trends

Világszerte vizsgálva a forint iránti érdeklődést, látható, hogy Magyarországot követően a szomszédos országokban,

Szlovákiában, Ausztriában, Szerbiában és Romániában volt a legmagasabb a keresési intenzitás a valutával kapcsolatban az elmúlt 30 napban.

forint-keresések-30-nap-térkép
Kép forrása: Google Trends

Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

