Itt a fordulat a Barátság kőolajvezetéknél: Robert Fico és Ursula von der Leyen fontos megállapodásig jutott el
Itt a fordulat a Barátság kőolajvezetéknél: Robert Fico és Ursula von der Leyen fontos megállapodásig jutott el

Robert Fico szlovák miniszterelnök az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyennel folytatott tárgyalása után bejelentette, hogy megállapodtak a Barátság kőolajvezeték ukrajnai tranzitjának újraindításáról. Az ügy hátterében Magyarország és Szlovákia Ukrajnára gyakorolt energetikai nyomása, valamint az EU Kijevnek szánt 90 milliárd eurós hitelének blokkolása áll – számolt be a Delo.ua.
Fico a megbeszélésen műholdfelvételeket mutatott be – azokat, amelyeket korábban a magyar kormány is használt –, melyek szerinte azt bizonyítják, hogy a Barátság vezeték ukrajnai szakasza érintetlen, és a tranzit leállítása Volodimir Zelenszkij egyoldalú döntése volt. Az ukrán elnök és a helyi hatóságok viszont azt állítják, hogy a vezeték földalatti szakasza, valamint az olajnyomás fenntartásához szükséges berendezések és egy olajtartály is sérült, ami miatt nem indulhat újra a tranzit a csövön.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a műszaki állapottal kapcsolatos állításokat nem kommentálta, de abban egyetértett, hogy minél előbb helyre kell állítani az olajáramlást a vezetéken.

Az EU emellett technikai és pénzügyi segítséget is felajánlott a javítási munkálatokhoz.

Ukrajna hivatalos álláspontja szerint a Barátság kőolajvezetéken a tranzit azért állt le, mert januárt végén egy orosz légicsapás súlyosan megrongálta a Naftogaz-csoport kritikus infrastruktúráját a Lviv megyei Brodi településen. Erre válaszul Magyarország és Szlovákia leállította az Ukrajna felé irányuló dízelszállítást. A két ország közölte, hogy mindaddig nem folytatják az exportot, amíg a vezetéket meg nem javítják.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy múlt heti sajtótájékoztatón amellett érvelt, hogy a vezetéket nem kellene helyreállítani, mivel azon orosz olaj érkezik. "Ők ölnek minket, mi meg adjunk olajat Orbánnak, mert szegény nem tudja megnyerni a választást nélküle" - fogalmazott az ukrán elnök. Ugyanakkor elismerte:

mivel a vezeték helyreállítása nélkül az EU blokkolja a 90 milliárd eurós ukrajnai hitelt, a Barátság vezeték másfél hónapon belül javítható a berendezések súlyos sérülései miatt.

Fico korábban bejelentette, hogy Szlovákia csatlakozik a hitel blokkolásához, és leállítja az Ukrajnának nyújtott sürgősségi áramszállítást. Orbán Viktor magyar miniszterelnök támogatta ezt a lépést. Sőt, kijelentette, hogy erővel kényszeríti Ukrajnát az olajszállítás újraindítására. Az ukrán külügyminisztérium energetikai zsarolásnak minősítette Budapest és Pozsony ultimátumait. Kijev arra szólított fel, hogy az ilyen követeléseket a Kremlhez, és ne hozzájuk intézzék.

Az Európai Bizottság hivatalosan megerősítette, hogy vizsgálja a Barátság vezeték javításához nyújtható pénzügyi támogatás lehetőségeit. Eközben Magyarország megkezdte egy alternatív útvonal, az Adria-vezeték tesztelését, amely a Barátság kiváltására szolgálhatna.

Címlapkép forrása: EU

