Legyint az inflációs félelmekre a francia jegybank elnöke

A jegybankelnök az RTL francia rádiónak adott interjújában a Reuters szerint úgy fogalmazott, hogy a válság gazdasági hatása „valamivel magasabb inflációt és valamivel alacsonyabb növekedést jelent”. Ugyanakkor határozottan visszautasította a stagfláció emlegetését. Mint mondta,
nem beszélhetünk a gazdasági aktivitás megrekedéséről, mivel Franciaország képes lesz fenntartani a növekedést.
Franciaországban a fogyasztói árak emelkedése tartósan az euróövezet legalacsonyabbjai közé tartozik, emellett stabilan az Európai Központi Bank kétszázalékos inflációs célja alatt marad. Villeroy emlékeztetett arra, hogy a decemberi makrogazdasági előrejelzésük az egész évre mindössze 1,3 százalékos inflációt vetített előre. Ez a mutató jóval elmarad a legtöbb európai szomszédos ország adatától. Az érték szerinte most "kissé emelkedhet", de hangsúlyozta, hogy a kulcsszó a "kissé".
A júniusban távozó jegybankelnök – aki az EKB Kormányzótanácsának is tagja – más európai jegybankárokhoz hasonlóan kivárásra intett az iráni válság közepette.
Álláspontja szerint a jelenlegi helyzetben nincs szükség azonnali kamatemelésre. Leszögezte ugyanakkor, hogy nem engedik meg az infláció tartós meggyökerezését.
