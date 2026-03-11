  • Megjelenítés
Már a pincérek közötti is megjelentek az ázsiai vendégmunkások
Gazdaság

Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Még csak most kezdődött az előszezon a vendéglátásban, de máris felütötte a fejét egyes helyeken a munkaerőhiány. Felszolgálókat és szakácsot még csak-csak találnak a hotelek és az éttermek, de mosogatót, takarítókat vagy éppen szobaasszonyokat szinte lasszóval kell fogniuk. Nem véletlen, hogy a kevésbé kedvelt feladatokra sokszor külföldieket alkalmaznak. Bizonyos munkakörök kiváltására vagy a munkafolyamatok megkönnyítésére egyre elterjedtebbek a digitális eszközök, néhány esetben AI-megoldások alkalmazása, de a vendégszerzésnek az automata kommunikációra és marketingre épülő módja még gyerekcipőben jár.
A munkaerőhelyzet jelentős különbségeket mutat Budapest és a vidék között. Vidéken komolyabb kihívást jelent a megfelelő számú és képzettségű munkaerő megtalálása és megtartása, aminek egyik oka, hogy a végzett szakemberek közül sokan a fővárosban keresnek munkát, ahol nagyobb egységek és szélesebb szakmai lehetőségek várják őket.

Semsei Rudolf, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének alelnöke a Portfolio megkeresésére elmondta: vidéken számszerűen is kisebb a potenciális munkaerőbázis, így a szálláshelyek és éttermek eleve szűkebb körből tudnak válogatni. Szerinte ezen a helyzeten sokat javíthatna a helyi szakiskolákkal kialakított szoros együttműködés. Ha a vidéki vendéglátóhelyek már a képzés ideje alatt kapcsolatot építenek a tehetséges tanulókkal, és bevonják őket a mindennapi működésbe, hosszú távon stabil utánpótlást biztosíthatnának maguknak. Ugyanakkor itt újabb nehézség merül fel: a vidéki egységek jellemzően kisebb méretűek a budapestieknél, így gyakran nincs elegendő kapacitásuk arra, hogy külön mentort biztosítsanak a tanulók vagy a frissen végzettek szakmai támogatására.

A cukrász szakmáról szólva pedig elmondta: e szegmensben jelenleg inkább túlképzés tapasztalható, és a duális képzés keretében működő cukrászdák számára egyre nehezebb ennyi tanulót megfelelően foglalkoztatni. Azok, akiket foglalkoztatnak, pedig gyakran nem kapnak elegendő mentorálást és figyelmet a fejlődésükhöz, ami hozzájárul a pályaelhagyáshoz. „Ezért a kihívás nem elsősorban a munkaerőhiány, hanem a pálya vonzóbbá tétele: a munkahelyeknek úgy kell kialakítaniuk a környezetet, hogy a végzettek számára izgalmas és motiváló legyen a szakma, így csökkentve a pályaelhagyók számát” – mondta Semsei Rudolf.

Segíthet a felszolgálási díjnál bevezetett változás

A vendéglátást érintő általános munkaerőpiaci helyzetről szólva elmondta: Budapesten a néhány évvel ezelőtti állapothoz képest érezhetően jobb a helyzet, és a remények szerint tovább javul az 5+1-es vendéglátóipari programnak köszönhetően, amely „országos szinten is biztató a teljes szakmának”. Az ipartestületi alelnök szerint a programcsomag azon intézkedése, hogy

a vendégek étel- és italfogyasztásából származó, áfát tartalmazó bevétel legfeljebb 20%-át felszolgálási díjként lehet szétosztani a munkavállalók között, jelentős jövedelemnövekedést eredményezhet a dolgozók számára, ami hozzájárulhat a munkaerő megtartásához és a pálya vonzerejének további növeléséhez.

Kőrössy Zoltán, az Eventrend Group alapító-társtulajdonosa azt mondta, hogy az alapvető munkaerőpiaci trend nem változott meg tavalyhoz vagy tavalyelőtthöz képest. A nyitási és a teraszszezon még nem indult meg, vagyis ilyenkor még nem annyira érzékelhető az a jelenség, hogy

a kétkezi alapszakmákban, mint a takarító, a housekeeper, szobaasszony és mosogató, folyamatos és visszatérő minőségi és mennyiségi munkaerőhiány van.

„Az olyan képzettebb területeken, mint a felszolgáló vagy a szakács, esetleg a szállodai vezető, érdemben nem rosszabb a helyzet” – emelte ki Kőrössy Zoltán.

Az Eventrend Group alapító-társtulajdonosa szerint az látszódik, hogy a vendéglátásnak bizonyos területei életkor-specifikusak. „Egy csomó fiatalnak az első munkahelyei között van a vendéglátás – például pultosként, lerámolóként vagy pincérként. Viszonylag gyorsan betanulhatók a munkakörök, alapvetően a képzettséget nagyon sok vendéglátóhely nem várja el. A szektor így vonzó lehetőséget jelenthet egy fiatalnak különösen amiatt, hogy részmunkaidőben is lehet végezni. Sokan tanulás mellett dolgoznak, és ehhez képest elég versenyképes a fizetés is” – fogalmazott Kőrössy Zoltán.

Itt is megjelentek az ázsiai vendégmunkások

Sívó Roland, a Turisztikai Vendéglátók és Munkáltatók Országos Szövetségének elnöki tanácsadója saját éttermet üzemeltet Szentendrén, ezért testközelből vannak tapasztalatai a vendéglátásban tapasztalható munkaerőpiaci folyamatokkal kapcsolatban.

A munkaerőhiány továbbra is fennáll. Szakácsot vagy képzett felszolgálót nehéz találni. Mosogatásra pedig még kevesebben jelentkeznek

– mondta Sívó Roland.  

Kiemelte: nagy a bérverseny. Sokszor egyes éttermek más cégek embereit emelt fizetésekkel próbálják meg átcsábítani.

Abszolút nem ritka, hogy egyes éttermeknél pincérként fülöp-szigeteki vagy a srí lankai vendégmunkások dolgoznak

– tette hozzá a szakember.  

Magas kategóriájú szállodákban is előfordul a külföldi munkaerő. Néha ukrán vagy mongol munkavállalókkal is találkozni. „Itt sokszor az okoz problémát, hogy kidolgozzák a megfelelő, biztonságos munkafolyamatokat, mert néha nemcsak a külföldi dolgozók, hanem a magyarok sem tudnak megfelelően magas szinten angolul” – jegyzete meg Sívó Roland.

„Mivel a vendéglátóipari képzéssel foglalkozó intézményekből nem jön ki elég munkaerő, az éttermek sokszor belső képzéssel nevelnek ki munkatársakat. Több helyen dolgoznak úgy, hogy van olyan pincér, aki felveszi a rendeléseket és a végén náluk lehet fizetni, a többi felszolgáló pedig úgynevezett runner munkakörben dolgozik, kiviszik az ételt-italt, majd elviszik az üres tányérokat és poharakat” – mondta Sívó Roland.

Az általunk megkérdezett szakemberek szerint a hétvégén és ünnepnapokon végzett munka egyre kevésbé vonzó a fiatalabbak körében, ráadásul a vendéglátás a hosszú műszakok miatt sem számít családbarát munkahelynek, ez sem könnyíti meg a munkaszervezést. Nem ritka viszont az sem, hogy valaki a hétvégi, jobban fizetett műszakokra „vadászik”, és egyszer az egyik, másszor a másik helyi étteremben vállal munkát, versenyeztetve a tulajdonosokat, hogy aznapra ki ajánl jobb órabért a számára.

Digitalizáció a vendéglátásban

Semsei Rudolf szerint a digitalizáció egyre inkább jelen van a szálláshelyek és éttermek mindennapjaiban, de elsődleges célja nem a fiatal munkavállalók megszólítása. A fő szempont inkább az, hogy a munkafolyamatokat hatékonyabbá tegye, és bizonyos esetekben munkaerőt váltsanak ki. Például az önkiszolgáló éttermekben már bevett gyakorlat, hogy a rendelés és a fizetés nagyobb része egy monitoron keresztül történik, a vendégek végzik el ezeket a folyamatokat.

Kőrössy Zoltán úgy véli: a digitális megoldások, amelyek munkafolyamatokat gyorsítanak, egyszerűsítenek, automatizálnak, vagy akár emberi munkavégzést is kiváltanak, a munkahelyeket trendivé, szexivé is teszik.

Számos olyan alkalmazás van, mondjuk rendelésfelvevő tabletek, vagy telefonos alkalmazások, amelyeknél a felszolgálónak a munkában megtett lépésszáma nagymértékben csökkenthető. Ezek nem keretezik át teljesen a munkakört, de nagymértékben javítják a munkakörülményeket

– mondta az Eventrend Group alapító-társtulajdonosa.

Ami pedig az AI-alapú megoldások alkalmazását illeti, Semsei Rudolf szerint ez elsősorban az értékesítésben és a marketingkommunikációban terjedt el, és segít a legjobban. „Egyre több olyan vállalkozás van, amely a különböző vendégértékelési platformokat ügyesen kezeli, riportálja és monitorozza az adatokat, ami jelentős segítséget jelent az üzletvezetésben." Éttermeknél és szálláshelyeknél ugyanakkor a szoftverek többsége még nem használja rendszerszinten az AI-t. A chefek és a főcukrászok viszont már rutinszerűen alkalmazzák a mesterséges intelligenciát például receptötletek generálására, a nyersanyagok kreatív felhasználására, illetve az ételek tápanyagtartalmának és kalóriájának kiszámítására, jegyezte meg Semsei Rudolf.

Kőrössy Zoltán úgy látja, hogy az AI-megoldásokat az üzemeltetésnél még nem teljesen használják, de kutatásnál, információgyűjtésnél, strukturált anyagok elkészítésénél, adatgyűjtésnél, vizuális tartalom elkészítésénél, marketingkommunikációban, kommunikációs automatizmusoknál már itt van a mesterséges intelligencia. „A vendégszerzésnél még azért nem annyira számottevő az AI használata, de a munkakörülményeket, a gyorsaságot javítja” – mondta az Eventrend Group alapító-társtulajdonosa.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

