Már is kiterjesztette Nagy Márton a védett áru üzemanyagok rendszerét – fontos kiegészítést jelentett be
Portfolio
A kormány a védett árú üzemanyagok rendszerét újabb fontos elemmel egészítette ki: mint Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerdán bejelentette, a magyar mezőgazdasági termelők és fuvarozók a benzinkutak mellett saját telephelyükön is hozzájuthatnak a kedvezményes árú üzemanyaghoz.

A Facebook-oldalán tett bejelentése szerint a védett árú ellátás így a gazdasági szereplők számára rugalmasabban válik elérhetővé, ami különösen a mezőgazdaság és a szállítmányozás működését segítheti a jelentős áremelkedés idején.

A kormány hétfői rendkívüli ülésén döntött az üzemanyagpiacba való állami beavatkozásról, miután az elmúlt időszakban meredeken emelkedtek az árak. A Magyar Közlönyben megjelent rendeletek alapján a 95-ös benzin literenként legfeljebb 595 forintért, a dízel pedig legfeljebb 615 forintért értékesíthető a jogosultak számára. A védett ár alapvetően a magyar rendszámú járművek tankolására vonatkozik a hazai benzinkutakon.

A kormány intézkedéscsomagja azonban nemcsak árkorlátozást tartalmaz.

A szabályozás része a jövedéki adó ideiglenes csökkentése, valamint az is, hogy a stratégiai kőolaj- és üzemanyagkészletekből több mint 900 millió liter benzint és gázolajat szabadítanak fel a piac számára.

A Nemzetgazdasági Minisztérium – egy a Portfolio által ismertetett – keddi háttérbeszélgetésén az is kiderült, hogy a piaci szereplők a felszabadított készletek révén a piacinál olcsóbb üzemanyaghoz juthatnak, így a nagy- és kiskereskedők számára is maradhat literenként körülbelül 35 forintos árrés. A kormány célja ezzel az, hogy a hatósági árak mellett is fennmaradjon az ellátás, miközben a fogyasztók a rögzített, alacsonyabb árakon juthatnak hozzá az üzemanyaghoz.

Címlapkép forrása: Shutterstock

