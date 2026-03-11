Már is kiterjesztette Nagy Márton a védett áru üzemanyagok rendszerét – fontos kiegészítést jelentett be

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter fontos kiegészítést tett a kormány által bevezetett védett árú üzemanyagok rendszeréhez:
a magyar mezőgazdasági termelők és fuvarozók nemcsak a benzinkutakon, hanem a saját telephelyükön is hozzájuthatnak a kedvezményes árú üzemanyaghoz.
A Facebook-oldalán tett bejelentése szerint a védett árú ellátás így a gazdasági szereplők számára rugalmasabban válik elérhetővé, ami különösen a mezőgazdaság és a szállítmányozás működését segítheti a jelentős áremelkedés idején.
A kormány hétfői rendkívüli ülésén döntött az üzemanyagpiacba való állami beavatkozásról, miután az elmúlt időszakban meredeken emelkedtek az árak. A Magyar Közlönyben megjelent rendeletek alapján a 95-ös benzin literenként legfeljebb 595 forintért, a dízel pedig legfeljebb 615 forintért értékesíthető a jogosultak számára. A védett ár alapvetően a magyar rendszámú járművek tankolására vonatkozik a hazai benzinkutakon.
A kormány intézkedéscsomagja azonban nemcsak árkorlátozást tartalmaz.
A szabályozás része a jövedéki adó ideiglenes csökkentése, valamint az is, hogy a stratégiai kőolaj- és üzemanyagkészletekből több mint 900 millió liter benzint és gázolajat szabadítanak fel a piac számára.
A Nemzetgazdasági Minisztérium – egy a Portfolio által ismertetett – keddi háttérbeszélgetésén az is kiderült, hogy a piaci szereplők a felszabadított készletek révén a piacinál olcsóbb üzemanyaghoz juthatnak, így a nagy- és kiskereskedők számára is maradhat literenként körülbelül 35 forintos árrés. A kormány célja ezzel az, hogy a hatósági árak mellett is fennmaradjon az ellátás, miközben a fogyasztók a rögzített, alacsonyabb árakon juthatnak hozzá az üzemanyaghoz.
