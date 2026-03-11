  • Megjelenítés
Meghökkentő fordulat az mRNS-vakcinák ügyében – a hatóságok nem várt lépésről döntöttek
Meghökkentő fordulat az mRNS-vakcinák ügyében – a hatóságok nem várt lépésről döntöttek

Az Egyesült Államok szövetségi vakcinatanácsadó testülete elállt attól a tervtől, hogy az mRNS-alapú Covid-vakcinák ellen foglaljon állást – derül ki a Washington Post értesüléseiből.

A lap két, az ügyet jól ismerő forrásra hivatkozva számolt be a fejleményekről, miszerint a Robert F. Kennedy Jr. egészségügyi miniszterhez (HHS) tartozó egyes vakcinatanácsadók korábban azon dolgoztak, hogy a testület a jövőben ne ajánlja az mRNS-alapú oltásokat.

Most azonban a terv lekerült a napirendről.

Az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (CDC) tanácsadói a jövő héten üléseznek. A találkozón várhatóan újabb ajánlásokat fogalmaznak meg arról, hogy az amerikaiak milyen vakcinákat és mikor kapjanak meg. A régóta ismert oltásellenes aktivistaként is számon tartott Kennedy tavaly augusztusban még úgy döntött, hogy a minisztérium leállítja az mRNS-vakcinák fejlesztési programjait az orvosbiológiai kutatási egységénél.

Kennedy korábban azt állította: az adatok szerint ezek a vakcinák nem nyújtanak hatékony védelmet a felső légúti fertőzések, például a Covid és az influenza ellen. A tudományos bizonyítékok azonban ennek egyértelműen ellentmondanak.

A Pfizer–BioNTech és a Moderna által gyártott mRNS-vakcinák nem tartalmaznak gyengített vagy elölt vírust. Ehelyett arra utasítják a sejteket, hogy maguk állítsák elő a vírus egyik fehérjekomponensét, ezáltal váltva ki a megfelelő immunválaszt.

