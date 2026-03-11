Megtalálhatták a világ egyik leghalálosabb betegségének gyenge pontját

A kórokozó egy egysejtű protiszta, amely rendkívül gyorsan szaporodik az emberi szervezetben és a betegséget terjesztő maláriaszúnyogokban.

A kutatók a parazita sejtosztódását vizsgálták, amely jelentősen eltér a legtöbb élőlényétől. A Nature Communications folyóiratban publikált tanulmány szerint kulcsszerepet játszik ebben az ARK1 (Aurora-related kinase 1) nevű fehérje, amely a sejtosztódás során a genetikai anyag szétválását biztosító úgynevezett osztódási orsók kialakulását irányítja.

Amikor a kutatók kikapcsolták az ARK1 működését, a parazita nem tudott megfelelően osztódni: az osztódási orsók nem jöttek létre, így a kórokozó szaporodása is leállt.

A kutatók szerint ez azt jelenti, hogy az ARK1 a maláriaparazita egyik „Achilles-sarka” lehet, amely új célpontot jelenthet a jövő maláriaellenes gyógyszereinek fejlesztésében.

