Nem egy védett ár van, hanem mindjárt három: az üzemanyag-ársapka részletei

Portfolio
A Portfolio Checklist legfrissebb adásában (a 17. perctől) az üzemanyagok hatósági áráról volt szó. Mit tanult a kormány a 2022-es ársapka alkalmazásából, és mik az intézkedéscsomag legfontosabb részletei? Egy deeszkaláció során mennyire gyorsan rendeződhetnek vissza az árak a konfliktus előtti szintekre? Vendégünk volt Kabát Krisztián, a Portfolio energetikai elemzője.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Infláció – (01:19)
  • Üzemanyagok – (17:22)

Címlapkép forrása: Shutterstock

