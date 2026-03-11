Továbbra sem fogjuk tudni, mennyit keres a kollégánk – De akkor miről is szól a bértranszparencia-irányelv?

A bértranszparenciáról szóló uniós irányelv (EU 2023/970) előírásait a cégeknek június 7-től kell alkalmazniuk. Az EU tagállamainak, így Magyarországnak is ugyanis eddig az időpontig kell átültetniük az irányelvet a saját nemzeti jogrendszerükbe.
A nemek közötti bérrés felszámolása a cél
A jogszabály alapvető célja, hogy a bérek átláthatósága révén biztosítsa azt, hogy ne legyen különbség a nők és a férfiak bérezése között, ha azonos pozícióban, azonos kompetenciákkal, azonos feladatot látnak el, emelte ki Bohács Bernadett, az RSM Hungary HR üzletágvezetője a cégvezetők, illetve a HR és bérszámfejtési vezetők számára tartott Bértranszparencia 2026: felkészülés a gyakorlatban című webináriumon.
A szakértő által idézett adatok szerint
jelenleg az EU-ban átlagosan 12-13%-os bérkülönbség mutatható ki az azonos pozíciókban dolgozó nők és férfiak között. Magyarországon ez a különbség magasabb, közel 18%.
Az irányelv értelmében a cégeknek lényegében azt kell majd kimutatniuk, hogy azonos munkakörben nem áll fenn béregyenlőtlenség férfiak és nők között. Azt azonban ki kell emelni, hogy a bérkülönbség nem jelent automatikusan jogsértést, mivel az bizonyos speciális esetekben, objektív tényezők alapján indokolt lehet. Az irányelv támpontokat is ad arra, hogy milyen szempontok szerint lehet különböző bért fizetni azonos munkakör esetében. Ilyen szempontnak számít például a készség, a felelősség vagy a munkafeltétel. Például az nem sérti majd az irányelvet, ha egy adott cégnél raktárkezelői munkakörben a nők kevesebbet keresnek azon az alapon, hogy nekik nem kell olyan nehéz súlyokat emelniük, mint a férfiaknak. De nem feltétlenül jelenti az egyenlőség megsértését az eltérő bér ugyanazon munkakörben dolgozó munkavállalók esetében sem, ha a különbség az objektív kritériumok alapján indokolható. Így, ha az egyik munkavállaló 30 éves tapasztalattal rendelkezik egy kezdő munkavállalóhoz képest, akkor egy arányos bérkülönbség összhangban lehet az irányelv céljaival.
A bérek összehasonlíthatósága nem abban fog kimerülni, hogy csupán az alapbérek egyenlőségével ki lehessen mondani azt, hogy munkavállalók bére egyenlő, ugyanis figyelembe kell venni egyéb juttatásokat, díjazási formákat (bónusz, prémium, jutalék, cafeteria és egyéb ösztönző rendszerek) is.
Az RSM szakértői már találkoztak olyan esettel, ahol egy adott cég azt tervezte, hogy úgy próbálja majd az irányelv alkalmazását „letudni” egy olyan munkakörben, ahol jelenleg a férfiak és a nők között béregyenlőtlenség mutatható ki, hogy kreál egy olyan új munkakört, ahol csak nőket fognak foglalkoztatni, míg az eredeti munkakörben csak férfiak maradnának. A probléma ezzel csak az, ha kiderül, hogy az új munkakörben ugyanazok a munkafeladatok, mint az eredetiben, akkor erről majd magyarázatot kell adnia a cégnek a jogszabály-alkalmazás ellenőrzését végző szerv felé.
Az irányelv átültetését megvalósító hazai jogszabályt még nem fogadták el. Ez is szerepet játszhat abban, hogy a cégek nagy része – a Hays idei felmérése szerint a vállalatok 56%-a – még nem tett semmilyen lépést a direktíva alkalmazása érdekében.
Ugyanakkor – ahogy arra az RSM Hungary HR üzletágvezetője rámutatott – sok vállalat tart attól, hogy a bértranszparencia bevezetése azt okozza majd, hogy a munkabér kiemelt témává válik a munkavállalók között. Ez pedig béremeléseket válthat ki, vagy a fluktuációt fokozza azáltal, hogy elhagyják az adott céget azok a dolgozók, akik úgy érzik, hogy nincsenek rendesen megfizetve.
A kollégánk bérét nem tudjuk meg
Az irányelv részletes előírásokat fogalmaz meg a bérinformációk, a cégek belső bérezési elvei, valamint a munkavállalók felé történő, bérekkel kapcsolatos tájékoztatás terén. Ezek közül a bérekre vonatkozó információátadás az egyik legfontosabb újdonsága az új irányelvnek, emelte ki Vakulya Csaba, az RSM Szűcs & Partnerei Ügyvédi Iroda ügyvédje. Bár az irányelv szerint csak a 100 fő feletti cégekre vonatkozik a jelentéstételi kötelezettség a munkakörönkénti bérsávokról nemek szerinti bontásban, azonban minden cégnél, így a kisebb vállalkozásoknál is a munkavállalók információt kérhetnek arról, hogy az általuk betöltött munkakör esetében milyen bérsáv érvényesül a cégen belül, és ők milyen indok alapján találhatók a bérsáv adott helyén.
Nem korlátlan azonban a munkavállalók információkérési joga. Amikor a saját fizetésüket szeretnék összehasonlítani a többi kolléga munkabérével, akkor nemek szerinti bontásban az átlagos bérszintről kaphatnak csak információt.
Tévhit tehát az, hogy a dolgozók konkrét bére nyilvános lesz, vagyis a munkavállalók megtudhatják, hogy kollégáik mennyit keresnek.
Az álláshirdetésekben is megjelenhet egy bizonyos szinten a bértranszparencia: az irányelv best practice megoldásként írja le, ha az álláshirdetésben megadják az adott pozíciónál irányadó bérsávot. Viszont ki lehet alakítani más olyan, az irányelvnek megfelelő megoldást is, amelynél a bérsáv nem kerül az álláshirdetésben külön feltüntetésre, jegyezte meg Vakulya Csaba.
A béradat már nem lesz üzleti titok
Bohács Bernadett kiemelte: a bértranszparencia alkalmazása egy cégkultúraváltó folyamatnak is felfogható, mert teljesen új szemléletet vezet be majd sok cégnél, amelyek
jelenleg a munkaszerződésben szabályozzák azt, hogy a béradat üzleti titkot képez – ezt az irányelv rendelkezései miatt a jövőben már nem lehet megtenni.
Összességében Bohács Bernadett kihangsúlyozta: az irányelv alkalmazásának következményeként a cégeknek felül kell majd vizsgálniuk bérrendszerüket. „Fontos, hogy legyen koncepciójuk arra, hogy miként alakítják ki a béreket, mi alapján döntenek a béremelésről, milyen juttatásokat alkalmaznak, és ezeknek a juttatásoknak mik a jogosultságai, kritériumai.” Azt is szükségesnek tartja a szakértő, hogy érvényesüljön egyfajta logika a cégek bérbesorolási rendszerében, aminek révén a vállalatok meg tudják mondani, hogy egy munkakörben a karrierút bizonyos pontján miért az adott összeget keresi a munkavállaló.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
