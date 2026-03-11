Úgy javított Magyarország egy friss adózási rangsorban, hogy rontott

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A Tax Foundation nemrégiben tette közzé nagy figyelmet kiváltó európai adópolitikai értékelését, amely 32 európai országot értékel a vállalati adók, személyi adók, fogyasztási adók, ingatlanadók és határokon átnyúló szabályok rendszerének hatékonysága és semlegessége alapján. Magyarország abban az érdekes helyzetben van, hogy alacsonyabb pontszámot kapott, mint egy évvel korábban, viszont egy pozíciót javítva a 11. helyen futott be.

A nyertesek

A Tax Foundation Európai Adópolitikai Eredménytáblája (European Tax Policy Scorecard – ETPS) azt méri, hogy egy ország adórendszere milyen mértékben felel meg az adópolitika két fontos szempontjának: a versenyképességnek és a semlegességnek.

A versenyképes adórendszer az, amely alacsony szinten tartja a marginális adókulcsokat. Globalizált világunkban a tőke rendkívül mobilis. Mivel a lehető legmagasabb megtérülést kereső vállalkozások bárhol a világon befektethetnek e cél érdekében, az adózás utáni hozam maximalizálása érdekében olyan országokat keresnek, ahol alacsonyabbak a befektetések adókulcsai. Ha egy ország adókulcsa túl magas, a befektetések máshová mennek, ami lassabb gazdasági növekedéshez vezet. Ezenkívül a magas marginális adókulcsok gátolhatják a belföldi befektetéseket és adóelkerüléshez vezethetnek.

Az 2025-ös ETPS első helyére Észtország került tökéletes 100-as pontszámmal, csakúgy, mint egy évvel korábban. Hogy miért? Ezért:

a vállalati jövedelemre 22 százalékos adókulcsot alkalmaz, amely csak a kifizetett nyereségre vonatkozik,

az egyéni jövedelemre 22 százalékos egységes adókulcsot alkalmaz, amely nem vonatkozik a személyes osztalékjövedelemre,

az ingatlanadó csak a föld értékére vonatkozik, nem pedig az ingatlan vagy a tőke értékére,

csak a föld értékére vonatkozik, nem pedig az ingatlan vagy a tőke értékére, területi adórendszerrel rendelkezik, amely a belföldi vállalatok által elért külföldi nyereség 100 százalékát mentesíti a belföldi adózás alól, néhány korlátozással.

A második helyen Ciprust találjuk (96,3 pont, 2024-ben is 2. volt), ahol alacsony, 12,5%-os a társasági adókulcs van érvényben, társasági tőke utalványt (ACE) biztosítanak, széles körű a fogyasztási adó, ugyanakkor nincs ingatlanadó és nem adózik a tőzsdén jegyzett részvények tőkenyeresége sem. A forrásadót csak az osztalékra vetik ki, alacsony, 3%-os kulccsal.

A még mindig a harmadik helyen virító Svájcban (95,4 pont) viszonylag alacsony, 19,6%-os társasági adókulcs van érvényben; alacsony, széles alapú hozzáadottérték-adó, amelynek standard kulcsa 8,1%; valamint egyéni jövedelemadó, amely részben mentesíti a tőkenyereséget az adóztatás alól.

Olaszország rendelkezik az ETPS-ben a legkevésbé versenyképes adórendszerrel, mivel több torzító ingatlanadót vet ki, külön adókat az ingatlanátruházásokra, az ingatlanvagyonra és a pénzügyi tranzakciókra, valamint vagyonadót bizonyos eszközökre. Olaszország viszonylag magas, de a magyartól még mindig elmaradó 22%-os áfa-kulcsa a fogyasztás mindössze 43%-ra vonatkozik, ami mind a politika, mind a végrehajtás hiányosságait tükrözi.

Kategóriagyőztesek:

Lettország a társasági adók tekintetében, 20 százalékos adókulccsal és korlátlan veszteségkiegyenlítéssel;

a társasági adók tekintetében, 20 százalékos adókulccsal és korlátlan veszteségkiegyenlítéssel; Bulgária a személyi jövedelemadók tekintetében, 10 százalékos egységes adókulccsal;

a személyi jövedelemadók tekintetében, 10 százalékos egységes adókulccsal; Svájc a fogyasztási adók és a kiterjedt szerződések szerinti határon átnyúló szabályok tekintetében; valamint

a fogyasztási adók és a kiterjedt szerződések szerinti határon átnyúló szabályok tekintetében; valamint Észtország az ingatlanokra kivetett öröklési vagy vagyonadó hiánya tekintetében.

Az öt legrosszabb helyezést elérő ország közül négynek átlag feletti, 25 és 36,1% közötti összetett társasági adókulcsa van. Írország alacsony társasági adókulcsa ellenére is rosszul szerepel az ETPS-ben. Ez a magas személyi jövedelemadóknak, többek között a legmagasabb, 51%-os osztalékadó-kulcsnak és a viszonylag szűk áfaalapnak köszönhető.

Magyarország 74,8 ponttal a 11. helyre futott be, ami a helyezést tekintve javulást mutat az egy évvel korábbi 12. helyhez képest, ugyanakkor a 0,6 ponttal alacsonyabb érték romlást jelez.

A legnagyobb javulást, legalábbis az összpontszám tekintetében, Horvátország (+6,4) tudhatja magáénak. Ez leginkább annak köszönhető, hogy az ország 2025-ben egyszerűsítette személyi jövedelemadó-rendszerét, eltörölte a helyi adókat és a legmagasabb adókulcsot 35%-ról 33%-ra csökkentette. A horvátok ezen kívül bevezették az ismétlődő ingatlanadót és kiszélesítette az áfa-alapját. Horvátország a 17. helyről a 15. helyre lépett előre.

Írország az egyik utolsó európai országként vezette be a külföldről kapott osztalékok részvételi mentességét, és ezzel egy területi alapú rendszerre tért át. Írország egy helyett lépett előre, most a 27.

Portugália a hosszú távú tőkenyereség adókulcsát 28-ról 19,6%-ra, a legmagasabb társasági adókulcsot pedig 31,5-ről 30,5%-ra csökkentette. 2025-ben Portugália a fiktív kamatlevonást is kedvezőbbé tette. Portugália a 31. helyről a 29. helyre lépett előre.

2025-ben Szlovákia 21-ről 24%-ra emelte a társasági adókulcsot, megemelte az áfa-regisztrációs küszöböt, és bevezette a pénzügyi tranzakciós adót. Ezzel, négy helyet veszítve, a 14. helyen landolt.

Társasági adó

Magyarország a társasági adózás területén az előkelő hetedik helyet szerezte meg magának, 77,9 ponttal, maga mögé utasítva a régióban Romániát, Szlovéniát, Ausztriát, Lengyelországot, és Szlovákiát is.

A legmagasabb vállalati jövedelemadó-kulcs azt méri, hogy az adóköteles nyereség minden további eurója milyen mértékben adózik. Azok az országok, amelyek legmagasabb vállalati jövedelemadó-kulcsa magasabb az ETPS átlagnál, alacsonyabb pontszámot kapnak, mint azok, amelyek alacsonyabb, versenyképesebb kulccsal rendelkeznek.

Franciaország alkalmazza a legmagasabb vállalati jövedelemadó-kulcsot (36,1 százalék), amelyet Málta (35%) és Portugália (30,5%) követ. Az ETPS-országok közül a Magyarország alkalmazza a legalacsonyabb társasági adókulcsot (9%), majd Bulgária (10%), és Ciprus és Írország (mindkettő 12,5%) következik. Az ETPS átlagos kombinált társasági adókulcsa 2025-ben 21,9%.

Veszteségkiegyenlítési szabályok: veszteség átvitele előre (veszteségelhatárolás) és veszteség visszaírása (visszavitel korábbi évre)

A 32 ETPS-ország közül 18-ban a vállalatok 2025-ben is korlátlan ideig vihetik át veszteségeiket, bár 12 ország korlátozza az előző évek veszteségeivel ellentételezhető adóköteles jövedelem összegét. A 14 időkorlátozással rendelkező ország közül az átlagos veszteségátviteli időszak hat év. Magyarország, Lengyelország és Szlovákia rendelkezik a legszigorúbb veszteségelhatárolási rendelkezésekkel az ETPS-ben: a veszteség visszaírása nem megengedett, az előreviteli időszak pedig nemcsak öt évre korlátozódik, hanem az adóköteles jövedelem 50 százalékára is (2,5 évként kódolva). Az ETPS a veszteségek korlátlanul, határozatlan ideig történő előreviteleit engedélyező országokat jobbnak minősíti, mint azokat, amelyek időbeli vagy levonhatósági korlátozásokat szabnak az előreviteleire.

Tizenhat ETPS-ország, köztük Magyarország, rendelkezik szabadalmi adókedvezményre vonatkozó jogszabályokkal, amelyek mértéke és mentessége országonként eltérő. A szabadalmi adókedvezményrendszerrel rendelkező országok alacsonyabb pontszámot kapnak.

Magyarországot a digitális szolgáltatások adózásánál (digital services taxes, DSTs) is említik, mivel ahhoz a 11 országhoz tartozik, amely 2025-től ezt bevezette.

Az ország nevel felmerül még a legmagasabb törvényes személyi jövedelemadó-kulcs alkalmazásának jövedelmi szintje tekintetében. Az alacsonyabb szintén élesedő rendszer jobb pontokat kap az ETPS-ben. Az ETPS mércéje az ország átlagos jövedelméhez viszonyított legmagasabb adókulcs alkalmazásának jövedelmi szintje. E mérce szerint Ausztria a legmagasabb jövedelmi szinten alkalmazza a legmagasabb adókulcsot (a legmagasabb személyi jövedelemadó-kulcs az osztrák átlagjövedelem 17,8-szorosánál alkalmazandó), míg Bulgária és Magyarország az első eurónál alkalmazza a legmagasabb adókulcsot, 10, illetve 15 százalékos egységes személyi jövedelemadóval.

Ami a munkát terhelő adók gazdasági költségét illeti, az ETPS a magas arányú országoknak rosszabb pontszámot ad, mivel ezek a rendszerek nagyobb hatással vannak a munkavállalók döntéseire.

Az országok munkaerő-adóztatásának hatékonyságát többek között úgy lehet vizsgálni, hogy a marginális adóterhelés segítségével ellenőrzik a munkaerő-adóztatás szintjét. A marginális adóék befolyásolja a további jövedelemszerzésre vonatkozó döntést, míg az átlagos adóék a jelenlegi jövedelmi szinten méri az adóterhet. A magasabb arány azt jelenti, hogy minél magasabb a jövedelem, annál nagyobb az adórendszer hatása ezekre a döntésekre és a kapcsolódó gazdasági veszteségekre. Az alacsonyabb arány azt jelenti, hogy az egyének úgy dönthetnek, hogy többet dolgoznak, anélkül hogy az adórendszer befolyásolná döntéseiket.

Magyarország aránya 1, ami azt jelenti, hogy a következő euró mindig ugyanolyan adóterheléssel jár, mint a jelenlegi jövedelem. Ez azért van, mert Magyarország tökéletesen egyenletes jövedelemadó-rendszert működtet, így a marginális és az átlagos adókulcs mindig azonos.

Ajjaj, az ÁFA

A fogyasztási adók tekintetében Magyarországot a legutolsó helyre sorolták. Míg az első helyen álló Svájc 100 pontot kapott, a magyar rendszer 24,7 pontot gyűjtött csak be. Ez túl sok magyarázatra nem szorul, elég Európa legmagasabb, 27%-os általános forgalmi adójára gondolnunk.

Ingatlanadózás

Az ingatlanadók tekintetében sem sokkal rózsásabb a helyzet, itt Magyarország a 20. helyen áll, 55,3 ponttal. Ausztria (24.), Lengyelország (25.) és Szlovénia (28.) ugyan mögötte végzett, de sokkal jobb helyet kapott Csehország (7.), Horvátország (10.), Románia (4.), és Szlovákia (6.) is.

Ciprus (3.) és Málta (2.) kivételével minden ETPS-ország ingatlanadóval terheli az ingatlanokat. Észtország (1.) az egyetlen ország, ahol az ingatlanadó kizárólag a földterület értékére vonatkozik, és nem terjed ki a földterületen álló épületek vagy építmények értékére.

Határon átnyúló adózás

Ezen a területen Magyarország éppen csak lecsúszott a dobogóról, a negyedik helyre fuott be 84,3 ponttal, a harmadik Hollandia lett 87,4 ponttal, lemaradva az Egyesült Királyság (94,6) és Svájc (100) mögött.

Míg Svájc a legmagasabb forrásadó kulcsot alkalmazza osztalék- és kamatjövedelmekre, Észtország, Magyarország, Lettország és Málta ezekre nem vet ki forrásadót.

A jogdíjak tekintetében Belgium követeli meg a vállalatoktól a legmagasabb, 30%-os összeg visszatartását, majd Franciaország és Portugália következik 25%-kal. Ciprus, Magyarország, Lettország, Luxemburg, Málta, Hollandia, Norvégia, Svédország és Svájc nem követeli meg a vállalatoktól, hogy a jogdíjakból bármilyen összeget visszatartsanak forrásadó céljából.

Az adókikerülési pontokat tekintve sem áll rosszul Magyarország, bár itt csak a 10. helyre volt elég a teljesítmény, holtversenyben másik hét országgal.

