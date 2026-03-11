Ukrajna megtámadta a Török Áramlat vezetéket - Reagált Szijjártó Péter

Ukrajna megtámadta a Török Áramlat földgázvezeték infrastruktúráját is Oroszországban, ami egyben súlyos támadást jelent Magyarország szuverenitásával szemben is - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Balatonlellén.

Szijjártó Péter bejelentette, hogy nemrég kapott értesítést az orosz energiaügyi miniszterhelyettestől, hogy Ukrajna a nap folyamán megtámadta a Török Áramlat földgázvezeték infrastruktúráját is Oroszországban.

A Török Áramlat gázvezeték jelenti ma Magyarország gázellátásának garanciáját. Ha a Török Áramlat nem működik, akkor Magyarországot egészen egyszerűen földrajzilag és fizikailag nem lehet ellátni biztonságosan földgázzal

- mutatott rá.

Ahogy arról a Portfolio is beszámolt, szerda hajnalban drónok támadást kíséreltek meg a Török Áramlat gázvezeték egyik kulcsfontosságú infrastruktúrája ellen. A tájékoztatás szerint március 10-ről 11-re virradó éjszaka több pilóta nélküli eszköz próbálta megközelíteni a Krasznodari területen található Russzkaja kompresszorállomást, amely a fekete-tengeri vezetéken keresztül Európába – így Magyarországra – irányuló gázszállítás egyik fő belépési pontja.

A jelentések szerint az incidens nem ért véget az éjszakai támadással: március 11-én délután egy újabb drónt is lelőttek ugyanazon létesítmény közelében.

Az orosz minisztérium állítása szerint a légvédelem és az elektronikai hadviselési rendszerek összesen kilenc drónt semmisítettek meg vagy térítettek el, így az infrastruktúrában nem keletkezett kár.

