Ukrajna megtámadta a Török Áramlat vezetéket - Reagált Szijjártó Péter

Szijjártó Péter bejelentette, hogy nemrég kapott értesítést az orosz energiaügyi miniszterhelyettestől, hogy Ukrajna a nap folyamán megtámadta a Török Áramlat földgázvezeték infrastruktúráját is Oroszországban.
A Török Áramlat gázvezeték jelenti ma Magyarország gázellátásának garanciáját. Ha a Török Áramlat nem működik, akkor Magyarországot egészen egyszerűen földrajzilag és fizikailag nem lehet ellátni biztonságosan földgázzal
- mutatott rá.
Ahogy arról a Portfolio is beszámolt, szerda hajnalban drónok támadást kíséreltek meg a Török Áramlat gázvezeték egyik kulcsfontosságú infrastruktúrája ellen. A tájékoztatás szerint március 10-ről 11-re virradó éjszaka több pilóta nélküli eszköz próbálta megközelíteni a Krasznodari területen található Russzkaja kompresszorállomást, amely a fekete-tengeri vezetéken keresztül Európába – így Magyarországra – irányuló gázszállítás egyik fő belépési pontja.
A jelentések szerint az incidens nem ért véget az éjszakai támadással: március 11-én délután egy újabb drónt is lelőttek ugyanazon létesítmény közelében.
Az orosz minisztérium állítása szerint a légvédelem és az elektronikai hadviselési rendszerek összesen kilenc drónt semmisítettek meg vagy térítettek el, így az infrastruktúrában nem keletkezett kár.
Címlapkép forrása: EU
Mentőöv érkezik az elszabadult lakásárak miatt: teljesen átírnák a lakásvásárlás feltételeit az Európai Parlamentben
Átfogó lakhatási javaslatcsomagot fogadott el az Európai Parlament
Komoly fenyegetés érkezett Irántól: ha ez bekövetkezik, a régió összes kikötője égni fog
Nem mintha egyébként zökkenőmentesen haladna a hajóforgalom.
Nagy mínuszban zárt az OTP
A közel-keleti események dominálják a hazai hangulatot is.
A Gen Z és az influenszerek mentik meg a plázákat Amerikában
Egyre több boltot nyitnak az amerikai láncok.
Ha Trump véget vetne a háborúnak, miért nem szárnyalnak a tőzsdék?
A vízvezeték a lényeg.
Üzentek a magyar autósoknak: ezt kérik a benzinkutasok mindenkitől, aki most tankol
A szerdai Checklistben a Független Benzinkutak Szövetségének szakértőjét kérdeztük.
Keleti csodafegyver lehet az iszlamista rezsim kezében, de semmi jele a CM-302-es rakéták bevetésének
Pedig komoly fenyegetést jelenthetnek.
Gúsba kötik Ursula von der Leyent a tagállamok, megkapta a követeléslistát
Az EU-országok a lehető leggyorsabban fűnyíróval esnének a szabályozásoknak.
Mennyi a törlesztőrészlet, ha 20 vagy 40 millió forint lakáshitelt igényelnél?
A hitelek összehasonlítására a legjobb mutató a THM, de valójában a családi költségvetés szempontjából számodra az a legfontosabb, hogy mennyit is kell fizetned havonta a kölcsön után. A B
Le lehet-e csökkenteni az építkezések karbonlábnyomát?
Ahhoz, hogy a globális felmelegedést 2 Celsius-fok alatt tartsuk, a városi építőipar kibocsátását két-négy évtizeden belül a jelenlegi szint 10%-a alá kell csökkenteni.
Tényleg vakon követjük a tömeget?
Csordaszellem - az a viselkedésminta, amikor valaki a saját véleménye helyett a többség viselkedését követi. A mintát gyakran látni a tőkepiacokon is: a mániákat, buborékokat... The post Té
Belső ellenőrzés kiszervezése
A belső ellenőrzés akkor igazán értékes, amikor még "nincs baj" — mert ilyenkor lehet időben észrevenni a rejtett kockázatokat és javítani a folyamatokat. Ugyanakkor sok szervezetnél a bel
A téli időjárás változó szerkezete
A januári hazai havazások rendkívülinek tűnhettek, valójában egy Európa-szerte egyre jellemzőbb új időjárási minta következményei.
Brugge DNS-e máig érződik a modern pénzügyekben
Az előző két cikkben megismertük először Brugge, mint tőzsdeközpont felemelkedését, majd bukását. Az innováció - a standardizált folyamatoktól a rendszerbe vetett bizalomig - képes egy...
Hogyan reagálnak a piacok a háborúkra? 107 válság tapasztalata
Az iráni háború ismét ráirányította a figyelmet arra a kérdésre, hogyan reagálnak a pénzügyi piacok a geopolitikai konfliktusokra. A közvélekedés szerint a háborúk egyértelműen negatív.
Versant Media
A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette, az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2
Épp megszűnt, amikor sokkot kapott: jön a háborús infláció?
Régen érkezett ilyen alacsony adat.
Esik az OTP, gyengül a forint: hova és meddig?
Kisebb meglepetések az OTP-nél.
Újabb csavar az Otthon Startban: még könnyebb új lakást venni
A várakozásokat is felülmúlta a program.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.