Üzenetet kapott a TAJ-kártyájával kapcsolatban? Erre nagyon vigyázzon!

Adathalász SMS-ekben élnek vissza a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) nevével azt állítva, hogy lejártak az ügyfelek TAJ-kártyái – írja közleményében a szervezet. A NEAK hangsúlyozza, hogy csalásról van szó!

Az elmúlt időszakban ismételten több bejelentés érkezett, arról hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő nevében "NEAK TAJ kártya megerősítése" tárgyában sms-ek kerültek kézbesítésre.

Az sms-ben TAJ-kártyáról és megújításáról értesítik a fogadó felet. Ebben egy - vélhetően adathalász -webhely felkeresését kérik.

Kérjük, hogy az üzenetet ne nyissa meg, az félrevezető spam-üzenet, nem a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől származik!

– közölte a szervezet.

Jelezték, a NEAK semmilyen formában nem küld sms-est ügyfeleinek, főleg nem lejárt TAJ-kártyáról.

Hangsúlyozzák, hogy a tb-azonosítójelet tartalmazó hatósági igazolvány olyan okmány, ami nem jár le. A szükséges intézkedéseket megtettük!

Ahhoz, hogy ne váljunk hasonló csalások áldozatává, megjegyezzük, hogy hivatalos szervek -köztük a NEAK- soha nem kérnek sms-ben bankkártyaadatot vagy verifikációs díjat – zárják közleményüket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images