Váratlan bejelentést tett Trump: belenyúlnak az Egyesült Államok legfontosabb tartalékába

Az elnököt arról kérdezték, tervezi-e módosítani az Egyesült Államok stratégiai kőolajtartalékára (SPR) vonatkozó feltöltési árküszöböt. Trump röviden annyit válaszolt, hogy
"egy kicsit csökkenteni fogják".
További részleteket azonban nem árult el a tervezett változtatásokról.
A stratégiai kőolajtartalék az Egyesült Államok legnagyobb készenléti kőolajkészlete, amelyet kifejezetten energiaellátási válságok esetére tartanak fenn. A tartalékszint az elmúlt években jelentősen lecsökkent. Ennek oka, hogy a Biden-kormányzat 2022-ben rekordmennyiségű olajat szabadított fel belőle az energiaárak mérséklése érdekében.
Trump korábban már többször jelezte, hogy szeretné újra feltölteni a készleteket.
A mostani nyilatkozata viszont arra utal, hogy lejjebb vinnék a feltöltéshez kötött árkritériumot.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
