Váratlan bejelentést tett Trump: belenyúlnak az Egyesült Államok legfontosabb tartalékába
Portfolio
Donald Trump amerikai elnök egy cincinnatii helyi tévécsatornának, a Local 12-nek adott szerdai interjújában arról beszélt, hogy Washington "egy kicsit csökkenteni fogja" a stratégiai kőolajtartalék feltöltési küszöbértékét.

Az elnököt arról kérdezték, tervezi-e módosítani az Egyesült Államok stratégiai kőolajtartalékára (SPR) vonatkozó feltöltési árküszöböt. Trump röviden annyit válaszolt, hogy

"egy kicsit csökkenteni fogják".

További részleteket azonban nem árult el a tervezett változtatásokról.

A stratégiai kőolajtartalék az Egyesült Államok legnagyobb készenléti kőolajkészlete, amelyet kifejezetten energiaellátási válságok esetére tartanak fenn. A tartalékszint az elmúlt években jelentősen lecsökkent. Ennek oka, hogy a Biden-kormányzat 2022-ben rekordmennyiségű olajat szabadított fel belőle az energiaárak mérséklése érdekében.

Trump korábban már többször jelezte, hogy szeretné újra feltölteni a készleteket.

A mostani nyilatkozata viszont arra utal, hogy lejjebb vinnék a feltöltéshez kötött árkritériumot.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

